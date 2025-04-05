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Посетителей аквапарка "Мореон" в Москве эвакуировали - РИА Новости, 05.04.2025
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17:34 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/akvapark-2009548504.html
Посетителей аквапарка "Мореон" в Москве эвакуировали
Посетителей аквапарка "Мореон" в Москве эвакуировали - РИА Новости, 05.04.2025
Посетителей аквапарка "Мореон" в Москве эвакуировали
Аквапарк "Мореон", расположенный юго-западе Москвы, эвакуировали, он приостановил работу, сообщили РИА Новости в комплексе. РИА Новости, 05.04.2025
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москва
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Аквапарк "Мореон", расположенный юго-западе Москвы, эвакуировали, он приостановил работу, сообщили РИА Новости в комплексе. "В данный момент нет (комплекс не работает - ред.). Эвакуация произошла", - сказала собеседница агентства. На вопрос о причинах эвакуации она ответить не смогла.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Посетителей аквапарка "Мореон" в Москве эвакуировали

Аквапарк "Мореон" в Москве приостановил работу после эвакуации посетителей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Аквапарк "Мореон", расположенный юго-западе Москвы, эвакуировали, он приостановил работу, сообщили РИА Новости в комплексе.
"В данный момент нет (комплекс не работает - ред.). Эвакуация произошла", - сказала собеседница агентства.
На вопрос о причинах эвакуации она ответить не смогла.
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