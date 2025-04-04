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Сальдо рассказал, как ВСУ пытаются высадиться на левый берег Днепра - РИА Новости, 04.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:38 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/vsu-2009429023.html
Сальдо рассказал, как ВСУ пытаются высадиться на левый берег Днепра
Сальдо рассказал, как ВСУ пытаются высадиться на левый берег Днепра - РИА Новости, 04.04.2025
Сальдо рассказал, как ВСУ пытаются высадиться на левый берег Днепра
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что ВСУ продолжают пытаться высадиться на левый берег Днепра, однако 80% таких попыток... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T19:38:00+03:00
2025-04-04T19:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что ВСУ продолжают пытаться высадиться на левый берег Днепра, однако 80% таких попыток пресекаются российскими военными "прямо на воде", успевших высадиться на берег украинских военных уничтожают. "ВСУ не оставляют попыток высадок на территории Херсонской области, контролируемой РФ. Другое дело, что все они обречены на провал. 80% попыток ликвидируются прямо на воде. Те, кто ещё успевают на берегу высадиться, их там уничтожают", - сказал агентству Сальдо. При этом, отметил он, количество обстрелов ВСУ мирных жителей и гражданских объектов увеличилось. "Противник ничего не может сделать с нашей армией. И он свою злобу вымещает на обычных гражданах, которые ведут свободную жизнь", - добавил губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250404/vsu-2009416560.html
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россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Сальдо рассказал, как ВСУ пытаются высадиться на левый берег Днепра

Сальдо: ВС России пресекают 80% попыток ВСУ высадиться на левый берег Днепра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 120мм миномета
Боевая работа расчета 120мм миномета - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета 120мм миномета. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что ВСУ продолжают пытаться высадиться на левый берег Днепра, однако 80% таких попыток пресекаются российскими военными "прямо на воде", успевших высадиться на берег украинских военных уничтожают.
"ВСУ не оставляют попыток высадок на территории Херсонской области, контролируемой РФ. Другое дело, что все они обречены на провал. 80% попыток ликвидируются прямо на воде. Те, кто ещё успевают на берегу высадиться, их там уничтожают", - сказал агентству Сальдо.
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При этом, отметил он, количество обстрелов ВСУ мирных жителей и гражданских объектов увеличилось.
"Противник ничего не может сделать с нашей армией. И он свою злобу вымещает на обычных гражданах, которые ведут свободную жизнь", - добавил губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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