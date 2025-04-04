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Украинский пленный рассказал, как военные ВСУ бегут с позиций - РИА Новости, 04.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:07 04.04.2025 (обновлено: 20:27 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/vsu-2009433829.html
Украинский пленный рассказал, как военные ВСУ бегут с позиций
Украинский пленный рассказал, как военные ВСУ бегут с позиций - РИА Новости, 04.04.2025
Украинский пленный рассказал, как военные ВСУ бегут с позиций
Военнослужащие ВСУ покидают свои позиции на передовой под Великой Новоселкой, рассказал РИА Новости пленный 110-й бригады ВСУ Василий Потапенко. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T20:07:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 апр – РИА Новости. Военнослужащие ВСУ покидают свои позиции на передовой под Великой Новоселкой, рассказал РИА Новости пленный 110-й бригады ВСУ Василий Потапенко. "Соседние позиции тоже были оставлены (украинскими военными - ред.) перед штурмом. Одни ушли вечером перед тем, как мы попали (в плен - ред.), а другие ушли утром. Мы это узнали только утром, потому что мы остались вообще только вчетвером на всех трех позициях", - рассказал украинский пленный. С его слов, Василий узнал, что две соседние группы военнослужащих киевского режима дезертировали, оставив сослуживцев одних перед штурмом российской армии. Группа Потапенко состояла из четырех человек – двое сдались в плен, оставшиеся двое были уничтожены. "Были три человека ранены, а два человека сбежали. Те были трехсотые и им просто не хватало сил оставаться. Другие два человека сбежали", - ответил Потапенко на вопрос, почему они ушли, а его раненых не забрали.
https://ria.ru/20250129/spetsoperatsiya-1996036426.html
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Пленный: Боевики ВСУ покидают свои позиции под Великой Новоселкой
Боевики ВСУ покидают свои позиции на передовой под Великой Новоселкой, рассказал РИА Новости пленный
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в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинский пленный рассказал, как военные ВСУ бегут с позиций

Пленный Потапенко: украинские военные бегут с позиций под Великой Новоселкой

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ДОНЕЦК, 4 апр – РИА Новости. Военнослужащие ВСУ покидают свои позиции на передовой под Великой Новоселкой, рассказал РИА Новости пленный 110-й бригады ВСУ Василий Потапенко.
«
"Соседние позиции тоже были оставлены (украинскими военными - ред.) перед штурмом. Одни ушли вечером перед тем, как мы попали (в плен - ред.), а другие ушли утром. Мы это узнали только утром, потому что мы остались вообще только вчетвером на всех трех позициях", - рассказал украинский пленный.
С его слов, Василий узнал, что две соседние группы военнослужащих киевского режима дезертировали, оставив сослуживцев одних перед штурмом российской армии. Группа Потапенко состояла из четырех человек – двое сдались в плен, оставшиеся двое были уничтожены.
"Были три человека ранены, а два человека сбежали. Те были трехсотые и им просто не хватало сил оставаться. Другие два человека сбежали", - ответил Потапенко на вопрос, почему они ушли, а его раненых не забрали.
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