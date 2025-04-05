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В Армении прошла акция "Тотальный диктант" - РИА Новости, 05.04.2025
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21:55 05.04.2025 (обновлено: 21:56 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/armenija-2009575847.html
В Армении прошла акция "Тотальный диктант"
В Армении прошла акция "Тотальный диктант" - РИА Новости, 05.04.2025
В Армении прошла акция "Тотальный диктант"
Свыше 400 человек приняли участие в просветительской акции "Тотальный диктант" в Армении, сообщает пресс-служба Русского дома (представительства... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T21:55:00+03:00
2025-04-05T21:56:00+03:00
армения
россия
ереван
сергей копыркин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
тотальный диктант
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ЕРЕВАН, 5 апр - РИА Новости. Свыше 400 человек приняли участие в просветительской акции "Тотальный диктант" в Армении, сообщает пресс-служба Русского дома (представительства Россотрудничества) в республике. "Сегодня... Армения снова писала "Тотальный диктант" - синхронно, по-настоящему, все вместе. Ереван, Гюмри, Капан, Ванадзор, Иджеван, Дилижан, Кармиргюх - 12 площадок, 7 регионов, 427 человек. Рекорд!" - говорится в сообщении. Отмечается, что Россотрудничество уже 10 лет подряд является официальным оператором акции в Армении. "В Российском центре науки и культуры в Ереване диктовал чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин. Это второй случай за всю историю проекта, когда российский дипломат столь высокого ранга принимает участие в акции - ранее, в 2023 году, диктант читал посол России в ОАЭ", - добавили в пресс-службе. Копыркин поблагодарил участников акции. "Те люди, которые здесь сегодня, это люди, которые любят русский язык, которым русский язык интересен. Это очень важно", - заявил посол. "За парты в этот день сели самые разные люди: дипломаты и филологи, официальные представители "Росатома", Минэка, Минобрнауки, полковник армянского МВД, студенты, школьники и даже малыши из начальной школы. Возраст, профессии, взгляды - все было разным. А вот желание быть частью большого культурного события - общим", - отметили в пресс-службе. На одной из ереванских площадок диктовал известный мультипликатор Давид Саакянц, в Капане - руководитель передовой группы по открытию генконсульства РФ Сергей Чащихин, уточняется в сообщении. Акция "Тотальный диктант" проходит в субботу в 50 странах по всему миру и в онлайн-формате. "Тотальный диктант" - ежегодная акция в формате добровольного диктанта, принять участие в нем могут все желающие. Цель акции - показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно. Текст пишет каждый год известный писатель специально для акции. Текст "Тотального диктанта" 2025 года получил название "В поисках чудесного", третью его часть "Дорога лебедей" прочитала автор текста, писательница Марина Москвина в столице акции Сириусе, трансляция идет на сайте проекта.
https://ria.ru/20250405/arktika-2009537884.html
https://ria.ru/20250405/diktant-2009086747.html
https://ria.ru/20250214/armeniya-1999493458.html
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Наталья Макарова
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армения, россия, ереван, сергей копыркин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", тотальный диктант
Армения, Россия, Ереван, Сергей Копыркин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Тотальный диктант
В Армении прошла акция "Тотальный диктант"

В акции "Тотальный диктант" в Армении приняли участие более 400 человек

© РИА Новости / Алтан Гочер | Перейти в медиабанкУчастник ежегодной образовательной акции по проверке грамотности
Участник ежегодной образовательной акции по проверке грамотности - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Алтан Гочер
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Участник ежегодной образовательной акции по проверке грамотности. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 5 апр - РИА Новости. Свыше 400 человек приняли участие в просветительской акции "Тотальный диктант" в Армении, сообщает пресс-служба Русского дома (представительства Россотрудничества) в республике.
«
"Сегодня... Армения снова писала "Тотальный диктант" - синхронно, по-настоящему, все вместе. Ереван, Гюмри, Капан, Ванадзор, Иджеван, Дилижан, Кармиргюх - 12 площадок, 7 регионов, 427 человек. Рекорд!" - говорится в сообщении.
Студенты-медики пишут Тотальный диктант в Тихоокеанском Медицинском университете. 5 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Темой "Тотального диктанта" стало морское путешествие в Арктику
Вчера, 16:10
Отмечается, что Россотрудничество уже 10 лет подряд является официальным оператором акции в Армении. "В Российском центре науки и культуры в Ереване диктовал чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин. Это второй случай за всю историю проекта, когда российский дипломат столь высокого ранга принимает участие в акции - ранее, в 2023 году, диктант читал посол России в ОАЭ", - добавили в пресс-службе.
Копыркин поблагодарил участников акции. "Те люди, которые здесь сегодня, это люди, которые любят русский язык, которым русский язык интересен. Это очень важно", - заявил посол.
«
"За парты в этот день сели самые разные люди: дипломаты и филологи, официальные представители "Росатома", Минэка, Минобрнауки, полковник армянского МВД, студенты, школьники и даже малыши из начальной школы. Возраст, профессии, взгляды - все было разным. А вот желание быть частью большого культурного события - общим", - отметили в пресс-службе.
На одной из ереванских площадок диктовал известный мультипликатор Давид Саакянц, в Капане - руководитель передовой группы по открытию генконсульства РФ Сергей Чащихин, уточняется в сообщении.
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Акция "Тотальный диктант"
Вчера, 01:20
Акция "Тотальный диктант" проходит в субботу в 50 странах по всему миру и в онлайн-формате.
"Тотальный диктант" - ежегодная акция в формате добровольного диктанта, принять участие в нем могут все желающие. Цель акции - показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно. Текст пишет каждый год известный писатель специально для акции.
Текст "Тотального диктанта" 2025 года получил название "В поисках чудесного", третью его часть "Дорога лебедей" прочитала автор текста, писательница Марина Москвина в столице акции Сириусе, трансляция идет на сайте проекта.
Русский Дом в Армении - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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14 февраля, 20:49
 
АрменияРоссияЕреванСергей КопыркинФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Тотальный диктант
 
 
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