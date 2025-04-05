https://ria.ru/20250405/andreevka-2009477281.html

ВСУ забросали гранатами подвал с гражданскими в Андреевке, рассказал офицер

ВСУ забросали гранатами подвал с гражданскими в Андреевке, рассказал офицер - РИА Новости, 05.04.2025

ВСУ забросали гранатами подвал с гражданскими в Андреевке, рассказал офицер

Украинские боевики бросали гранаты в подвалы с гражданскими при отступлении из Андреевки в ДНР, сообщил РИА Новости офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T06:47:00+03:00

2025-04-05T06:47:00+03:00

2025-04-05T06:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. Украинские боевики бросали гранаты в подвалы с гражданскими при отступлении из Андреевки в ДНР, сообщил РИА Новости офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с позывным "Харам". "Это вот буквально штурм, был штурм определенных позиций при входе в Андреевку, как раз. Только заходили в нее. Заскочили ребята в подвал, а там суточные 200-е (погибшие – ред.) лежат. Именно гражданские", – рассказал "Харам". По словам офицера, в подвал с мирными жителями украинские боевики бросили гранату Ф-1, что было установлено по характерным поражающим элементам. Бойцы докладывали, что на момент обнаружения тел смерть наступила не менее суток назад, когда Андреевка была под полным контролем ВСУ. "Нам гражданские (о действиях ВСУ – ред.) говорили, которых мы встречали: "А, ждуны? Ждить, кажэ, дали!". И кидали гранаты им в подвал. Вот так вот, что рассказывали именно гражданские по Андреевке", – добавил "Харам". Министерство обороны России 6 марта 2025 года заявило, что подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике.

https://ria.ru/20250405/dzerzhinsk-2009474173.html

https://ria.ru/20250405/vsu-2009471392.html

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины