https://ria.ru/20250404/vsu-2009429023.html

Сальдо рассказал, как ВСУ пытаются высадиться на левый берег Днепра

Сальдо рассказал, как ВСУ пытаются высадиться на левый берег Днепра - РИА Новости, 04.04.2025

Сальдо рассказал, как ВСУ пытаются высадиться на левый берег Днепра

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что ВСУ продолжают пытаться высадиться на левый берег Днепра, однако 80% таких попыток... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T19:38:00+03:00

2025-04-04T19:38:00+03:00

2025-04-04T19:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что ВСУ продолжают пытаться высадиться на левый берег Днепра, однако 80% таких попыток пресекаются российскими военными "прямо на воде", успевших высадиться на берег украинских военных уничтожают. "ВСУ не оставляют попыток высадок на территории Херсонской области, контролируемой РФ. Другое дело, что все они обречены на провал. 80% попыток ликвидируются прямо на воде. Те, кто ещё успевают на берегу высадиться, их там уничтожают", - сказал агентству Сальдо. При этом, отметил он, количество обстрелов ВСУ мирных жителей и гражданских объектов увеличилось. "Противник ничего не может сделать с нашей армией. И он свою злобу вымещает на обычных гражданах, которые ведут свободную жизнь", - добавил губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250404/vsu-2009416560.html

https://ria.ru/20250404/ugroza-2009365442.html

россия

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россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф