https://ria.ru/20250404/zelenskij-2009449652.html

Зеленский рассказал об "инфраструктуре" размещения "миротворцев" на Украине

Зеленский рассказал об "инфраструктуре" размещения "миротворцев" на Украине - РИА Новости, 04.04.2025

Зеленский рассказал об "инфраструктуре" размещения "миротворцев" на Украине

Владимир Зеленский заявил, что понимание "инфраструктуры" размещения иностранного контингента на Украине наступит примерно через месяц. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T22:39:00+03:00

2025-04-04T22:39:00+03:00

2025-04-04T22:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что понимание "инфраструктуры" размещения иностранного контингента на Украине наступит примерно через месяц. Зеленский 1 апреля заявлял, что в пятницу состоится встреча с представителями "узкого круга стран", готовых разместить свой контингент на Украине. "Думаю, нам нужен где-то месяц, считаем, что не дольше, и мы будем готовы полностью с пониманием этой инфраструктуры. Мы обсуждаем присутствие на земле, в небе и в море, а также ПВО и некоторые еще деликатные вещи. Мы будем встречаться… каждую неделю на уровне наших военных. У нас есть много понимания от наших партнеров, что нужно Украине, где есть чувствительные и географические моменты, где мы хотели бы иметь поддержку", - сказал Зеленский на брифинге, который транслировал украинский телеканал "Общественное". По его словам, встреча начальников штабов Украины, Франции и Великобритании по вопросу размещения контингента прошла конструктивно. Он утверждает, что в "этот процесс" включены другие страны, но отказался называть сколько их и какие именно. "Важно, что сегодня я обсуждал стратегические вопросы, не только количества, а и вопросы мандата этой инфраструктуры, даты, понимания в какой этап договорённостей мы можем рассчитывать на контингент", - добавил Зеленский. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг заявила, что "коалиция желающих" не имеет никакого отношения к миру, подобные коалиции - это "плодящиеся подгруппы той самой партии войны", которая стремится нанести России стратегическое поражение. Ранее она отмечала, что Лондон и Париж вынашивают замысел военной интервенции на Украину, маскируя это под некую "миротворческую миссию". Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.

https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007782938.html

https://ria.ru/20250328/zelenskiy-2008041490.html

https://ria.ru/20250327/zelenskij-2007761832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, мария захарова, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)