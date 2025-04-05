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ВСУ забросали гранатами подвал с гражданскими в Андреевке, рассказал офицер - РИА Новости, 05.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/andreevka-2009477281.html
ВСУ забросали гранатами подвал с гражданскими в Андреевке, рассказал офицер
ВСУ забросали гранатами подвал с гражданскими в Андреевке, рассказал офицер - РИА Новости, 05.04.2025
ВСУ забросали гранатами подвал с гражданскими в Андреевке, рассказал офицер
Украинские боевики бросали гранаты в подвалы с гражданскими при отступлении из Андреевки в ДНР, сообщил РИА Новости офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T06:47:00+03:00
2025-04-05T06:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. Украинские боевики бросали гранаты в подвалы с гражданскими при отступлении из Андреевки в ДНР, сообщил РИА Новости офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с позывным "Харам". "Это вот буквально штурм, был штурм определенных позиций при входе в Андреевку, как раз. Только заходили в нее. Заскочили ребята в подвал, а там суточные 200-е (погибшие – ред.) лежат. Именно гражданские", – рассказал "Харам". По словам офицера, в подвал с мирными жителями украинские боевики бросили гранату Ф-1, что было установлено по характерным поражающим элементам. Бойцы докладывали, что на момент обнаружения тел смерть наступила не менее суток назад, когда Андреевка была под полным контролем ВСУ. "Нам гражданские (о действиях ВСУ – ред.) говорили, которых мы встречали: "А, ждуны? Ждить, кажэ, дали!". И кидали гранаты им в подвал. Вот так вот, что рассказывали именно гражданские по Андреевке", – добавил "Харам". Министерство обороны России 6 марта 2025 года заявило, что подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике.
https://ria.ru/20250405/dzerzhinsk-2009474173.html
https://ria.ru/20250405/vsu-2009471392.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ забросали гранатами подвал с гражданскими в Андреевке, рассказал офицер

Боевики ВСУ забросали гранатами подвал с гражданскими в Андреевке

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. Украинские боевики бросали гранаты в подвалы с гражданскими при отступлении из Андреевки в ДНР, сообщил РИА Новости офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с позывным "Харам".
"Это вот буквально штурм, был штурм определенных позиций при входе в Андреевку, как раз. Только заходили в нее. Заскочили ребята в подвал, а там суточные 200-е (погибшие – ред.) лежат. Именно гражданские", – рассказал "Харам".
Дзержинск - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Беженец из Дзержинска рассказал, как прятался в подвале от ТЦК
Вчера, 05:37
По словам офицера, в подвал с мирными жителями украинские боевики бросили гранату Ф-1, что было установлено по характерным поражающим элементам. Бойцы докладывали, что на момент обнаружения тел смерть наступила не менее суток назад, когда Андреевка была под полным контролем ВСУ.
"Нам гражданские (о действиях ВСУ – ред.) говорили, которых мы встречали: "А, ждуны? Ждить, кажэ, дали!". И кидали гранаты им в подвал. Вот так вот, что рассказывали именно гражданские по Андреевке", – добавил "Харам".
Министерство обороны России 6 марта 2025 года заявило, что подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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