В Раде рассказали, что мешает запретить русский язык на Украине
Депутат Бабак: запретить русский язык на Украине мешает законодательство ЕС
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Сергей Бабак заявил, что полностью запретить русский язык на Украине мешает законодательство Евросоюза, куда намеревается вступить Киев.
"Учитывая стремление Украины к вступлению в Европейский союз, а также рекомендации Венецианской комиссии и требования отдельных государств-членов ЕС, мы не можем в образовательном законодательстве установить прямой запрет на использование языков коренных народов и национальных меньшинств Украины, в том числе русского языка. Как в образовательном процессе, так и во время перерывов в школах. Иначе такая норма будет рассматриваться как дискриминационная, и может усложнить наше движение в Европейский союз", - заявил Бабак в интервью изданию "Украинские новости".
Также Бабак утверждает, что процесс дерусификации образовательной систему Украины никак не связан с принятыми в стране законами, а является реакцией общества на конфликт с Россией.
В конце сентября 2024 года депутат Рады Наталья Пипа зарегистрировала законопроект о запрете использования в школах на Украине любого языка, кроме украинского, в том числе на переменах. Как поясняло издание "Страна.ua, законопроект об обязательном использовании на территории школ на Украине украинского языка запрещает использование только русского языка и не касается языков других национальных меньшинств. В октябре того же года министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте этого года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза.
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