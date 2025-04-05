Аргентинская делегация может посетить Россию
Аргентинские депутаты могут посетить Москву к конце мая или начале июня
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Пушкинский мост и прогулочные суда в акватории Москвы-реки
Вид на Пушкинский мост и прогулочные суда в акватории Москвы-реки. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 апр - РИА Новости. Аргентинские депутаты, входящие в Группу дружбы этой латиноамериканской страны с Россией, могут посетить Москву в конце мая - начале июня, сообщил журналистам посол РФ Дмитрий Феоктистов.
"У нас в последнее время значительно активизировалось взаимодействие по линии парламентов, прежде всего это касается нижних палат парламента в России и Аргентине. Было уже проведено несколько видеоконференций, обсуждались вопросы экономического и гуманитарного взаимодействия - культуры, образования. На следующей неделе запланировано проведение очередной видеоконференции", - сказал посол.
По его словам, взаимодействие парламентов - это драйвер, который во многом двигает двусторонние отношения.
"Родилась идея обмена визитами. Это была инициатива российской стороны. Прорабатываются различные модальности. Наиболее возможной нам видится сначала организация визита аргентинской делегации в Москву после завершения всех праздничных мероприятий в честь Дня Победы, то есть во второй половине мая - в первой половине июня", - отметил Феоктистов.
Он добавил, что аргентинские парламентарии высказали заинтересованность в посещении России. Возможно, этот вопрос будет затрагиваться во время видеоконференции на следующей неделе.