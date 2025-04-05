https://ria.ru/20250405/ataki-2009513812.html
ВСУ 4 апреля атаковали энергообъекты в семи регионах России
ВСУ 4 апреля атаковали энергообъекты в семи регионах России - РИА Новости, 05.04.2025
ВСУ 4 апреля атаковали энергообъекты в семи регионах России
Киевский режим за сутки атаковал энергетические объекты в семи регионах России, заявило министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T13:24:00+03:00
2025-04-05T13:24:00+03:00
2025-04-05T13:31:00+03:00
россия
воронежская область
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Киевский режим за сутки атаковал энергетические объекты в семи регионах России, заявило министерство обороны РФ.Атаки были совершены на объекты в Брянской, Белгородской, Смоленской, Херсонской, Воронежской и Липецкой областях, а также в ЛНР, сообщило ведомство.
https://ria.ru/20250405/ukraina-2009465227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воронежская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Воронежская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ 4 апреля атаковали энергообъекты в семи регионах России
ВСУ 4 апреля атаковали энергообъекты в ЛНР и шести областях России