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Экс-сотрудник Минобороны получил срок по делу о взятке - РИА Новости, 04.04.2025
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16:09 04.04.2025 (обновлено: 16:21 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/vzyatka-2009370356.html
Экс-сотрудник Минобороны получил срок по делу о взятке
Экс-сотрудник Минобороны получил срок по делу о взятке - РИА Новости, 04.04.2025
Экс-сотрудник Минобороны получил срок по делу о взятке
Бывший сотрудник Минобороны РФ Андрей Чекмазов приговорен к 7 годам колонии по обвинению в получении взятки в 16 миллионов рублей, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:09:00+03:00
2025-04-04T16:21:00+03:00
россия
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Бывший сотрудник Минобороны РФ Андрей Чекмазов приговорен к 7 годам колонии по обвинению в получении взятки в 16 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда."Окончательно назначить Чекмазову Андрею Ивановичу наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласил приговор судья.Также Чекмазова лишили воинского звания полковник запаса, ему запретили на три года занимать должности на госслужбе и взяли под стражу в зале суда.Дело, вторым фигурантом в котором проходит Дмитрий Фомин, рассматривается в особом порядке при полном признании вины. Согласно картотеке суда, Чекмазову и Фомину вменяются по три эпизода получения взяток (статья 290 УК РФ).Вынесение приговора Фомину было отложено на 7 апреля по просьбе гособвинителя.В сентябре ГВСУ СК России сообщало, что экс-сотрудники Минобороны полковники запаса Чекмазов и Фомин обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, а заместитель генерального директора АО "Оборонтест" Александр Сухарев - в ее даче.Следствием установлено, что в 2016–2022 годах между Минобороны России и АО "Оборонтест" заключены контракты на выполнение работ общей стоимостью 1,5 миллиардов рублей, Чекмазов и Фомин должны были контролировать их исполнение. В 2023-2024 годах фигуранты получили от Сухарева взятку на сумму свыше 16 миллионов рублей за приемку работ, а также общее покровительство.На имущество обвиняемых был наложен арест на сумму более 18 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250404/vzyatka-2009251314.html
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россия, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экс-сотрудник Минобороны получил срок по делу о взятке

Экс-сотрудник Минобороны Чекмазов получил срок по делу о взятке в 16 млн рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Бывший сотрудник Минобороны РФ Андрей Чекмазов приговорен к 7 годам колонии по обвинению в получении взятки в 16 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.
"Окончательно назначить Чекмазову Андрею Ивановичу наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласил приговор судья.
Также Чекмазова лишили воинского звания полковник запаса, ему запретили на три года занимать должности на госслужбе и взяли под стражу в зале суда.
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Дело, вторым фигурантом в котором проходит Дмитрий Фомин, рассматривается в особом порядке при полном признании вины. Согласно картотеке суда, Чекмазову и Фомину вменяются по три эпизода получения взяток (статья 290 УК РФ).
Вынесение приговора Фомину было отложено на 7 апреля по просьбе гособвинителя.
В сентябре ГВСУ СК России сообщало, что экс-сотрудники Минобороны полковники запаса Чекмазов и Фомин обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, а заместитель генерального директора АО "Оборонтест" Александр Сухарев - в ее даче.
Следствием установлено, что в 2016–2022 годах между Минобороны России и АО "Оборонтест" заключены контракты на выполнение работ общей стоимостью 1,5 миллиардов рублей, Чекмазов и Фомин должны были контролировать их исполнение. В 2023-2024 годах фигуранты получили от Сухарева взятку на сумму свыше 16 миллионов рублей за приемку работ, а также общее покровительство.
На имущество обвиняемых был наложен арест на сумму более 18 миллионов рублей.
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