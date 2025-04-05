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В Белгородской области при атаке дрона пострадали три человека - РИА Новости, 06.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 05.04.2025 (обновлено: 00:04 06.04.2025)
https://ria.ru/20250405/ataka-2009553023.html
В Белгородской области при атаке дрона пострадали три человека
В Белгородской области при атаке дрона пострадали три человека - РИА Новости, 06.04.2025
В Белгородской области при атаке дрона пострадали три человека
Двое мужчин и 15-летний подросток пострадали в результате атаки украинского дрона на автомобиль в селе Березовка Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-05T18:28:00+03:00
2025-04-06T00:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 5 апр — РИА Новости. Двое мужчин и 15-летний подросток пострадали в результате атаки украинского дрона на автомобиль в селе Березовка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Как уточнил глава региона, подростка с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы отправили в детскую областную клиническую больницу. Также в областную клиническую больницу госпитализировали еще одного пострадавшего с тяжелыми травмами.Как уточнил губернатор, второй пострадавший тоже находится в тяжелом состоянии, его доставили в Борисовскую ЦРБ.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.Только за прошедшие сутки украинские военные атаковали 12 районов Белгородской области 91 беспилотником, пострадали семь мирных жителей.
https://ria.ru/20250405/bpla-2009513918.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке дрона пострадали три человека

Гладков: в селе Березовка после атаки дрона ВСУ ранены двое мужчин и подросток

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БЕЛГОРОД, 5 апр — РИА Новости. Двое мужчин и 15-летний подросток пострадали в результате атаки украинского дрона на автомобиль в селе Березовка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Как уточнил глава региона, подростка с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы отправили в детскую областную клиническую больницу. Также в областную клиническую больницу госпитализировали еще одного пострадавшего с тяжелыми травмами.
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Как уточнил губернатор, второй пострадавший тоже находится в тяжелом состоянии, его доставили в Борисовскую ЦРБ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Только за прошедшие сутки украинские военные атаковали 12 районов Белгородской области 91 беспилотником, пострадали семь мирных жителей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав Гладков
 
 
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