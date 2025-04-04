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Пострадавшие от ВСУ жители Белгородской области получат выплаты

Пострадавшие от ВСУ жители Белгородской области получат выплаты - РИА Новости, 04.04.2025

Пострадавшие от ВСУ жители Белгородской области получат выплаты

Единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей получат 600 пострадавших от ВСУ жителей Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T07:44:00+03:00

2025-04-04T07:44:00+03:00

2025-04-04T07:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

белгородская область

ракитянский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей получат 600 пострадавших от ВСУ жителей Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "С сегодняшнего дня начинаем единовременные выплаты в 15 тысяч рублей пострадавшим жителям Краснояружского и Ракитянского районов. Выплаты уже сегодня получат 600 человек. До конца следующей недели 80 млн руб будут перечислены", - говорится в сообщении губернатора. Гладков отметил, что на оставшуюся сумму сделали заявку в правительство Российской Федерации. Кроме того, он выразил уверенность, что она максимально быстро поступит в распоряжение региона и более 12 тысяч человек получат полагающуюся по законодательству федеральную помощь в связи со сложившейся ситуацией.

https://ria.ru/20250403/vsu-2009207860.html

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ракитянский район

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Дарья Буймова

общество, белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины