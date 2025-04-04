https://ria.ru/20250404/zhitelnitsa-2009269094.html
ВСУ запрещали 92-летней жительнице Гуево ходить без пропуска
ВСУ запрещали 92-летней жительнице Гуево ходить без пропуска - РИА Новости, 04.04.2025
ВСУ запрещали 92-летней жительнице Гуево ходить без пропуска
Военная комендатура ВСУ при оккупации села Гуево Курской области запрещала 92-летней женщине ходить без выданного украинцами пропуска, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T10:27:00+03:00
2025-04-04T10:27:00+03:00
2025-04-04T11:28:00+03:00
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КУРСК, 4 апр – РИА Новости. Военная комендатура ВСУ при оккупации села Гуево Курской области запрещала 92-летней женщине ходить без выданного украинцами пропуска, рассказала РИА Новости сама жительница села Екатерина Ивановна. "Он (комендант ВСУ – ред.) мне дал (пропуск – ред.), сказал по деревне ходить... Я ему сказала: У меня воды нет в доме", – сказала женщина и показала этот пропуск. Она пояснила, что выданный пропуск требовали всегда иметь при себе, а в случае выезда из села его нужно предъявлять. "Выдавал (пропуск – ред.) настоящий украинец, их два парня было. Без пропуска нам нельзя было выходить", – добавила Екатерина Ивановна. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20250404/zhitelnitsa-2009232628.html
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курская область, суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ запрещали 92-летней жительнице Гуево ходить без пропуска
ВСУ запрещали 92-летней жительнице села Гуево ходить без пропуска