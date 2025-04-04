https://ria.ru/20250404/zelenskiy-2009431756.html

В Китае сделали прогноз о политической судьбе Зеленского

В Китае сделали прогноз о политической судьбе Зеленского - РИА Новости, 04.04.2025

В Китае сделали прогноз о политической судьбе Зеленского

Владимир Зеленский может закончить свою политическую карьеру как Муаммар Каддафи или Саддам Хусейн, предупредил обозреватель китайского портала Tencent. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T19:57:00+03:00

2025-04-04T19:57:00+03:00

2025-04-04T19:57:00+03:00

в мире

украина

россия

китай

муаммар каддафи

владимир зеленский

верховная рада украины

саддам хусейн

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский может закончить свою политическую карьеру как Муаммар Каддафи или Саддам Хусейн, предупредил обозреватель китайского портала Tencent."Нынешняя политическая и социальная обстановка становится все более опасной для Зеленского. Если он не сможет быстро стабилизировать ситуацию внутри страны и вернуть доверие международного сообщества, его политической жизни наступит конец, и он даже может "закончить" в стиле Хусейна или Каддафи", — говорится в публикации.Как указал автор материала, судьбу украинского политика определят отношение мирового сообщества, лояльность армии и поддержка народа.На минувшей неделе украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что выборы в стране будут назначены в мае. По его мнению, власть перейдет спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, при этом сам Зеленский может участвовать в качестве кандидата.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что "выборы сейчас несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, россия, китай, муаммар каддафи, владимир зеленский, верховная рада украины, саддам хусейн