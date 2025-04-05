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ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в Брянской области - РИА Новости, 05.04.2025
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20:02 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/ataka-2009566024.html
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в Брянской области
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в Брянской области - РИА Новости, 05.04.2025
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в Брянской области
Украинский дрон-камикадзе атаковал энергетическую инфраструктуру в селе Подывотье Севского района в Брянской области, в результате чего нарушено... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T20:02:00+03:00
2025-04-05T20:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
севский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал энергетическую инфраструктуру в селе Подывотье Севского района в Брянской области, в результате чего нарушено электроснабжение в домах, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "ВСУ продолжают атаковать нашу энергетическую инфраструктуру, несмотря на публично принятые обязательства. В результате атаки дроном-камикадзе в селе Подывотье Севского района повреждена высоковольтная линия, вследствие чего нарушено электроснабжение бытовых потребителей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Губернатор добавил, что организованы аварийно-восстановительные работы.
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севский район
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происшествия, севский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в Брянской области

Богомаз: энергоснабжение в брянском селе Подывотье нарушено из-за атаки дрона

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные электролинии
Высоковольтные электролинии - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал энергетическую инфраструктуру в селе Подывотье Севского района в Брянской области, в результате чего нарушено электроснабжение в домах, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«
"ВСУ продолжают атаковать нашу энергетическую инфраструктуру, несмотря на публично принятые обязательства. В результате атаки дроном-камикадзе в селе Подывотье Севского района повреждена высоковольтная линия, вследствие чего нарушено электроснабжение бытовых потребителей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Губернатор добавил, что организованы аварийно-восстановительные работы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевский районБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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