https://ria.ru/20250404/vto-2009347051.html

ВТО получила запрос от Китая о консультациях с США по пошлинам

ВТО получила запрос от Китая о консультациях с США по пошлинам - РИА Новости, 04.04.2025

ВТО получила запрос от Китая о консультациях с США по пошлинам

Официальный представитель Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил РИА Новости, что организация получила запрос от Китая о консультациях с США по поводу... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T15:08:00+03:00

2025-04-04T15:08:00+03:00

2025-04-04T15:39:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 4 апр – РИА Новости. Официальный представитель Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил РИА Новости, что организация получила запрос от Китая о консультациях с США по поводу пошлин. Ранее в пятницу минкоммерции КНР сообщило, что Китай подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в ответ на "взаимные" пошлины США и вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США. "Мы можем подтвердить, что от Китая к США поступил запрос о проведении консультаций относительно взаимных пошлин США. Дополнительная информация будет доступна на сайте ВТО, как только запрос будет направлен членам ВТО", - сказал представитель организации.Орган ВТО по разрешению споров - это платформа, созданная членами организации для обсуждения споров, которые у них возникают между собой. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут затем создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение одного года представили свое мнение, которое не является обязательным. Это решение экспертной комиссии теоретически может быть оспорено в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года он заблокирован США, которые отказываются голосовать за назначение новых судей. У ВТО нет полномочий навязывать решениеВ марте США в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов ВТО о выборе новых членов апелляционного органа ВТО. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html

https://ria.ru/20250404/kitay-2009317686.html

сша

китай

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, сша, китай, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт