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Аргентинская делегация может посетить Россию - РИА Новости, 05.04.2025
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22:23 05.04.2025 (обновлено: 22:29 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/argentina-2009578715.html
Аргентинская делегация может посетить Россию
Аргентинская делегация может посетить Россию - РИА Новости, 05.04.2025
Аргентинская делегация может посетить Россию
Аргентинские депутаты, входящие в Группу дружбы этой латиноамериканской страны с Россией, могут посетить Москву в конце мая - начале июня, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T22:23:00+03:00
2025-04-05T22:29:00+03:00
россия
москва
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 апр - РИА Новости. Аргентинские депутаты, входящие в Группу дружбы этой латиноамериканской страны с Россией, могут посетить Москву в конце мая - начале июня, сообщил журналистам посол РФ Дмитрий Феоктистов."У нас в последнее время значительно активизировалось взаимодействие по линии парламентов, прежде всего это касается нижних палат парламента в России и Аргентине. Было уже проведено несколько видеоконференций, обсуждались вопросы экономического и гуманитарного взаимодействия - культуры, образования. На следующей неделе запланировано проведение очередной видеоконференции", - сказал посол.По его словам, взаимодействие парламентов - это драйвер, который во многом двигает двусторонние отношения."Родилась идея обмена визитами. Это была инициатива российской стороны. Прорабатываются различные модальности. Наиболее возможной нам видится сначала организация визита аргентинской делегации в Москву после завершения всех праздничных мероприятий в честь Дня Победы, то есть во второй половине мая - в первой половине июня", - отметил Феоктистов.Он добавил, что аргентинские парламентарии высказали заинтересованность в посещении России. Возможно, этот вопрос будет затрагиваться во время видеоконференции на следующей неделе.
https://ria.ru/20250405/argentina-2009579175.html
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россия, москва, аргентина, дмитрий феоктистов
Россия, Москва, Аргентина, Дмитрий Феоктистов
Аргентинская делегация может посетить Россию

Аргентинские депутаты могут посетить Москву к конце мая или начале июня

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Пушкинский мост и прогулочные суда в акватории Москвы-реки
Вид на Пушкинский мост и прогулочные суда в акватории Москвы-реки - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Пушкинский мост и прогулочные суда в акватории Москвы-реки. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 апр - РИА Новости. Аргентинские депутаты, входящие в Группу дружбы этой латиноамериканской страны с Россией, могут посетить Москву в конце мая - начале июня, сообщил журналистам посол РФ Дмитрий Феоктистов.
"У нас в последнее время значительно активизировалось взаимодействие по линии парламентов, прежде всего это касается нижних палат парламента в России и Аргентине. Было уже проведено несколько видеоконференций, обсуждались вопросы экономического и гуманитарного взаимодействия - культуры, образования. На следующей неделе запланировано проведение очередной видеоконференции", - сказал посол.
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По его словам, взаимодействие парламентов - это драйвер, который во многом двигает двусторонние отношения.
"Родилась идея обмена визитами. Это была инициатива российской стороны. Прорабатываются различные модальности. Наиболее возможной нам видится сначала организация визита аргентинской делегации в Москву после завершения всех праздничных мероприятий в честь Дня Победы, то есть во второй половине мая - в первой половине июня", - отметил Феоктистов.
Он добавил, что аргентинские парламентарии высказали заинтересованность в посещении России. Возможно, этот вопрос будет затрагиваться во время видеоконференции на следующей неделе.
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РоссияМоскваАргентинаДмитрий Феоктистов
 
 
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