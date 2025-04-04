https://ria.ru/20250404/zabegi-2009349402.html
Забеги и акции пройдут в подмосковных парках 5 апреля в честь Дня здоровья
Забеги и акции пройдут в подмосковных парках 5 апреля в честь Дня здоровья - РИА Новости, 04.04.2025
Забеги и акции пройдут в подмосковных парках 5 апреля в честь Дня здоровья
Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья, пройдут в более чем 55 парках Московской области 5 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры и... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:15:00+03:00
2025-04-04T15:15:00+03:00
2025-04-04T15:15:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья, пройдут в более чем 55 парках Московской области 5 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Гостей ждут массовые зарядки, забеги, акции всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", просветительские лекции о здоровом образе жизни и выездные диспансеризации. Например, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха проведет для гостей фестиваль скандинавской ходьбы. В завершение пройдет танцевальная программа и начнет работу чайная станция. В лесопарке "Апаринки" Ленинского городского округа состоится забег на дистанции 1 километр для юных бегунов и 2, 3 и 5 километров для взрослых. Перед стартом будет работать чайная станция. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по суставной гимнастике, северной ходьбе, а также послушать лекцию о важности здорового образа жизни. В парке "Свердловский" Лосино-Петровского городского округа посетители примут участие в соревнованиях по городошному спорту. Все желающие также смогут отправиться на открытую зумба-тренировку или квест, посетить лекцию-встречу с тренером, а также пройти осмотр у специалистов Свердловской поликлиники. Также в парке усадьбы Кривякино, городского округа Воскресенск, пройдут массовые зарядка и забег, а также северная ходьба. Во время регистрации участников будут встречать ростовые куклы доктора Айболита и его помощников. Для юных посетителей состоится викторина "День здоровья", для участников проекта "Активное долголетие" — лотерея. Все желающие смогут посетить лекцию о здоровом образе жизни, пройти диспансеризацию и угоститься "кривякинским" чаем с травами из Аптекарского огорода. Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля в ознаменование годовщины основания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году.
https://ria.ru/20250404/podmoskove-2009313712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), лосино-петровский, воскресенск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Лосино-Петровский, Воскресенск
Забеги и акции пройдут в подмосковных парках 5 апреля в честь Дня здоровья
Забеги и акции пройдут в более чем 55 парках Подмосковья в честь Дня здоровья
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья, пройдут в более чем 55 парках Московской области 5 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Гостей ждут массовые зарядки, забеги, акции всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", просветительские лекции о здоровом образе жизни и выездные диспансеризации.
Например, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха проведет для гостей фестиваль скандинавской ходьбы. В завершение пройдет танцевальная программа и начнет работу чайная станция. В лесопарке "Апаринки" Ленинского городского округа состоится забег на дистанции 1 километр для юных бегунов и 2, 3 и 5 километров для взрослых. Перед стартом будет работать чайная станция. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по суставной гимнастике, северной ходьбе, а также послушать лекцию о важности здорового образа жизни.
В парке "Свердловский" Лосино-Петровского
городского округа посетители примут участие в соревнованиях по городошному спорту. Все желающие также смогут отправиться на открытую зумба-тренировку или квест, посетить лекцию-встречу с тренером, а также пройти осмотр у специалистов Свердловской поликлиники.
Также в парке усадьбы Кривякино, городского округа Воскресенск
, пройдут массовые зарядка и забег, а также северная ходьба. Во время регистрации участников будут встречать ростовые куклы доктора Айболита и его помощников. Для юных посетителей состоится викторина "День здоровья", для участников проекта "Активное долголетие" — лотерея. Все желающие смогут посетить лекцию о здоровом образе жизни, пройти диспансеризацию и угоститься "кривякинским" чаем с травами из Аптекарского огорода.
Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля в ознаменование годовщины основания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году.