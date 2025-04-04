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В Ростовской области рассказали о ситуации с наличием препарата от склероза - РИА Новости, 04.04.2025
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10:40 04.04.2025
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В Ростовской области рассказали о ситуации с наличием препарата от склероза
В Ростовской области рассказали о ситуации с наличием препарата от склероза - РИА Новости, 04.04.2025
В Ростовской области рассказали о ситуации с наличием препарата от склероза
Двухмесячный запас препарата от рассеянного склероза есть в Ростовской области, проводится аукцион на его закупку, сообщил РИА Новости представитель минздрава... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T10:40:00+03:00
2025-04-04T10:40:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Двухмесячный запас препарата от рассеянного склероза есть в Ростовской области, проводится аукцион на его закупку, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона. Ранее газета "Известия" написала, что минимум в восьми регионах России образовалась нехватка препарата с действующим веществом глатирамера ацетат для терапии пациентов с рассеянным склерозом. Лекарство назначается сразу после постановки диагноза, поэтому перебои могут стать причиной прогрессирования заболевания. "В Ростовской области есть запас лекарственного препарата "Глатирамера ацетат" на два месяца. Препаратом будут обеспечены все пациенты, страдающие рассеянным склерозом и проживающие в регионе", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время проводится аукцион на закупку лекарственных препаратов для данной категории пациентов.
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общество, здоровье - общество, ростовская область, россия
Общество, Здоровье - Общество, Ростовская область, Россия
В Ростовской области рассказали о ситуации с наличием препарата от склероза

Двухмесячный запас препарата от рассеянного склероза есть в Ростовской области

© Depositphotos.com / AlexkalinaЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Depositphotos.com / Alexkalina
Лекарства. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Двухмесячный запас препарата от рассеянного склероза есть в Ростовской области, проводится аукцион на его закупку, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
Ранее газета "Известия" написала, что минимум в восьми регионах России образовалась нехватка препарата с действующим веществом глатирамера ацетат для терапии пациентов с рассеянным склерозом. Лекарство назначается сразу после постановки диагноза, поэтому перебои могут стать причиной прогрессирования заболевания.
Ростовской области есть запас лекарственного препарата "Глатирамера ацетат" на два месяца. Препаратом будут обеспечены все пациенты, страдающие рассеянным склерозом и проживающие в регионе", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время проводится аукцион на закупку лекарственных препаратов для данной категории пациентов.
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