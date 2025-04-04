https://ria.ru/20250404/zapad-2009092630.html

"Две недели максимум". Запад создает новую угрозу у границ России

"Две недели максимум". Запад создает новую угрозу у границ России - РИА Новости, 04.04.2025

"Две недели максимум". Запад создает новую угрозу у границ России

Польша наращивает военный потенциал. Варшава не скрывает, что хочет быть готовой к прямому конфликту с Россией и денег на это не пожалеет. Как именно усиливают... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Польша наращивает военный потенциал. Варшава не скрывает, что хочет быть готовой к прямому конфликту с Россией и денег на это не пожалеет. Как именно усиливают восточный фланг НАТО — в материале РИА Новости.С военной прямотойСреди членов альянса у польской республики на оборону уходит самый высокий процент от ВВП — 4,7. В этом году он побил рекорд, дойдя до 186 миллиардов злотых (44,6 миллиарда евро). Впрочем, Варшаве мало и этого.Кабмин объявил о создании фонда обороны и безопасности на 7,2 миллиарда евро. Эти деньги, выделенные Брюсселем, должны были пойти на постковидное восстановление экономики. Теперь, по словам министра фондов и региональной политики Катажины Пельчинской-Наленч, их потратят на строительство укрытий, субсидирование оружейных компаний и военных исследований.Кроме того, Польша поставила перед собой амбициозную задачу: увеличить численность армии более чем вдвое — до полумиллиона штыков. По словам премьера Дональда Туска, дополнительно будут подготовлены миллионы резервистов. Для этого правительство и командование Войска польского разрабатывают проект новой программы обучения."К концу года мы хотим иметь готовую модель, чтобы каждый взрослый мужчина в Польше был подготовлен к войне", — заявил Туск с трибуны сейма, не исключив привлечения и женщин.Вместе с этим в стране усиливают антироссийскую истерию. Не приводя никаких доказательств, СМИ рассказывают об "агрессивных планах" Москвы, которая якобы уже готовится напасть на Европу. "Русские создают в тылу огромную армию. Если мира не будет и раскол в НАТО продолжится, Россия нападет на Прибалтийские страны. Это может произойти в конце текущего года или в начале следующего", — заявил в интервью Politico бывший замначальника польского Генштаба генерал Леон Коморницкий.Пропаганда пока много пользы не принесла. По данным опроса службы изучения общественного мнения Opinia24, 54 процента поляков негативно относятся к инициативе властей. Из них 33 процента подчеркнули, что "решительно" с ней не согласны. Только 14 процентов граждан признались, что хотели бы поучаствовать в военной программе.Если резерв пополнить не получится, то есть запасной вариант — всеобщая воинская обязанность."Скажу как военный: возвращение службы по призыву неизбежно", — отметил в эфире телеканала Polsat начальник оперативного командования польской армии генерал Мачей Клиш.Будет хужеПоляков готовят к войне не только идеологической обработкой. Польское МВД призвало граждан делать запасы на три дня автономного выживания. Рекомендовали запастись водой, едой, лекарствами, гигиеническими и санитарными средствами, заряженными аккумуляторами и даже транзисторным радио.Впрочем, воевать долго никто не рассчитывает. Нынешний оборонный потенциал страны польские официальные лица оценивают довольно низко. По признанию главы Бюро нацбезопасности генерала Дариуша Луковского, в случае масштабных боевых действий армия способна продержаться максимум две недели — на большее не хватает боеприпасов.Его раскритиковал польский депутат Европарламента Михал Кобоско — дескать, генерал наговорил "слишком много". Однако Луковский пообещал, что ситуация со временем исправится, ведь страна только в стадии перевооружения. "Мы наращиваем потенциал день за днем", — сказал он.По мнению начальника Генштаба генерала Веслава Кукулы, милитаризация может обойтись гораздо дороже, чем рассчитывали. Он также не исключил урезание социальных расходов ради военных нужд."Это будут непростые, но, к сожалению, экзистенциальные вопросы, которые придется решать нам и другим европейским государствам", — приводит слова Кукулы агентство PAP.Накануне Польша подписала контракт с США на поставку "систем логистического обеспечения" для 48 установок ЗРК Patriot, заказанных годом ранее. Варшаве это обошлось в почти два миллиарда долларов.Обреченная стратегияКурс на военное столкновение с Россией для Варшавы уже привычен, указывает в беседе с РИА Новости ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский."Об этом заявляли задолго до 2022 года, и можно говорить о наличии надпартийного согласия по этому вопросу. Две основные политические партии страны — "Право и справедливость", "Гражданская коалиция" — следуют очень схожими курсами. Они хотят, чтобы Польша обладала самой большой армией в Европе. Притом самой вооруженной и боеспособной. Европа также считает, что государство на восточном фланге должно быть наиболее готовым к противостоянию с Россией. Варшава каждый год принимает все новые программы, которые должны обеспечить ей такое лидерство", — поясняет политолог.Тем не менее, по словам Неменского, сейчас польское руководство в растерянности. Стратегия Варшавы под вопросом из-за смены позиции Вашингтона. Наращивание вооруженных сил опиралось на статус приоритетного союзника США в регионе, а оставаться один на один с Россией непривлекательно."Польша перевооружается опережающими темпами. Это касается как основных видов вооружений, так и ракетной техники. Нет никаких оснований считать, что эти программы будут сворачивать. Скорее всего, наоборот", — рассуждает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.При этом неясно, кто будет готов оказать поддержку Варшаве и как это увяжется с интегрированными системами командования НАТО. Решать задачу противодействия России в одиночку не сможет даже Войско польское, считает аналитик."Любое планирование сдерживания России невозможно без учета ядерного фактора, — говорит Данилов. — Польша ядерным оружием не обладает, но пытается убедить союзников разместить его на своей территории. Пока позитивных перспектив в этом вопросе для Варшавы не просматривается".По словам эксперта, также не решено, каким образом Польша и ее союзники будут выстраивать логистическую систему и для Сухопутных, и для Военно-воздушных сил. Польская стратегия — отсталая и ограниченная, до сих пор не учитываются произошедшие еще в 2014-м геополитические изменения. Так что пока Варшава вряд ли станет надежным мечом на восточном фланге Североатлантического альянса.

https://ria.ru/20240726/soyuznik-1962006322.html

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