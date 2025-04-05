https://ria.ru/20250405/akvapark-2009548504.html

Посетителей аквапарка "Мореон" в Москве эвакуировали

Посетителей аквапарка "Мореон" в Москве эвакуировали - РИА Новости, 05.04.2025

Посетителей аквапарка "Мореон" в Москве эвакуировали

Аквапарк "Мореон", расположенный юго-западе Москвы, эвакуировали, он приостановил работу, сообщили РИА Новости в комплексе. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T17:34:00+03:00

2025-04-05T17:34:00+03:00

2025-04-05T17:34:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Аквапарк "Мореон", расположенный юго-западе Москвы, эвакуировали, он приостановил работу, сообщили РИА Новости в комплексе. "В данный момент нет (комплекс не работает - ред.). Эвакуация произошла", - сказала собеседница агентства. На вопрос о причинах эвакуации она ответить не смогла.

https://ria.ru/20250104/evakuatsiya-1992522247.html

москва

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия