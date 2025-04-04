https://ria.ru/20250404/vzyatka-2009239753.html

Экс-глава Минздрава Приангарья вымогал взятку за должность

Экс-глава Минздрава Приангарья вымогал взятку за должность - РИА Новости, 04.04.2025

Экс-глава Минздрава Приангарья вымогал взятку за должность

Бывший министр здравоохранения Приангарья Яков Сандаков, приговоренный к 18 годам колонии за взятки и отмывание денег, просил 2 миллиона рублей за продление... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T03:39:00+03:00

2025-04-04T03:39:00+03:00

2025-04-04T03:39:00+03:00

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ИРКУТСК, 4 апр - РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Приангарья Яков Сандаков, приговоренный к 18 годам колонии за взятки и отмывание денег, просил 2 миллиона рублей за продление полномочий главврачу онкодиспансера, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее районный суд в Иркутске признал Сандакова виновным по статьям о получении взятки, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями и назначил ему 18 лет колонии строгого режима и штраф в 80 миллионов рублей с конфискацией квартиры, купленной на полученные взятки. Согласно свидетельским показаниям, Сандаков по предложению президента Областного онкологического диспансера назначил главврача данного учреждения, а затем потребовал "оказать ему лично материальную поддержку" для продления срока его полномочий. "За оказанную поддержку тот запросил два "единички", то есть 2 000 000 (два миллиона) рублей", - говорится в документе. Получив часть взятки в размере 1 миллиона рублей, Сандаков продлил контракт главврача еще на один год, но систематически напоминал о необходимости передать ему оставшуюся сумму. Также, как сообщала Иркутская областная прокуратура, в феврале 2022 года чиновник получил 7 миллионов рублей от руководителей организации-поставщика за конкурентные преимущества на аукционе по закупке эндоскопического оборудования для региональных учреждений здравоохранения. Кроме того, Сандаков помог одной из коммерческих организаций получить госконтракт на поставку медоборудования. В результате аффилированная с участниками аукциона фирма закупила его по завышенной стоимости, чем нанесла государству ущерб более 14 миллионов рублей. Деньгами Сандаков и сообщники распорядились по своему усмотрению. В конце прошлого года стало известно, что Сандаков заключил контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ, производство по его делу, поступившему на пересмотр в апелляционную инстанцию, было приостановлено.

https://ria.ru/20250403/vzyatka-2009082854.html

https://ria.ru/20250403/zaderzhanie-2009150163.html

https://ria.ru/20240920/ural-1973811113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иркутск, россия