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В Днепропетровске взорвался автомобиль чиновника - РИА Новости, 04.04.2025
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10:39 04.04.2025 (обновлено: 11:18 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/vzryv-2009271845.html
В Днепропетровске взорвался автомобиль чиновника
В Днепропетровске взорвался автомобиль чиновника - РИА Новости, 04.04.2025
В Днепропетровске взорвался автомобиль чиновника
В городе Днепропетровск на Украине взорвался автомобиль местного чиновника, сообщает Национальная полиция в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T10:39:00+03:00
2025-04-04T11:18:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В городе Днепропетровск на Украине взорвался автомобиль местного чиновника, сообщает Национальная полиция в Telegram-канале."Уведомление о взрыве поступило в правоохранительные органы сегодня около 7:40. Водитель — местный чиновник — и его жена получили ранения", — говорится в сообщении.На место происшествия выехали сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры. Обстоятельства произошедшего уточняются, добавили в ведомстве.По данным РБК-Украина, пострадавшим мог оказаться глава Левобережной городской администрации Днепропетровска Юрий Федько.
https://ria.ru/20250404/tramp-2009234042.html
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в мире, украина, днепропетровск, служба безопасности украины
В мире, Украина, Днепропетровск, Служба безопасности Украины
В Днепропетровске взорвался автомобиль чиновника

В Днепропетровске подорвали автомобиль местного чиновника

© Фото : Национальная полиция УкраиныСотрудники полиции на месте взрыва автомобиля в Днепропетровске, Украина
Сотрудники полиции на месте взрыва автомобиля в Днепропетровске, Украина - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Национальная полиция Украины
Сотрудники полиции на месте взрыва автомобиля в Днепропетровске, Украина
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В городе Днепропетровск на Украине взорвался автомобиль местного чиновника, сообщает Национальная полиция в Telegram-канале.
«
"Уведомление о взрыве поступило в правоохранительные органы сегодня около 7:40. Водитель — местный чиновник — и его жена получили ранения", — говорится в сообщении.
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На место происшествия выехали сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры. Обстоятельства произошедшего уточняются, добавили в ведомстве.
По данным РБК-Украина, пострадавшим мог оказаться глава Левобережной городской администрации Днепропетровска Юрий Федько.
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В миреУкраинаДнепропетровскСлужба безопасности Украины
 
 
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