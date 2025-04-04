ВТО получила запрос от Китая о консультациях с США по пошлинам
ВТО подтвердила, что получила запрос от Китая о консультациях с США по пошлинам
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 4 апр – РИА Новости. Официальный представитель Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил РИА Новости, что организация получила запрос от Китая о консультациях с США по поводу пошлин.
Ранее в пятницу минкоммерции КНР сообщило, что Китай подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в ответ на "взаимные" пошлины США и вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США.
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"Мы можем подтвердить, что от Китая к США поступил запрос о проведении консультаций относительно взаимных пошлин США. Дополнительная информация будет доступна на сайте ВТО, как только запрос будет направлен членам ВТО", - сказал представитель организации.
Орган ВТО по разрешению споров - это платформа, созданная членами организации для обсуждения споров, которые у них возникают между собой. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут затем создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение одного года представили свое мнение, которое не является обязательным. Это решение экспертной комиссии теоретически может быть оспорено в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года он заблокирован США, которые отказываются голосовать за назначение новых судей. У ВТО нет полномочий навязывать решение
В марте США в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов ВТО о выборе новых членов апелляционного органа ВТО. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.