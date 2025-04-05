В Абакане из-за урагана пострадали люди
В Абакане из-за урагана пострадали четыре человека
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Четыре человека пострадали в Абакане в результате штормового ветра, сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов в Telegram-канале.
По данным МЧС по Хакасии, в субботу в республике бушует ветер со скоростью 30 метров в секунду. Местами ожидается усиление западного ветра до ураганного с порывами 33 метров в секунду и более.
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По словам Коновалова, из-за сильных порывов ветра на территории многих муниципалитетов обострилась пожарная обстановка, зарегистрированы очаги порядка 43 пожаров. В настоящее время подразделения пожарной охраны работают на местах, задействована группировка ГПС из 249 человек, 78 единиц техники. Осложненная пожарная обстановка сохраняется в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке, а также в Очурском сельсовете. В ряде муниципалитетов нарушено электроснабжение. Для восстановления задействованы бригады энергетиков.
"В Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе частично повреждены крыши домов и социальных объектов, произошло падение деревьев и повреждение автомобилей, информация о количестве объектов и пострадавших в данный момент уточняется. В Абакане на текущий час из-за порывов ветра зарегистрировано четверо пострадавших", - написал он.
На 66-м километре дороги Абакан - Саяногорск ограничено движение автомобилей.
К тушению возгораний привлечен личный состав всех подразделений пожарной службы и добровольной пожарной охраны, патрульные, патрульно-маневренные группы муниципальных образований. Весь резерв и техника введен в боевой расчет.
"В республике с сегодняшнего дня решением комиссии введен режим ЧС", - добавил глава Хакасии.