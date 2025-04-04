https://ria.ru/20250404/vzryv-2009271845.html

В Днепропетровске взорвался автомобиль чиновника

В Днепропетровске взорвался автомобиль чиновника - РИА Новости, 04.04.2025

В Днепропетровске взорвался автомобиль чиновника

В городе Днепропетровск на Украине взорвался автомобиль местного чиновника, сообщает Национальная полиция в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T10:39:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В городе Днепропетровск на Украине взорвался автомобиль местного чиновника, сообщает Национальная полиция в Telegram-канале."Уведомление о взрыве поступило в правоохранительные органы сегодня около 7:40. Водитель — местный чиновник — и его жена получили ранения", — говорится в сообщении.На место происшествия выехали сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры. Обстоятельства произошедшего уточняются, добавили в ведомстве.По данным РБК-Украина, пострадавшим мог оказаться глава Левобережной городской администрации Днепропетровска Юрий Федько.

https://ria.ru/20250404/tramp-2009234042.html

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

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в мире, украина, днепропетровск, служба безопасности украины