https://ria.ru/20250404/yazyk-2009403357.html

В Раде рассказали, что мешает запретить русский язык на Украине

В Раде рассказали, что мешает запретить русский язык на Украине - РИА Новости, 04.04.2025

В Раде рассказали, что мешает запретить русский язык на Украине

Депутат Верховной рады Сергей Бабак заявил, что полностью запретить русский язык на Украине мешает законодательство Евросоюза, куда намеревается вступить Киев. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:43:00+03:00

2025-04-04T17:43:00+03:00

2025-04-04T17:43:00+03:00

в мире

украина

россия

киев

верховная рада украины

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Сергей Бабак заявил, что полностью запретить русский язык на Украине мешает законодательство Евросоюза, куда намеревается вступить Киев. "Учитывая стремление Украины к вступлению в Европейский союз, а также рекомендации Венецианской комиссии и требования отдельных государств-членов ЕС, мы не можем в образовательном законодательстве установить прямой запрет на использование языков коренных народов и национальных меньшинств Украины, в том числе русского языка. Как в образовательном процессе, так и во время перерывов в школах. Иначе такая норма будет рассматриваться как дискриминационная, и может усложнить наше движение в Европейский союз", - заявил Бабак в интервью изданию "Украинские новости". Также Бабак утверждает, что процесс дерусификации образовательной систему Украины никак не связан с принятыми в стране законами, а является реакцией общества на конфликт с Россией. В конце сентября 2024 года депутат Рады Наталья Пипа зарегистрировала законопроект о запрете использования в школах на Украине любого языка, кроме украинского, в том числе на переменах. Как поясняло издание "Страна.ua, законопроект об обязательном использовании на территории школ на Украине украинского языка запрещает использование только русского языка и не касается языков других национальных меньшинств. В октябре того же года министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте этого года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза.

https://ria.ru/20250111/kiev-1993279721.html

https://ria.ru/20250130/yazyk-1996354677.html

https://ria.ru/20250223/kiev-2001133252.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, верховная рада украины, евросоюз