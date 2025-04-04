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В Брянской области человек пострадал при срабатывании взрывного устройства - РИА Новости, 04.04.2025
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10:02 04.04.2025 (обновлено: 10:07 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/vzryv-2009264997.html
В Брянской области человек пострадал при срабатывании взрывного устройства
В Брянской области человек пострадал при срабатывании взрывного устройства - РИА Новости, 04.04.2025
В Брянской области человек пострадал при срабатывании взрывного устройства
Водитель автомобиля получил легкие ранения после срабатывания дистанционного взрывного устройства в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T10:02:00+03:00
2025-04-04T10:07:00+03:00
происшествия
брянская область
климовский район
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Водитель автомобиля получил легкие ранения после срабатывания дистанционного взрывного устройства в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Очередные террористические действия ВСУ! Сегодня в Климовском районе между селами Чуровичи и Хоромное рядом с движущимся гражданским автомобилем сработало дистанционное взрывное устройство. В результате террористической атаки водитель автомобиля получил легкие ранения", – написал Богомаз.Глава региона уточнил, что пострадавшему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20250404/bpla-2009253802.html
брянская область
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происшествия, брянская область, климовский район
Происшествия, Брянская область, Климовский район
В Брянской области человек пострадал при срабатывании взрывного устройства

В Брянской области водитель пострадал при срабатывании взрывного устройства

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Водитель автомобиля получил легкие ранения после срабатывания дистанционного взрывного устройства в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Очередные террористические действия ВСУ! Сегодня в Климовском районе между селами Чуровичи и Хоромное рядом с движущимся гражданским автомобилем сработало дистанционное взрывное устройство. В результате террористической атаки водитель автомобиля получил легкие ранения", – написал Богомаз.
Глава региона уточнил, что пострадавшему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.
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