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Пострадавшие от ВСУ жители Белгородской области получат выплаты - РИА Новости, 04.04.2025
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Пострадавшие от ВСУ жители Белгородской области получат выплаты
Пострадавшие от ВСУ жители Белгородской области получат выплаты - РИА Новости, 04.04.2025
Пострадавшие от ВСУ жители Белгородской области получат выплаты
Единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей получат 600 пострадавших от ВСУ жителей Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T07:44:00+03:00
2025-04-04T07:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
ракитянский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей получат 600 пострадавших от ВСУ жителей Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "С сегодняшнего дня начинаем единовременные выплаты в 15 тысяч рублей пострадавшим жителям Краснояружского и Ракитянского районов. Выплаты уже сегодня получат 600 человек. До конца следующей недели 80 млн руб будут перечислены", - говорится в сообщении губернатора. Гладков отметил, что на оставшуюся сумму сделали заявку в правительство Российской Федерации. Кроме того, он выразил уверенность, что она максимально быстро поступит в распоряжение региона и более 12 тысяч человек получат полагающуюся по законодательству федеральную помощь в связи со сложившейся ситуацией.
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белгородская область
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общество, белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Пострадавшие от ВСУ жители Белгородской области получат выплаты

Гладков: 600 пострадавших от ВСУ белгородцев получат единовременные выплаты

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки беспилотника в селе Губкин Белгородской области
Последствия атаки беспилотника в селе Губкин Белгородской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки беспилотника в селе Губкин Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей получат 600 пострадавших от ВСУ жителей Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"С сегодняшнего дня начинаем единовременные выплаты в 15 тысяч рублей пострадавшим жителям Краснояружского и Ракитянского районов. Выплаты уже сегодня получат 600 человек. До конца следующей недели 80 млн руб будут перечислены", - говорится в сообщении губернатора.
Гладков отметил, что на оставшуюся сумму сделали заявку в правительство Российской Федерации. Кроме того, он выразил уверенность, что она максимально быстро поступит в распоряжение региона и более 12 тысяч человек получат полагающуюся по законодательству федеральную помощь в связи со сложившейся ситуацией.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоБелгородская областьРакитянский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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