В Армении прошла акция "Тотальный диктант"
В акции "Тотальный диктант" в Армении приняли участие более 400 человек
© РИА Новости / Алтан Гочер | Перейти в медиабанкУчастник ежегодной образовательной акции по проверке грамотности
Участник ежегодной образовательной акции по проверке грамотности. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 5 апр - РИА Новости. Свыше 400 человек приняли участие в просветительской акции "Тотальный диктант" в Армении, сообщает пресс-служба Русского дома (представительства Россотрудничества) в республике.
Отмечается, что Россотрудничество уже 10 лет подряд является официальным оператором акции в Армении. "В Российском центре науки и культуры в Ереване диктовал чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин. Это второй случай за всю историю проекта, когда российский дипломат столь высокого ранга принимает участие в акции - ранее, в 2023 году, диктант читал посол России в ОАЭ", - добавили в пресс-службе.
Копыркин поблагодарил участников акции. "Те люди, которые здесь сегодня, это люди, которые любят русский язык, которым русский язык интересен. Это очень важно", - заявил посол.
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"За парты в этот день сели самые разные люди: дипломаты и филологи, официальные представители "Росатома", Минэка, Минобрнауки, полковник армянского МВД, студенты, школьники и даже малыши из начальной школы. Возраст, профессии, взгляды - все было разным. А вот желание быть частью большого культурного события - общим", - отметили в пресс-службе.
На одной из ереванских площадок диктовал известный мультипликатор Давид Саакянц, в Капане - руководитель передовой группы по открытию генконсульства РФ Сергей Чащихин, уточняется в сообщении.
Акция "Тотальный диктант"
Вчера, 01:20
Акция "Тотальный диктант" проходит в субботу в 50 странах по всему миру и в онлайн-формате.
"Тотальный диктант" - ежегодная акция в формате добровольного диктанта, принять участие в нем могут все желающие. Цель акции - показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно. Текст пишет каждый год известный писатель специально для акции.
Текст "Тотального диктанта" 2025 года получил название "В поисках чудесного", третью его часть "Дорога лебедей" прочитала автор текста, писательница Марина Москвина в столице акции Сириусе, трансляция идет на сайте проекта.