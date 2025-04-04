https://ria.ru/20250404/vzryv-2009264997.html

В Брянской области человек пострадал при срабатывании взрывного устройства

В Брянской области человек пострадал при срабатывании взрывного устройства - РИА Новости, 04.04.2025

В Брянской области человек пострадал при срабатывании взрывного устройства

Водитель автомобиля получил легкие ранения после срабатывания дистанционного взрывного устройства в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T10:02:00+03:00

2025-04-04T10:02:00+03:00

2025-04-04T10:07:00+03:00

происшествия

брянская область

климовский район

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Водитель автомобиля получил легкие ранения после срабатывания дистанционного взрывного устройства в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Очередные террористические действия ВСУ! Сегодня в Климовском районе между селами Чуровичи и Хоромное рядом с движущимся гражданским автомобилем сработало дистанционное взрывное устройство. В результате террористической атаки водитель автомобиля получил легкие ранения", – написал Богомаз.Глава региона уточнил, что пострадавшему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

https://ria.ru/20250404/bpla-2009253802.html

брянская область

климовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, климовский район