Рейтинг@Mail.ru
Российский военный три дня подстерегал в засаде украинского снайпера - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 04.04.2025 (обновлено: 12:13 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/zasada-2009269990.html
Российский военный три дня подстерегал в засаде украинского снайпера
Российский военный три дня подстерегал в засаде украинского снайпера - РИА Новости, 04.04.2025
Российский военный три дня подстерегал в засаде украинского снайпера
Снайпер Вооруженных сил России с позывным Мага три дня поджидал украинского противника в ходе боев в Угледаре в ДНР, об этом он рассказал в интервью газете... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T10:32:00+03:00
2025-04-04T12:13:00+03:00
в мире
россия
донецкая народная республика
угледар
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990370376_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2da72c673c3ba4b984b27d60a07a2a43.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Снайпер Вооруженных сил России с позывным Мага три дня поджидал украинского противника в ходе боев в Угледаре в ДНР, об этом он рассказал в интервью газете "Красная звезда"."Мы его ждали в течение трех дней, а он все не появлялся. Нервничали и злились всерьез. Уже собирались уходить, как вдруг он нарисовался", — пояснил боец.По словам российского снайпера, после появления противника поставленная задача была выполнена "на все 500 процентов". Это как раз тот случай, когда "овчинка реально стоила выделки", добавил Мага.На прошлой неделе российский военнослужащий рассказал, что пленные боевики ВСУ умоляют не обменивать их, так как боятся, что украинское командование снова отправит всех на фронт. По словам морпеха, украинские солдаты прекрасно понимают, что окажутся в новом окопе через месяц после того, как состоится обмен. Они также отдают себе отчет в том, что ВСУ сидят в обороне и отступают.
https://ria.ru/20250328/instruktory-2007852012.html
https://ria.ru/20250315/drony-2005205624.html
россия
донецкая народная республика
угледар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990370376_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_412c8e8eb93b3209981b6a2524e4cb22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, угледар, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Угледар, Вооруженные силы Украины
Российский военный три дня подстерегал в засаде украинского снайпера

Боец ВС РФ три дня подстерегал украинского снайпера в засаде

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСнайпер на Красноармейском направлении СВО
Снайпер на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Снайпер на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Снайпер Вооруженных сил России с позывным Мага три дня поджидал украинского противника в ходе боев в Угледаре в ДНР, об этом он рассказал в интервью газете "Красная звезда".
«
"Мы его ждали в течение трех дней, а он все не появлялся. Нервничали и злились всерьез. Уже собирались уходить, как вдруг он нарисовался", — пояснил боец.
Инструктор во время тренировки военнослужащих в городском парке в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Боец рассказал о бегстве иностранных инструкторов с Украины
28 марта, 06:37
По словам российского снайпера, после появления противника поставленная задача была выполнена "на все 500 процентов". Это как раз тот случай, когда "овчинка реально стоила выделки", добавил Мага.
На прошлой неделе российский военнослужащий рассказал, что пленные боевики ВСУ умоляют не обменивать их, так как боятся, что украинское командование снова отправит всех на фронт. По словам морпеха, украинские солдаты прекрасно понимают, что окажутся в новом окопе через месяц после того, как состоится обмен. Они также отдают себе отчет в том, что ВСУ сидят в обороне и отступают.
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Российский боец рассказал о борьбе дронов в небе над Дзержинском
15 марта, 16:30
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаУгледарВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала