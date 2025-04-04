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В Китае сделали прогноз о политической судьбе Зеленского - РИА Новости, 04.04.2025
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19:57 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/zelenskiy-2009431756.html
В Китае сделали прогноз о политической судьбе Зеленского
В Китае сделали прогноз о политической судьбе Зеленского - РИА Новости, 04.04.2025
В Китае сделали прогноз о политической судьбе Зеленского
Владимир Зеленский может закончить свою политическую карьеру как Муаммар Каддафи или Саддам Хусейн, предупредил обозреватель китайского портала Tencent. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T19:57:00+03:00
2025-04-04T19:57:00+03:00
в мире
украина
россия
китай
муаммар каддафи
владимир зеленский
верховная рада украины
саддам хусейн
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский может закончить свою политическую карьеру как Муаммар Каддафи или Саддам Хусейн, предупредил обозреватель китайского портала Tencent."Нынешняя политическая и социальная обстановка становится все более опасной для Зеленского. Если он не сможет быстро стабилизировать ситуацию внутри страны и вернуть доверие международного сообщества, его политической жизни наступит конец, и он даже может "закончить" в стиле Хусейна или Каддафи", — говорится в публикации.Как указал автор материала, судьбу украинского политика определят отношение мирового сообщества, лояльность армии и поддержка народа.На минувшей неделе украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что выборы в стране будут назначены в мае. По его мнению, власть перейдет спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, при этом сам Зеленский может участвовать в качестве кандидата.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что "выборы сейчас несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250404/ukraina-2009407571.html
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РИА Новости
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4.7
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в мире, украина, россия, китай, муаммар каддафи, владимир зеленский, верховная рада украины, саддам хусейн
В мире, Украина, Россия, Китай, Муаммар Каддафи, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Саддам Хусейн
В Китае сделали прогноз о политической судьбе Зеленского

Tencent: Зеленского может ждать судьба Каддафи или Хусейна

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский может закончить свою политическую карьеру как Муаммар Каддафи или Саддам Хусейн, предупредил обозреватель китайского портала Tencent.
«
"Нынешняя политическая и социальная обстановка становится все более опасной для Зеленского. Если он не сможет быстро стабилизировать ситуацию внутри страны и вернуть доверие международного сообщества, его политической жизни наступит конец, и он даже может "закончить" в стиле Хусейна или Каддафи", — говорится в публикации.
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Как указал автор материала, судьбу украинского политика определят отношение мирового сообщества, лояльность армии и поддержка народа.
На минувшей неделе украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что выборы в стране будут назначены в мае. По его мнению, власть перейдет спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, при этом сам Зеленский может участвовать в качестве кандидата.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что "выборы сейчас несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреУкраинаРоссияКитайМуаммар КаддафиВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныСаддам Хусейн
 
 
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