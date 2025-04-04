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Супруга блогера Портнягина не отрицает обвинения в даче взятки - РИА Новости, 04.04.2025
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07:30 04.04.2025 (обновлено: 10:35 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/vzyatka-2009251314.html
Супруга блогера Портнягина не отрицает обвинения в даче взятки
Супруга блогера Портнягина не отрицает обвинения в даче взятки - РИА Новости, 04.04.2025
Супруга блогера Портнягина не отрицает обвинения в даче взятки
Супруга блогера-предпринимателя Дмитрия Портнягина Екатерина не отрицает обвинение в даче взятки, рассказала РИА Новости ее адвокат Анастасия Селиванова. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T07:30:00+03:00
2025-04-04T10:35:00+03:00
происшествия
дмитрий портнягин
алексей николаев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Супруга блогера-предпринимателя Дмитрия Портнягина Екатерина не отрицает обвинение в даче взятки, рассказала РИА Новости ее адвокат Анастасия Селиванова. "Следствие действительно вменяет Екатерине Портнягиной преступление, предусмотренное статьей 291 УК РФ (дача взятки). Но никакие деньги Екатерина непосредственно не передавала. Ее роль в этой истории формальна и сводится к тому, что она доверилась генеральному директору и, не вникая в суть проблемы, согласовала ее предложение решить проблему таким путем (то есть передачи денег), что не снимает ответственности с Екатерины, так как составляет объективную сторону преступления", - рассказала РИА Новости ее адвокат. По версии следствия, Екатерина Портнягина через посредников передала взятку 300 тысяч рублей заместителю начальника управления строительства префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы, чтобы те не сносили самострой на улице Образцова. Как пояснила РИА Новости ее адвокат, такой способ решения проблемы ей предложила бывшая гендиректор банного комплекса Siberia, расположенного по этому адресу. Как указывала подмосковная прокуратура в своём Telegram-канале, дело против чиновника выделено в отдельное производство, в настоящее время он находится в международном розыске. Уголовное дело в отношении Дмитрия Портнягина, его супруги Екатерины и их партнера Алексея Николаева Мещанский суд Москвы начнет рассматривать 7 апреля. Все трое обвиняются в легализации денежных средств, полученных преступным путем (дело об отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления ( пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Ранее адвокат Евгений Грицков рассказал РИА Новости, что обвинения в неуплате налогов с Портнягина сняты. Бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отметил адвокат. Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор".
https://ria.ru/20250402/portnyagin-2008897832.html
https://ria.ru/20241008/portnyagin-1976947199.html
https://ria.ru/20250401/politsija-2008648882.html
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происшествия, дмитрий портнягин, алексей николаев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дмитрий Портнягин, Алексей Николаев, Следственный комитет России (СК РФ)
Супруга блогера Портнягина не отрицает обвинения в даче взятки

Супруга блогера Портнягина Екатерина не отрицает обвинения в даче взятки

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевБлогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы
Блогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Блогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Супруга блогера-предпринимателя Дмитрия Портнягина Екатерина не отрицает обвинение в даче взятки, рассказала РИА Новости ее адвокат Анастасия Селиванова.
"Следствие действительно вменяет Екатерине Портнягиной преступление, предусмотренное статьей 291 УК РФ (дача взятки). Но никакие деньги Екатерина непосредственно не передавала. Ее роль в этой истории формальна и сводится к тому, что она доверилась генеральному директору и, не вникая в суть проблемы, согласовала ее предложение решить проблему таким путем (то есть передачи денег), что не снимает ответственности с Екатерины, так как составляет объективную сторону преступления", - рассказала РИА Новости ее адвокат.
Блогер Дмитрий Портнягин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
С блогера Портнягина сняли обвинение в неуплате налогов
2 апреля, 14:35
По версии следствия, Екатерина Портнягина через посредников передала взятку 300 тысяч рублей заместителю начальника управления строительства префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы, чтобы те не сносили самострой на улице Образцова. Как пояснила РИА Новости ее адвокат, такой способ решения проблемы ей предложила бывшая гендиректор банного комплекса Siberia, расположенного по этому адресу.
Как указывала подмосковная прокуратура в своём Telegram-канале, дело против чиновника выделено в отдельное производство, в настоящее время он находится в международном розыске.
Уголовное дело в отношении Дмитрия Портнягина, его супруги Екатерины и их партнера Алексея Николаева Мещанский суд Москвы начнет рассматривать 7 апреля. Все трое обвиняются в легализации денежных средств, полученных преступным путем (дело об отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления ( пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ).
Блогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Портнягин заявил, что погасил 188 миллионов рублей долга
8 октября 2024, 12:35
По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц.
Ранее адвокат Евгений Грицков рассказал РИА Новости, что обвинения в неуплате налогов с Портнягина сняты. Бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отметил адвокат.
Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор".
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
На Кубани проверят историю о взятке с волонтеров, гнавших УАЗ бойцам СВО
1 апреля, 14:22
 
ПроисшествияДмитрий ПортнягинАлексей НиколаевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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