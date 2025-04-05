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В Аргентине главу секты "Ашрам Шамбала" обвинили в торговле людьми - РИА Новости, 05.04.2025
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14:55 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/argentina-2009522007.html
В Аргентине главу секты "Ашрам Шамбала" обвинили в торговле людьми
В Аргентине главу секты "Ашрам Шамбала" обвинили в торговле людьми - РИА Новости, 05.04.2025
В Аргентине главу секты "Ашрам Шамбала" обвинили в торговле людьми
Прокуратура города Сан-Карлос-де-Барилоче в Аргентине выдвинула в отношении 21 гражданина РФ, в том числе организатора религиозной секты "Ашрам Шамбала"... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T14:55:00+03:00
2025-04-05T14:55:00+03:00
россия
аргентина
буэнос-айрес (город)
константин руднев
ашрам шамбала
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Прокуратура города Сан-Карлос-де-Барилоче в Аргентине выдвинула в отношении 21 гражданина РФ, в том числе организатора религиозной секты "Ашрам Шамбала" Константина Руднева, обвинения в торговле людьми, следует из сообщения на информационном портале прокуратуры страны. Ранее российская дипмиссия в Буэнос-Айресе заявила, что правоохранительные органы Аргентины сообщили посольству России о задержании группы лиц, предположительно, с гражданством РФ, подозреваемую в причастности к торговле людьми. По данным новостного портала Infobae, среди задержанных - Константин Руднев, лидер секты "Ашрам Шамбала". В России он получил 11 лет тюрьмы за создание объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, изнасилованием, развратными действиями и наркотиками. Он вышел на свободу в 2021 году. СМИ отмечает, что при задержании Руднев пытался покончить с собой, но ему этого не удалось. В багаже Руднева был обнаружен кокаин. "Децентрализованная прокуратура Сан-Карлос-де-Барилоче... предъявила 21 лицу с российским гражданством обвинения в том, что они участвовали в преступной организации, которая с целью сексуальной торговли и обращения в рабство завлекла привезенную из России 22-летнюю девушку, которая 21 марта родила ребенка в больнице города Сан-Карлос-де-Барилоче, в провинции Рио-Негро", - говорится в публикации. По данным прокуратуры, подозреваемые хотели записать отцом ребенка лидера секты, чтобы он мог претендовать на аргентинское гражданство, "уклоняясь от ордера на арест из Черногории". Согласно информации прокуратуры, под стражей находятся 13 подозреваемых, а остальные на свободе. Фигурантами, помимо Руднева, проходят еще один мужчина и 19 женщин. Одной из женщин предъявлено обвинение в попытке подделки документов, а еще двух обвинили в перевозке наркотиков.
https://ria.ru/20250209/sekta-1998308582.html
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россия, аргентина, буэнос-айрес (город), константин руднев, ашрам шамбала, в мире
Россия, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Константин Руднев, Ашрам Шамбала, В мире
В Аргентине главу секты "Ашрам Шамбала" обвинили в торговле людьми

В Аргентине обвинили основателя секты "Ашрам Шамбала" Руднева в торговле людьми

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСлушания по делу главы религиозной секты "Ашрам Шамбала" Константина Руднева
Слушания по делу главы религиозной секты Ашрам Шамбала Константина Руднева - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Слушания по делу главы религиозной секты "Ашрам Шамбала" Константина Руднева. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Прокуратура города Сан-Карлос-де-Барилоче в Аргентине выдвинула в отношении 21 гражданина РФ, в том числе организатора религиозной секты "Ашрам Шамбала" Константина Руднева, обвинения в торговле людьми, следует из сообщения на информационном портале прокуратуры страны.
Ранее российская дипмиссия в Буэнос-Айресе заявила, что правоохранительные органы Аргентины сообщили посольству России о задержании группы лиц, предположительно, с гражданством РФ, подозреваемую в причастности к торговле людьми. По данным новостного портала Infobae, среди задержанных - Константин Руднев, лидер секты "Ашрам Шамбала". В России он получил 11 лет тюрьмы за создание объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, изнасилованием, развратными действиями и наркотиками. Он вышел на свободу в 2021 году. СМИ отмечает, что при задержании Руднев пытался покончить с собой, но ему этого не удалось. В багаже Руднева был обнаружен кокаин.
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"Децентрализованная прокуратура Сан-Карлос-де-Барилоче... предъявила 21 лицу с российским гражданством обвинения в том, что они участвовали в преступной организации, которая с целью сексуальной торговли и обращения в рабство завлекла привезенную из России 22-летнюю девушку, которая 21 марта родила ребенка в больнице города Сан-Карлос-де-Барилоче, в провинции Рио-Негро", - говорится в публикации.
По данным прокуратуры, подозреваемые хотели записать отцом ребенка лидера секты, чтобы он мог претендовать на аргентинское гражданство, "уклоняясь от ордера на арест из Черногории".
Согласно информации прокуратуры, под стражей находятся 13 подозреваемых, а остальные на свободе. Фигурантами, помимо Руднева, проходят еще один мужчина и 19 женщин. Одной из женщин предъявлено обвинение в попытке подделки документов, а еще двух обвинили в перевозке наркотиков.
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