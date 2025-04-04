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ВТО получила запрос от Китая о консультациях с США по пошлинам - РИА Новости, 04.04.2025
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15:08 04.04.2025 (обновлено: 15:39 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/vto-2009347051.html
ВТО получила запрос от Китая о консультациях с США по пошлинам
ВТО получила запрос от Китая о консультациях с США по пошлинам - РИА Новости, 04.04.2025
ВТО получила запрос от Китая о консультациях с США по пошлинам
Официальный представитель Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил РИА Новости, что организация получила запрос от Китая о консультациях с США по поводу... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:08:00+03:00
2025-04-04T15:39:00+03:00
экономика
цены на нефть
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всемирная торговая организация (вто)
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ЖЕНЕВА, 4 апр – РИА Новости. Официальный представитель Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил РИА Новости, что организация получила запрос от Китая о консультациях с США по поводу пошлин. Ранее в пятницу минкоммерции КНР сообщило, что Китай подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в ответ на "взаимные" пошлины США и вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США. "Мы можем подтвердить, что от Китая к США поступил запрос о проведении консультаций относительно взаимных пошлин США. Дополнительная информация будет доступна на сайте ВТО, как только запрос будет направлен членам ВТО", - сказал представитель организации.Орган ВТО по разрешению споров - это платформа, созданная членами организации для обсуждения споров, которые у них возникают между собой. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут затем создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение одного года представили свое мнение, которое не является обязательным. Это решение экспертной комиссии теоретически может быть оспорено в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года он заблокирован США, которые отказываются голосовать за назначение новых судей. У ВТО нет полномочий навязывать решениеВ марте США в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов ВТО о выборе новых членов апелляционного органа ВТО. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.
https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html
https://ria.ru/20250404/kitay-2009317686.html
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экономика, цены на нефть, сша, китай, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Цены на нефть, США, Китай, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт
ВТО получила запрос от Китая о консультациях с США по пошлинам

ВТО подтвердила, что получила запрос от Китая о консультациях с США по пошлинам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 4 апр – РИА Новости. Официальный представитель Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил РИА Новости, что организация получила запрос от Китая о консультациях с США по поводу пошлин.
Ранее в пятницу минкоммерции КНР сообщило, что Китай подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в ответ на "взаимные" пошлины США и вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США.
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"Мы можем подтвердить, что от Китая к США поступил запрос о проведении консультаций относительно взаимных пошлин США. Дополнительная информация будет доступна на сайте ВТО, как только запрос будет направлен членам ВТО", - сказал представитель организации.
Орган ВТО по разрешению споров - это платформа, созданная членами организации для обсуждения споров, которые у них возникают между собой. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут затем создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение одного года представили свое мнение, которое не является обязательным. Это решение экспертной комиссии теоретически может быть оспорено в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года он заблокирован США, которые отказываются голосовать за назначение новых судей. У ВТО нет полномочий навязывать решение
В марте США в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов ВТО о выборе новых членов апелляционного органа ВТО. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.
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ЭкономикаЦены на нефтьСШАКитайВсемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на импорт
 
 
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