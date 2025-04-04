https://ria.ru/20250404/zasada-2009269990.html

Российский военный три дня подстерегал в засаде украинского снайпера

Российский военный три дня подстерегал в засаде украинского снайпера - РИА Новости, 04.04.2025

Российский военный три дня подстерегал в засаде украинского снайпера

Снайпер Вооруженных сил России с позывным Мага три дня поджидал украинского противника в ходе боев в Угледаре в ДНР, об этом он рассказал в интервью газете... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T10:32:00+03:00

2025-04-04T10:32:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Снайпер Вооруженных сил России с позывным Мага три дня поджидал украинского противника в ходе боев в Угледаре в ДНР, об этом он рассказал в интервью газете "Красная звезда"."Мы его ждали в течение трех дней, а он все не появлялся. Нервничали и злились всерьез. Уже собирались уходить, как вдруг он нарисовался", — пояснил боец.По словам российского снайпера, после появления противника поставленная задача была выполнена "на все 500 процентов". Это как раз тот случай, когда "овчинка реально стоила выделки", добавил Мага.На прошлой неделе российский военнослужащий рассказал, что пленные боевики ВСУ умоляют не обменивать их, так как боятся, что украинское командование снова отправит всех на фронт. По словам морпеха, украинские солдаты прекрасно понимают, что окажутся в новом окопе через месяц после того, как состоится обмен. Они также отдают себе отчет в том, что ВСУ сидят в обороне и отступают.

https://ria.ru/20250328/instruktory-2007852012.html

https://ria.ru/20250315/drony-2005205624.html

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в мире, россия, донецкая народная республика, угледар, вооруженные силы украины