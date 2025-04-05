https://ria.ru/20250405/ataka-2009566024.html

ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в Брянской области

ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в Брянской области - РИА Новости, 05.04.2025

ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в Брянской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал энергетическую инфраструктуру в селе Подывотье Севского района в Брянской области, в результате чего нарушено... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T20:02:00+03:00

2025-04-05T20:02:00+03:00

2025-04-05T20:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

севский район

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152263/00/1522630015_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_ca57a5c4a7510b99908d6f2d6d7cfba3.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал энергетическую инфраструктуру в селе Подывотье Севского района в Брянской области, в результате чего нарушено электроснабжение в домах, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "ВСУ продолжают атаковать нашу энергетическую инфраструктуру, несмотря на публично принятые обязательства. В результате атаки дроном-камикадзе в селе Подывотье Севского района повреждена высоковольтная линия, вследствие чего нарушено электроснабжение бытовых потребителей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Губернатор добавил, что организованы аварийно-восстановительные работы.

https://ria.ru/20250405/bpla-2009513918.html

севский район

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, севский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины