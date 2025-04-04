https://ria.ru/20250404/vtb-2009255185.html

ВТБ выявил усовершенствованную схему мошенников

ВТБ выявил усовершенствованную схему мошенников - РИА Новости, 04.04.2025

ВТБ выявил усовершенствованную схему мошенников

Мошенники усовершенствовали схемы обмана и теперь заверяют жертв, что никаких кодов из СМС называть не надо, предупредили в ВТБ. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T08:24:00+03:00

2025-04-04T08:24:00+03:00

2025-04-04T12:05:00+03:00

технологии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Мошенники усовершенствовали схемы обмана и теперь заверяют жертв, что никаких кодов из СМС называть не надо, предупредили в ВТБ. "Специалисты ВТБ выявили усовершенствованную схему работы мошенников — на нее стали чаще жаловаться в марте. Во время разговора с клиентом злоумышленники стремятся создать у него ложное чувство безопасности, убеждая, что "никаких кодов из СМС называть не надо". Использовав главную рекомендацию всех банков, госсервисов, операторов, они входят в доверие и затем обманывают россиян", — говорится в релизе. В банке пояснили, что во время первого звонка мошенники стараются напугать клиента или же действуют намеренно демонстративно, чтобы у человека не возникло сомнений в их умысле. Например, просят клиента подождать на линии и, якобы выключив звук, обсуждают, что через две минуты к разговору можно подключать "генерала ФСБ". Затем звонок обрывается или клиент кладет трубку сам. Во второй части схемы жертва получает СМС или письмо, в котором сообщается о попытке войти с незнакомого устройства в его аккаунт на госсервисе или банке и предлагается позвонить по номеру 8800 или сменить пароль по ссылке. Номер телефона и адрес ссылки очень похожи на официальные номера госсервисов, банков или операторов связи, но по ссылкам открываются фишинговые сайты. В результате обманутый клиент сам звонит мошенникам или переводит им деньги. В беседе паникующую жертву снова пугают и для защиты денег предлагают перевести их на безопасный счет. Кроме того, жертву уговаривают установить приложение Центробанка, чтобы защитить деньги, и отправляют к банкомату. Там клиент прикладывает телефон к считывателю NFC и проводит зачисление денег на карту, которой управляют преступники.Первого апреля президент Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. В частности, он позволяет установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт, а также на международные звонки, спам-обзвоны и СМС-рассылки. Вызовы теперь начнут маркировать — у пользователя будет отображаться наименование организации. Банки обяжут проверять, не было ли признаков выдачи денег в банкомате без добровольного согласия клиента, и если они были — ограничивать выдачу наличных на 48 часов.

https://ria.ru/20250404/gosduma-2009239200.html

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технологии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество