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Украинский пленный рассказал, как военные ВСУ бегут с позиций
Украинский пленный рассказал, как военные ВСУ бегут с позиций - РИА Новости, 04.04.2025
Украинский пленный рассказал, как военные ВСУ бегут с позиций
Военнослужащие ВСУ покидают свои позиции на передовой под Великой Новоселкой, рассказал РИА Новости пленный 110-й бригады ВСУ Василий Потапенко. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T20:07:00+03:00
2025-04-04T20:07:00+03:00
2025-04-04T20:27:00+03:00
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ДОНЕЦК, 4 апр – РИА Новости. Военнослужащие ВСУ покидают свои позиции на передовой под Великой Новоселкой, рассказал РИА Новости пленный 110-й бригады ВСУ Василий Потапенко. "Соседние позиции тоже были оставлены (украинскими военными - ред.) перед штурмом. Одни ушли вечером перед тем, как мы попали (в плен - ред.), а другие ушли утром. Мы это узнали только утром, потому что мы остались вообще только вчетвером на всех трех позициях", - рассказал украинский пленный. С его слов, Василий узнал, что две соседние группы военнослужащих киевского режима дезертировали, оставив сослуживцев одних перед штурмом российской армии. Группа Потапенко состояла из четырех человек – двое сдались в плен, оставшиеся двое были уничтожены. "Были три человека ранены, а два человека сбежали. Те были трехсотые и им просто не хватало сил оставаться. Другие два человека сбежали", - ответил Потапенко на вопрос, почему они ушли, а его раненых не забрали.
https://ria.ru/20250129/spetsoperatsiya-1996036426.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пленный: Боевики ВСУ покидают свои позиции под Великой Новоселкой
Боевики ВСУ покидают свои позиции на передовой под Великой Новоселкой, рассказал РИА Новости пленный
2025-04-04T20:07
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинский пленный рассказал, как военные ВСУ бегут с позиций
Пленный Потапенко: украинские военные бегут с позиций под Великой Новоселкой