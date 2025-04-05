https://ria.ru/20250405/ataka-2009553023.html

В Белгородской области при атаке дрона пострадали три человека

В Белгородской области при атаке дрона пострадали три человека - РИА Новости, 06.04.2025

В Белгородской области при атаке дрона пострадали три человека

Двое мужчин и 15-летний подросток пострадали в результате атаки украинского дрона на автомобиль в селе Березовка Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-05T18:28:00+03:00

2025-04-05T18:28:00+03:00

2025-04-06T00:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 апр — РИА Новости. Двое мужчин и 15-летний подросток пострадали в результате атаки украинского дрона на автомобиль в селе Березовка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Как уточнил глава региона, подростка с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы отправили в детскую областную клиническую больницу. Также в областную клиническую больницу госпитализировали еще одного пострадавшего с тяжелыми травмами.Как уточнил губернатор, второй пострадавший тоже находится в тяжелом состоянии, его доставили в Борисовскую ЦРБ.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.Только за прошедшие сутки украинские военные атаковали 12 районов Белгородской области 91 беспилотником, пострадали семь мирных жителей.

https://ria.ru/20250405/bpla-2009513918.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков