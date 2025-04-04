https://ria.ru/20250404/vzyatka-2009251314.html

Супруга блогера Портнягина не отрицает обвинения в даче взятки

Супруга блогера Портнягина не отрицает обвинения в даче взятки - РИА Новости, 04.04.2025

Супруга блогера Портнягина не отрицает обвинения в даче взятки

Супруга блогера-предпринимателя Дмитрия Портнягина Екатерина не отрицает обвинение в даче взятки, рассказала РИА Новости ее адвокат Анастасия Селиванова. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T07:30:00+03:00

2025-04-04T07:30:00+03:00

2025-04-04T10:35:00+03:00

происшествия

дмитрий портнягин

алексей николаев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Супруга блогера-предпринимателя Дмитрия Портнягина Екатерина не отрицает обвинение в даче взятки, рассказала РИА Новости ее адвокат Анастасия Селиванова. "Следствие действительно вменяет Екатерине Портнягиной преступление, предусмотренное статьей 291 УК РФ (дача взятки). Но никакие деньги Екатерина непосредственно не передавала. Ее роль в этой истории формальна и сводится к тому, что она доверилась генеральному директору и, не вникая в суть проблемы, согласовала ее предложение решить проблему таким путем (то есть передачи денег), что не снимает ответственности с Екатерины, так как составляет объективную сторону преступления", - рассказала РИА Новости ее адвокат. По версии следствия, Екатерина Портнягина через посредников передала взятку 300 тысяч рублей заместителю начальника управления строительства префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы, чтобы те не сносили самострой на улице Образцова. Как пояснила РИА Новости ее адвокат, такой способ решения проблемы ей предложила бывшая гендиректор банного комплекса Siberia, расположенного по этому адресу. Как указывала подмосковная прокуратура в своём Telegram-канале, дело против чиновника выделено в отдельное производство, в настоящее время он находится в международном розыске. Уголовное дело в отношении Дмитрия Портнягина, его супруги Екатерины и их партнера Алексея Николаева Мещанский суд Москвы начнет рассматривать 7 апреля. Все трое обвиняются в легализации денежных средств, полученных преступным путем (дело об отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления ( пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Ранее адвокат Евгений Грицков рассказал РИА Новости, что обвинения в неуплате налогов с Портнягина сняты. Бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отметил адвокат. Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор".

https://ria.ru/20250402/portnyagin-2008897832.html

https://ria.ru/20241008/portnyagin-1976947199.html

https://ria.ru/20250401/politsija-2008648882.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, дмитрий портнягин, алексей николаев, следственный комитет россии (ск рф)