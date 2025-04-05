https://ria.ru/20250405/argentina-2009578715.html

Аргентинская делегация может посетить Россию

Аргентинская делегация может посетить Россию - РИА Новости, 05.04.2025

Аргентинская делегация может посетить Россию

Аргентинские депутаты, входящие в Группу дружбы этой латиноамериканской страны с Россией, могут посетить Москву в конце мая - начале июня, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T22:23:00+03:00

2025-04-05T22:23:00+03:00

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россия

москва

аргентина

дмитрий феоктистов

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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 апр - РИА Новости. Аргентинские депутаты, входящие в Группу дружбы этой латиноамериканской страны с Россией, могут посетить Москву в конце мая - начале июня, сообщил журналистам посол РФ Дмитрий Феоктистов."У нас в последнее время значительно активизировалось взаимодействие по линии парламентов, прежде всего это касается нижних палат парламента в России и Аргентине. Было уже проведено несколько видеоконференций, обсуждались вопросы экономического и гуманитарного взаимодействия - культуры, образования. На следующей неделе запланировано проведение очередной видеоконференции", - сказал посол.По его словам, взаимодействие парламентов - это драйвер, который во многом двигает двусторонние отношения."Родилась идея обмена визитами. Это была инициатива российской стороны. Прорабатываются различные модальности. Наиболее возможной нам видится сначала организация визита аргентинской делегации в Москву после завершения всех праздничных мероприятий в честь Дня Победы, то есть во второй половине мая - в первой половине июня", - отметил Феоктистов.Он добавил, что аргентинские парламентарии высказали заинтересованность в посещении России. Возможно, этот вопрос будет затрагиваться во время видеоконференции на следующей неделе.

https://ria.ru/20250405/argentina-2009579175.html

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россия, москва, аргентина, дмитрий феоктистов