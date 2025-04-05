https://ria.ru/20250405/armenija-2009575847.html

В Армении прошла акция "Тотальный диктант"

В Армении прошла акция "Тотальный диктант" - РИА Новости, 05.04.2025

В Армении прошла акция "Тотальный диктант"

Свыше 400 человек приняли участие в просветительской акции "Тотальный диктант" в Армении, сообщает пресс-служба Русского дома (представительства... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T21:55:00+03:00

2025-04-05T21:55:00+03:00

2025-04-05T21:56:00+03:00

армения

россия

ереван

сергей копыркин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

тотальный диктант

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ЕРЕВАН, 5 апр - РИА Новости. Свыше 400 человек приняли участие в просветительской акции "Тотальный диктант" в Армении, сообщает пресс-служба Русского дома (представительства Россотрудничества) в республике. "Сегодня... Армения снова писала "Тотальный диктант" - синхронно, по-настоящему, все вместе. Ереван, Гюмри, Капан, Ванадзор, Иджеван, Дилижан, Кармиргюх - 12 площадок, 7 регионов, 427 человек. Рекорд!" - говорится в сообщении. Отмечается, что Россотрудничество уже 10 лет подряд является официальным оператором акции в Армении. "В Российском центре науки и культуры в Ереване диктовал чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин. Это второй случай за всю историю проекта, когда российский дипломат столь высокого ранга принимает участие в акции - ранее, в 2023 году, диктант читал посол России в ОАЭ", - добавили в пресс-службе. Копыркин поблагодарил участников акции. "Те люди, которые здесь сегодня, это люди, которые любят русский язык, которым русский язык интересен. Это очень важно", - заявил посол. "За парты в этот день сели самые разные люди: дипломаты и филологи, официальные представители "Росатома", Минэка, Минобрнауки, полковник армянского МВД, студенты, школьники и даже малыши из начальной школы. Возраст, профессии, взгляды - все было разным. А вот желание быть частью большого культурного события - общим", - отметили в пресс-службе. На одной из ереванских площадок диктовал известный мультипликатор Давид Саакянц, в Капане - руководитель передовой группы по открытию генконсульства РФ Сергей Чащихин, уточняется в сообщении. Акция "Тотальный диктант" проходит в субботу в 50 странах по всему миру и в онлайн-формате. "Тотальный диктант" - ежегодная акция в формате добровольного диктанта, принять участие в нем могут все желающие. Цель акции - показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно. Текст пишет каждый год известный писатель специально для акции. Текст "Тотального диктанта" 2025 года получил название "В поисках чудесного", третью его часть "Дорога лебедей" прочитала автор текста, писательница Марина Москвина в столице акции Сириусе, трансляция идет на сайте проекта.

https://ria.ru/20250405/arktika-2009537884.html

https://ria.ru/20250405/diktant-2009086747.html

https://ria.ru/20250214/armeniya-1999493458.html

армения

россия

ереван

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, россия, ереван, сергей копыркин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", тотальный диктант