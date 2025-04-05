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ВСУ 4 апреля атаковали энергообъекты в семи регионах России - РИА Новости, 05.04.2025
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13:24 05.04.2025 (обновлено: 13:31 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/ataki-2009513812.html
ВСУ 4 апреля атаковали энергообъекты в семи регионах России
ВСУ 4 апреля атаковали энергообъекты в семи регионах России - РИА Новости, 05.04.2025
ВСУ 4 апреля атаковали энергообъекты в семи регионах России
Киевский режим за сутки атаковал энергетические объекты в семи регионах России, заявило министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T13:24:00+03:00
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россия
воронежская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Киевский режим за сутки атаковал энергетические объекты в семи регионах России, заявило министерство обороны РФ.Атаки были совершены на объекты в Брянской, Белгородской, Смоленской, Херсонской, Воронежской и Липецкой областях, а также в ЛНР, сообщило ведомство.
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россия, воронежская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Воронежская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ 4 апреля атаковали энергообъекты в семи регионах России

ВСУ 4 апреля атаковали энергообъекты в ЛНР и шести областях России

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Киевский режим за сутки атаковал энергетические объекты в семи регионах России, заявило министерство обороны РФ.
Атаки были совершены на объекты в Брянской, Белгородской, Смоленской, Херсонской, Воронежской и Липецкой областях, а также в ЛНР, сообщило ведомство.
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