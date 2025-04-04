Рейтинг@Mail.ru
ВТБ выявил усовершенствованную схему мошенников - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:24 04.04.2025 (обновлено: 12:05 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/vtb-2009255185.html
ВТБ выявил усовершенствованную схему мошенников
ВТБ выявил усовершенствованную схему мошенников - РИА Новости, 04.04.2025
ВТБ выявил усовершенствованную схему мошенников
Мошенники усовершенствовали схемы обмана и теперь заверяют жертв, что никаких кодов из СМС называть не надо, предупредили в ВТБ. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T08:24:00+03:00
2025-04-04T12:05:00+03:00
технологии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149967/53/1499675399_0:161:2500:1568_1920x0_80_0_0_804b4af3eed886cb8f02354cc9f973a8.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Мошенники усовершенствовали схемы обмана и теперь заверяют жертв, что никаких кодов из СМС называть не надо, предупредили в ВТБ. "Специалисты ВТБ выявили усовершенствованную схему работы мошенников — на нее стали чаще жаловаться в марте. Во время разговора с клиентом злоумышленники стремятся создать у него ложное чувство безопасности, убеждая, что "никаких кодов из СМС называть не надо". Использовав главную рекомендацию всех банков, госсервисов, операторов, они входят в доверие и затем обманывают россиян", — говорится в релизе. В банке пояснили, что во время первого звонка мошенники стараются напугать клиента или же действуют намеренно демонстративно, чтобы у человека не возникло сомнений в их умысле. Например, просят клиента подождать на линии и, якобы выключив звук, обсуждают, что через две минуты к разговору можно подключать "генерала ФСБ". Затем звонок обрывается или клиент кладет трубку сам. Во второй части схемы жертва получает СМС или письмо, в котором сообщается о попытке войти с незнакомого устройства в его аккаунт на госсервисе или банке и предлагается позвонить по номеру 8800 или сменить пароль по ссылке. Номер телефона и адрес ссылки очень похожи на официальные номера госсервисов, банков или операторов связи, но по ссылкам открываются фишинговые сайты. В результате обманутый клиент сам звонит мошенникам или переводит им деньги. В беседе паникующую жертву снова пугают и для защиты денег предлагают перевести их на безопасный счет. Кроме того, жертву уговаривают установить приложение Центробанка, чтобы защитить деньги, и отправляют к банкомату. Там клиент прикладывает телефон к считывателю NFC и проводит зачисление денег на карту, которой управляют преступники.Первого апреля президент Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. В частности, он позволяет установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт, а также на международные звонки, спам-обзвоны и СМС-рассылки. Вызовы теперь начнут маркировать — у пользователя будет отображаться наименование организации. Банки обяжут проверять, не было ли признаков выдачи денег в банкомате без добровольного согласия клиента, и если они были — ограничивать выдачу наличных на 48 часов.
https://ria.ru/20250404/gosduma-2009239200.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149967/53/1499675399_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_ca508cd6976faea5f5aa80dafd0334bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Технологии, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
ВТБ выявил усовершенствованную схему мошенников

ВТБ выявил усовершенствованную схему мошенников без кодов из СМС

© Fotolia / alimyakubovОплата картой по интернету
Оплата картой по интернету - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Fotolia / alimyakubov
Оплата картой по интернету. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Мошенники усовершенствовали схемы обмана и теперь заверяют жертв, что никаких кодов из СМС называть не надо, предупредили в ВТБ.
"Специалисты ВТБ выявили усовершенствованную схему работы мошенников — на нее стали чаще жаловаться в марте. Во время разговора с клиентом злоумышленники стремятся создать у него ложное чувство безопасности, убеждая, что "никаких кодов из СМС называть не надо". Использовав главную рекомендацию всех банков, госсервисов, операторов, они входят в доверие и затем обманывают россиян", — говорится в релизе.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:40961
11 февраля, 13:50
В банке пояснили, что во время первого звонка мошенники стараются напугать клиента или же действуют намеренно демонстративно, чтобы у человека не возникло сомнений в их умысле. Например, просят клиента подождать на линии и, якобы выключив звук, обсуждают, что через две минуты к разговору можно подключать "генерала ФСБ". Затем звонок обрывается или клиент кладет трубку сам.
Во второй части схемы жертва получает СМС или письмо, в котором сообщается о попытке войти с незнакомого устройства в его аккаунт на госсервисе или банке и предлагается позвонить по номеру 8800 или сменить пароль по ссылке. Номер телефона и адрес ссылки очень похожи на официальные номера госсервисов, банков или операторов связи, но по ссылкам открываются фишинговые сайты.
В результате обманутый клиент сам звонит мошенникам или переводит им деньги. В беседе паникующую жертву снова пугают и для защиты денег предлагают перевести их на безопасный счет. Кроме того, жертву уговаривают установить приложение Центробанка, чтобы защитить деньги, и отправляют к банкомату. Там клиент прикладывает телефон к считывателю NFC и проводит зачисление денег на карту, которой управляют преступники.
Первого апреля президент Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. В частности, он позволяет установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт, а также на международные звонки, спам-обзвоны и СМС-рассылки. Вызовы теперь начнут маркировать — у пользователя будет отображаться наименование организации. Банки обяжут проверять, не было ли признаков выдачи денег в банкомате без добровольного согласия клиента, и если они были — ограничивать выдачу наличных на 48 часов.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Госдуме предложили радикальное средство борьбы с телефонными мошенниками
03:28
 
ТехнологииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала