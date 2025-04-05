https://ria.ru/20250405/ataki-2009513812.html

ВСУ 4 апреля атаковали энергообъекты в семи регионах России

ВСУ 4 апреля атаковали энергообъекты в семи регионах России - РИА Новости, 05.04.2025

ВСУ 4 апреля атаковали энергообъекты в семи регионах России

Киевский режим за сутки атаковал энергетические объекты в семи регионах России, заявило министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T13:24:00+03:00

2025-04-05T13:24:00+03:00

2025-04-05T13:31:00+03:00

россия

воронежская область

луганская народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Киевский режим за сутки атаковал энергетические объекты в семи регионах России, заявило министерство обороны РФ.Атаки были совершены на объекты в Брянской, Белгородской, Смоленской, Херсонской, Воронежской и Липецкой областях, а также в ЛНР, сообщило ведомство.

https://ria.ru/20250405/ukraina-2009465227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, воронежская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность