https://ria.ru/20250404/zmeja-2009236908.html

Спасатели напомнили о единственной ядовитой змее Подмосковья

Спасатели напомнили о единственной ядовитой змее Подмосковья - РИА Новости, 04.04.2025

Спасатели напомнили о единственной ядовитой змее Подмосковья

Единственной ядовитой змеей на территории Подмосковья является обыкновенная гадюка, обычно она имеет серый или коричневый окрас, а ее длина составляет около 60... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T02:51:00+03:00

2025-04-04T02:51:00+03:00

2025-04-04T02:51:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Единственной ядовитой змеей на территории Подмосковья является обыкновенная гадюка, обычно она имеет серый или коричневый окрас, а ее длина составляет около 60 сантиметров, предупреждает главное управление гражданской защиты Московской области. "Обыкновенная гадюка – единственная ядовитая змея Подмосковья", - информирует ведомство. Спасатели отмечают, что гадюку на территории региона можно встретить на берегах водоемов, в зарослях травы, на камнях и бревнах, лесных тропинках и полянах, а также в заброшенных постройках. "Как выглядит: контрастный зигзагообразный узор на спине, серый или коричневый, реже черный окрас. Длина – около 60 сантиметров, заметный узкий участок между головой и телом", - отмечает главное управление в памятке. При укусе гадюки следует немедленно проконсультироваться с оператором единой службы спасения по телефону "112" или вызвать скорую помощь.

https://ria.ru/20250121/zmeya-1994809324.html

https://ria.ru/20250311/zmeya-2004381666.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье)