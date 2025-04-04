https://ria.ru/20250404/zmeja-2009236908.html
Спасатели напомнили о единственной ядовитой змее Подмосковья
Спасатели напомнили о единственной ядовитой змее Подмосковья - РИА Новости, 04.04.2025
Спасатели напомнили о единственной ядовитой змее Подмосковья
Единственной ядовитой змеей на территории Подмосковья является обыкновенная гадюка, обычно она имеет серый или коричневый окрас, а ее длина составляет около 60... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T02:51:00+03:00
2025-04-04T02:51:00+03:00
2025-04-04T02:51:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Единственной ядовитой змеей на территории Подмосковья является обыкновенная гадюка, обычно она имеет серый или коричневый окрас, а ее длина составляет около 60 сантиметров, предупреждает главное управление гражданской защиты Московской области. "Обыкновенная гадюка – единственная ядовитая змея Подмосковья", - информирует ведомство. Спасатели отмечают, что гадюку на территории региона можно встретить на берегах водоемов, в зарослях травы, на камнях и бревнах, лесных тропинках и полянах, а также в заброшенных постройках. "Как выглядит: контрастный зигзагообразный узор на спине, серый или коричневый, реже черный окрас. Длина – около 60 сантиметров, заметный узкий участок между головой и телом", - отмечает главное управление в памятке. При укусе гадюки следует немедленно проконсультироваться с оператором единой службы спасения по телефону "112" или вызвать скорую помощь.
https://ria.ru/20250121/zmeya-1994809324.html
https://ria.ru/20250311/zmeya-2004381666.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Спасатели напомнили о единственной ядовитой змее Подмосковья
Спасатели напомнили жителям Подмосковья, как распознать обыкновенную гадюку
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Единственной ядовитой змеей на территории Подмосковья является обыкновенная гадюка, обычно она имеет серый или коричневый окрас, а ее длина составляет около 60 сантиметров, предупреждает главное управление гражданской защиты Московской области.
"Обыкновенная гадюка – единственная ядовитая змея Подмосковья", - информирует ведомство.
Спасатели отмечают, что гадюку на территории региона можно встретить на берегах водоемов, в зарослях травы, на камнях и бревнах, лесных тропинках и полянах, а также в заброшенных постройках.
"Как выглядит: контрастный зигзагообразный узор на спине, серый или коричневый, реже черный окрас. Длина – около 60 сантиметров, заметный узкий участок между головой и телом", - отмечает главное управление в памятке.
При укусе гадюки следует немедленно проконсультироваться с оператором единой службы спасения по телефону "112" или вызвать скорую помощь.