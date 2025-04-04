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Жители курского села рассказали об обещании ВСУ раздать украинские паспорта - РИА Новости, 04.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:55 04.04.2025 (обновлено: 01:59 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/zhitelnitsa-2009232628.html
Жители курского села рассказали об обещании ВСУ раздать украинские паспорта
Жители курского села рассказали об обещании ВСУ раздать украинские паспорта - РИА Новости, 04.04.2025
Жители курского села рассказали об обещании ВСУ раздать украинские паспорта
Украинские военные, оккупировавшие курское село Казачья Локня, заявляли, что местные жители получат украинские паспорта, рассказала РИА Новости местная... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T01:55:00+03:00
2025-04-04T01:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 4 апр — РИА Новости. Украинские военные, оккупировавшие курское село Казачья Локня, заявляли, что местные жители получат украинские паспорта, рассказала РИА Новости местная жительница."Когда приезжали у нас люди украинские рангом повыше, собирали людей и говорили, что будут выдавать паспорта, так как мы теперь являемся территорией Украины", — рассказала женщина. При этом, по словам курянки, люди спрашивали, что делать, если они не хотят паспорт украинский, а хотят уехать в Курск."(ВСУ разрешали уехать. — Прим. ред.) только на территорию Украины", — сказала женщина.Она добавил, что с первых дней нападения украинских военных на регион, боевики говорили, что идут свергать власть.В марте Вооруженные силы России перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого они освободили город Суджа и еще несколько населенных пунктов. Сейчас подразделения группировки войск "Север" продвигаются дальше и выдавливают группы ВСУ со всей территории региона.
https://ria.ru/20250324/vsu-2006847867.html
https://ria.ru/20250315/sudzha-2005159560.html
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курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Жители курского села рассказали об обещании ВСУ раздать украинские паспорта

ВСУ обещали жителям курского села Казачья Локня выдавать украинские паспорта

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 4 апр — РИА Новости. Украинские военные, оккупировавшие курское село Казачья Локня, заявляли, что местные жители получат украинские паспорта, рассказала РИА Новости местная жительница.
"Когда приезжали у нас люди украинские рангом повыше, собирали людей и говорили, что будут выдавать паспорта, так как мы теперь являемся территорией Украины", — рассказала женщина.
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При этом, по словам курянки, люди спрашивали, что делать, если они не хотят паспорт украинский, а хотят уехать в Курск.
"(ВСУ разрешали уехать. — Прим. ред.) только на территорию Украины", — сказала женщина.
Она добавил, что с первых дней нападения украинских военных на регион, боевики говорили, что идут свергать власть.
В марте Вооруженные силы России перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого они освободили город Суджа и еще несколько населенных пунктов. Сейчас подразделения группировки войск "Север" продвигаются дальше и выдавливают группы ВСУ со всей территории региона.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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