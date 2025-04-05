https://ria.ru/20250405/argentina-2009522007.html

В Аргентине главу секты "Ашрам Шамбала" обвинили в торговле людьми

В Аргентине главу секты "Ашрам Шамбала" обвинили в торговле людьми - РИА Новости, 05.04.2025

В Аргентине главу секты "Ашрам Шамбала" обвинили в торговле людьми

Прокуратура города Сан-Карлос-де-Барилоче в Аргентине выдвинула в отношении 21 гражданина РФ, в том числе организатора религиозной секты "Ашрам Шамбала"... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T14:55:00+03:00

2025-04-05T14:55:00+03:00

2025-04-05T14:55:00+03:00

россия

аргентина

буэнос-айрес (город)

константин руднев

ашрам шамбала

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/40405/14/404051437_0:138:3067:1863_1920x0_80_0_0_fc35a400253e013d90e209b79ba7f61a.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Прокуратура города Сан-Карлос-де-Барилоче в Аргентине выдвинула в отношении 21 гражданина РФ, в том числе организатора религиозной секты "Ашрам Шамбала" Константина Руднева, обвинения в торговле людьми, следует из сообщения на информационном портале прокуратуры страны. Ранее российская дипмиссия в Буэнос-Айресе заявила, что правоохранительные органы Аргентины сообщили посольству России о задержании группы лиц, предположительно, с гражданством РФ, подозреваемую в причастности к торговле людьми. По данным новостного портала Infobae, среди задержанных - Константин Руднев, лидер секты "Ашрам Шамбала". В России он получил 11 лет тюрьмы за создание объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, изнасилованием, развратными действиями и наркотиками. Он вышел на свободу в 2021 году. СМИ отмечает, что при задержании Руднев пытался покончить с собой, но ему этого не удалось. В багаже Руднева был обнаружен кокаин. "Децентрализованная прокуратура Сан-Карлос-де-Барилоче... предъявила 21 лицу с российским гражданством обвинения в том, что они участвовали в преступной организации, которая с целью сексуальной торговли и обращения в рабство завлекла привезенную из России 22-летнюю девушку, которая 21 марта родила ребенка в больнице города Сан-Карлос-де-Барилоче, в провинции Рио-Негро", - говорится в публикации. По данным прокуратуры, подозреваемые хотели записать отцом ребенка лидера секты, чтобы он мог претендовать на аргентинское гражданство, "уклоняясь от ордера на арест из Черногории". Согласно информации прокуратуры, под стражей находятся 13 подозреваемых, а остальные на свободе. Фигурантами, помимо Руднева, проходят еще один мужчина и 19 женщин. Одной из женщин предъявлено обвинение в попытке подделки документов, а еще двух обвинили в перевозке наркотиков.

https://ria.ru/20250209/sekta-1998308582.html

https://ria.ru/20250213/manyak-1998984434.html

россия

аргентина

буэнос-айрес (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, аргентина, буэнос-айрес (город), константин руднев, ашрам шамбала, в мире