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В Красноярском крае подростку вынесли приговор за убийство опекуна - РИА Новости, 04.04.2025
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10:49 04.04.2025 (обновлено: 11:21 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/zheleznogorsk-2009274304.html
В Красноярском крае подростку вынесли приговор за убийство опекуна
В Красноярском крае подростку вынесли приговор за убийство опекуна - РИА Новости, 04.04.2025
В Красноярском крае подростку вынесли приговор за убийство опекуна
Суд в Железногорске приговорил 15-летнего подростка к 3,5 года воспитательной колонии и назначил принудительное лечение за убийство женщины-опекуна, сообщает... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T10:49:00+03:00
2025-04-04T11:21:00+03:00
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 4 апр – РИА Новости. Суд в Железногорске приговорил 15-летнего подростка к 3,5 года воспитательной колонии и назначил принудительное лечение за убийство женщины-опекуна, сообщает краевая прокуратура. Ранее ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщало, что 15-летний подросток проживал в приемной семье. Вечером 1 октября 2024 года между опекуном и молодым человеком произошла ссора, в ходе которой он взял нож и ударил им несколько раз женщину в область шеи и грудной клетки. Тело 54-летней пострадавшей обнаружили в квартире на следующий день. В прокуратуре региона отмечали, что во время убийства в соседней комнате находилась мать погибшей – малоподвижная 86-летняя женщина, имеющая проблемы со слухом и зрением. Утром пенсионерка обнаружила тело своей дочери и вызвала полицию. Подростка задержали сотрудники правоохранительных органов во время занятий в школе. Мальчик проживал в семье опекуна с четырех лет, кровных связей с опекуном не имеет. В декабре 2023 года семью поставили на учет за проявление агрессии подростком в отношении сверстников. "Суд признал школьника виновным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) и приговорил к 3,5 годам воспитательной колонии. Наряду с этим ему назначены принудительные меры медицинского характера", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250402/krasnojarsk-2008877411.html
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происшествия, красноярский край, россия, железногорск
Происшествия, Красноярский край, Россия, Железногорск
В Красноярском крае подростку вынесли приговор за убийство опекуна

Суд в Железногорске осудил 15-летнего подростка на 3,5 года за убийство опекуна

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КРАСНОЯРСК, 4 апр – РИА Новости. Суд в Железногорске приговорил 15-летнего подростка к 3,5 года воспитательной колонии и назначил принудительное лечение за убийство женщины-опекуна, сообщает краевая прокуратура.
Ранее ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщало, что 15-летний подросток проживал в приемной семье. Вечером 1 октября 2024 года между опекуном и молодым человеком произошла ссора, в ходе которой он взял нож и ударил им несколько раз женщину в область шеи и грудной клетки. Тело 54-летней пострадавшей обнаружили в квартире на следующий день.
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В прокуратуре региона отмечали, что во время убийства в соседней комнате находилась мать погибшей – малоподвижная 86-летняя женщина, имеющая проблемы со слухом и зрением. Утром пенсионерка обнаружила тело своей дочери и вызвала полицию. Подростка задержали сотрудники правоохранительных органов во время занятий в школе. Мальчик проживал в семье опекуна с четырех лет, кровных связей с опекуном не имеет. В декабре 2023 года семью поставили на учет за проявление агрессии подростком в отношении сверстников.
"Суд признал школьника виновным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) и приговорил к 3,5 годам воспитательной колонии. Наряду с этим ему назначены принудительные меры медицинского характера", - говорится в сообщении.
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