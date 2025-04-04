https://ria.ru/20250404/zemletryasenie-2009453945.html
У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение
У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение - РИА Новости, 04.04.2025
У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T23:18:00+03:00
2025-04-04T23:18:00+03:00
2025-04-04T23:37:00+03:00
в мире
папуа-новая гвинея
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземный толчок зафиксировали в 20:04 по времени UTC (23:04 мск) в 182 километрах к юго-востоку от города Кимбе с населением более 18 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 49 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Метеорологи США предупредили об угрозе цунами.
https://ria.ru/20250404/tsunami-2009454445.html
папуа-новая гвинея
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в мире, папуа-новая гвинея, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Папуа-Новая Гвинея, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение
У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,2