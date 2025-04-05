https://ria.ru/20250405/akvapark-2009548504.html
Посетителей аквапарка "Мореон" в Москве эвакуировали
Посетителей аквапарка "Мореон" в Москве эвакуировали - РИА Новости, 05.04.2025
Посетителей аквапарка "Мореон" в Москве эвакуировали
Аквапарк "Мореон", расположенный юго-западе Москвы, эвакуировали, он приостановил работу, сообщили РИА Новости в комплексе. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T17:34:00+03:00
2025-04-05T17:34:00+03:00
2025-04-05T17:34:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Аквапарк "Мореон", расположенный юго-западе Москвы, эвакуировали, он приостановил работу, сообщили РИА Новости в комплексе. "В данный момент нет (комплекс не работает - ред.). Эвакуация произошла", - сказала собеседница агентства. На вопрос о причинах эвакуации она ответить не смогла.
https://ria.ru/20250104/evakuatsiya-1992522247.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия
Посетителей аквапарка "Мореон" в Москве эвакуировали
Аквапарк "Мореон" в Москве приостановил работу после эвакуации посетителей