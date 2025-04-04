https://ria.ru/20250404/zasada-2009269990.html
Российский военный три дня подстерегал в засаде украинского снайпера
Российский военный три дня подстерегал в засаде украинского снайпера - РИА Новости, 04.04.2025
Российский военный три дня подстерегал в засаде украинского снайпера
Снайпер Вооруженных сил России с позывным Мага три дня поджидал украинского противника в ходе боев в Угледаре в ДНР, об этом он рассказал в интервью газете... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T10:32:00+03:00
2025-04-04T10:32:00+03:00
2025-04-04T12:13:00+03:00
в мире
россия
донецкая народная республика
угледар
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990370376_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2da72c673c3ba4b984b27d60a07a2a43.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Снайпер Вооруженных сил России с позывным Мага три дня поджидал украинского противника в ходе боев в Угледаре в ДНР, об этом он рассказал в интервью газете "Красная звезда"."Мы его ждали в течение трех дней, а он все не появлялся. Нервничали и злились всерьез. Уже собирались уходить, как вдруг он нарисовался", — пояснил боец.По словам российского снайпера, после появления противника поставленная задача была выполнена "на все 500 процентов". Это как раз тот случай, когда "овчинка реально стоила выделки", добавил Мага.На прошлой неделе российский военнослужащий рассказал, что пленные боевики ВСУ умоляют не обменивать их, так как боятся, что украинское командование снова отправит всех на фронт. По словам морпеха, украинские солдаты прекрасно понимают, что окажутся в новом окопе через месяц после того, как состоится обмен. Они также отдают себе отчет в том, что ВСУ сидят в обороне и отступают.
https://ria.ru/20250328/instruktory-2007852012.html
https://ria.ru/20250315/drony-2005205624.html
россия
донецкая народная республика
угледар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990370376_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_412c8e8eb93b3209981b6a2524e4cb22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, угледар, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Угледар, Вооруженные силы Украины
Российский военный три дня подстерегал в засаде украинского снайпера
Боец ВС РФ три дня подстерегал украинского снайпера в засаде