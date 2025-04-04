https://ria.ru/20250404/zhitelnitsa-2009232628.html

Жители курского села рассказали об обещании ВСУ раздать украинские паспорта

Жители курского села рассказали об обещании ВСУ раздать украинские паспорта - РИА Новости, 04.04.2025

Жители курского села рассказали об обещании ВСУ раздать украинские паспорта

Украинские военные, оккупировавшие курское село Казачья Локня, заявляли, что местные жители получат украинские паспорта, рассказала РИА Новости местная... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T01:55:00+03:00

2025-04-04T01:55:00+03:00

2025-04-04T01:59:00+03:00

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КУРСК, 4 апр — РИА Новости. Украинские военные, оккупировавшие курское село Казачья Локня, заявляли, что местные жители получат украинские паспорта, рассказала РИА Новости местная жительница."Когда приезжали у нас люди украинские рангом повыше, собирали людей и говорили, что будут выдавать паспорта, так как мы теперь являемся территорией Украины", — рассказала женщина. При этом, по словам курянки, люди спрашивали, что делать, если они не хотят паспорт украинский, а хотят уехать в Курск."(ВСУ разрешали уехать. — Прим. ред.) только на территорию Украины", — сказала женщина.Она добавил, что с первых дней нападения украинских военных на регион, боевики говорили, что идут свергать власть.В марте Вооруженные силы России перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого они освободили город Суджа и еще несколько населенных пунктов. Сейчас подразделения группировки войск "Север" продвигаются дальше и выдавливают группы ВСУ со всей территории региона.

https://ria.ru/20250324/vsu-2006847867.html

https://ria.ru/20250315/sudzha-2005159560.html

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курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, происшествия