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В Абакане из-за урагана пострадали люди - РИА Новости, 05.04.2025
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12:11 05.04.2025 (обновлено: 15:00 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/abakan-2009506398.html
В Абакане из-за урагана пострадали люди
В Абакане из-за урагана пострадали люди - РИА Новости, 05.04.2025
В Абакане из-за урагана пострадали люди
Четыре человека пострадали в Абакане в результате штормового ветра, сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T12:11:00+03:00
2025-04-05T15:00:00+03:00
абакан
происшествия
ураган в сибири
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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Четыре человека пострадали в Абакане в результате штормового ветра, сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов в Telegram-канале.По данным МЧС по Хакасии, в субботу в республике бушует ветер со скоростью 30 метров в секунду. Местами ожидается усиление западного ветра до ураганного с порывами 33 метров в секунду и более.По словам Коновалова, из-за сильных порывов ветра на территории многих муниципалитетов обострилась пожарная обстановка, зарегистрированы очаги порядка 43 пожаров. В настоящее время подразделения пожарной охраны работают на местах, задействована группировка ГПС из 249 человек, 78 единиц техники. Осложненная пожарная обстановка сохраняется в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке, а также в Очурском сельсовете. В ряде муниципалитетов нарушено электроснабжение. Для восстановления задействованы бригады энергетиков."В Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе частично повреждены крыши домов и социальных объектов, произошло падение деревьев и повреждение автомобилей, информация о количестве объектов и пострадавших в данный момент уточняется. В Абакане на текущий час из-за порывов ветра зарегистрировано четверо пострадавших", - написал он.На 66-м километре дороги Абакан - Саяногорск ограничено движение автомобилей.К тушению возгораний привлечен личный состав всех подразделений пожарной службы и добровольной пожарной охраны, патрульные, патрульно-маневренные группы муниципальных образований. Весь резерв и техника введен в боевой расчет."В республике с сегодняшнего дня решением комиссии введен режим ЧС", - добавил глава Хакасии.
https://ria.ru/20250405/novokuznetsk-2009506183.html
https://ria.ru/20250405/krasnojarsk-2009491505.html
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абакан, происшествия, ураган в сибири
Абакан, Происшествия, Ураган в Сибири
В Абакане из-за урагана пострадали люди

В Абакане из-за урагана пострадали четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Четыре человека пострадали в Абакане в результате штормового ветра, сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов в Telegram-канале.
По данным МЧС по Хакасии, в субботу в республике бушует ветер со скоростью 30 метров в секунду. Местами ожидается усиление западного ветра до ураганного с порывами 33 метров в секунду и более.
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По словам Коновалова, из-за сильных порывов ветра на территории многих муниципалитетов обострилась пожарная обстановка, зарегистрированы очаги порядка 43 пожаров. В настоящее время подразделения пожарной охраны работают на местах, задействована группировка ГПС из 249 человек, 78 единиц техники. Осложненная пожарная обстановка сохраняется в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке, а также в Очурском сельсовете. В ряде муниципалитетов нарушено электроснабжение. Для восстановления задействованы бригады энергетиков.
Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе частично повреждены крыши домов и социальных объектов, произошло падение деревьев и повреждение автомобилей, информация о количестве объектов и пострадавших в данный момент уточняется. В Абакане на текущий час из-за порывов ветра зарегистрировано четверо пострадавших", - написал он.
На 66-м километре дороги Абакан - Саяногорск ограничено движение автомобилей.
К тушению возгораний привлечен личный состав всех подразделений пожарной службы и добровольной пожарной охраны, патрульные, патрульно-маневренные группы муниципальных образований. Весь резерв и техника введен в боевой расчет.
"В республике с сегодняшнего дня решением комиссии введен режим ЧС", - добавил глава Хакасии.
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