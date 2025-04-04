https://ria.ru/20250404/zvanie-2009347676.html

Звание "Поставщик Правительства Москвы" получили девять компаний

Звание "Поставщик Правительства Москвы" получили девять компаний - РИА Новости, 04.04.2025

Звание "Поставщик Правительства Москвы" получили девять компаний

Девяти предприятиям присвоили почетное звание "Поставщик правительства Москвы"; эта награда говорит о надежности заказчика, сообщила заммэра столицы, глава... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T15:10:00+03:00

2025-04-04T15:10:00+03:00

2025-04-04T16:36:00+03:00

москва

мария багреева

кирилл пуртов

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Девяти предприятиям присвоили почетное звание "Поставщик правительства Москвы"; эта награда говорит о надежности заказчика, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Награды были вручены на форуме "Дни московской конкуренции". Мероприятие состоялось в столице со 2 по 4 апреля. "Звание “Поставщик правительства Москвы” ежегодно присваивается предпринимателям, активно работающим на рынке столичных закупок, и подтверждает, что организации являются надежными партнерами Москвы и добросовестно выполняют все требования к качеству и срокам поставок", - сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Она добавила, что данные предприятия поставляют продукцию в дошкольные, образовательные и медицинские учреждения. Кроме того, удостоенные наградой компании занимаются благоустройством, реставрацией памятников архитектуры, возводят дороги, озеленяют мегаполис. Словом, они вносят большой вклад в развитие городской инфраструктуры, отметила заммэра.Багреева подчеркнула, что по итогам 2024 года наград удостоены девять компаний. Это субъекты не только крупного, но и представители малого и среднего предпринимательства."Претенденты оценивались по количеству и общему объему исполненных за год контрактов, отсутствию штрафов со стороны госзаказчиков и другим важным критериям", – отметила руководитель департамента.Государственные заказчики работают с поставщиками Москвы, в том числе через онлайн-платформу "Портал поставщиков", где зарегистрировано свыше 368 тысяч бизнесменов и более 58 тысяч заказчиков из 42 субъектов страны.По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, на "Портале поставщиков" - в карточке компании, - которая получила награду, будет прикреплен значок "Поставщик правительства Москвы". С помощью этого статуса предприятие сможет повысить не только уровень доверия со стороны закупщиков и партнеров, но и свою узнаваемость, а еще компания сможет продвинуть выпускаемые товары."Званием были отмечены лучшие поставщики в таких сферах, как городское хозяйство и благоустройство, здравоохранение, обеспечение деятельности организаций, образование, развитие спорта, связь и информационные технологии, социальная защита, проектирование и строительство, транспорт", – подчеркнул Пуртов.Форум "Дни московской конкуренции" прошел в преддверии одного из профессиональных праздников сферы госзаказа: 5 апреля в Российской Федерации отмечают День закупщика и тендерного специалиста. В этот день 12 лет назад в России подписали закон № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – основной нормативный документ, который регулирует деятельность в сфере госзакупок.Функциональным заказчиком "Портала поставщиков" выступает департамент столицы по конкурентной политике, техническое развитие курирует столичный департамент информационных технологий.Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".

https://ria.ru/20250403/samozanyatye-2008952893.html

https://ria.ru/20250328/bagreeva-2007774668.html

https://ria.ru/20250327/bagreeva-2007550960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мария багреева, кирилл пуртов, поддержка бизнеса