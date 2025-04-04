https://ria.ru/20250404/vsu-2009427569.html

Пожарная часть в Горловке дважды подверглась атаке с БПЛА

Пожарная часть в Горловке дважды подверглась атаке с БПЛА - РИА Новости, 04.04.2025

Пожарная часть в Горловке дважды подверглась атаке с БПЛА

Пожарная часть в Горловке в ДНР дважды подверглась атаке с БПЛА, повреждены три пожарных автомобиля, пострадал инспектор, он госпитализирован, сообщает... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T19:23:00+03:00

2025-04-04T19:23:00+03:00

2025-04-04T19:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

россия

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пожарная часть в Горловке в ДНР дважды подверглась атаке с БПЛА, повреждены три пожарных автомобиля, пострадал инспектор, он госпитализирован, сообщает пресс-служба МЧС РФ."Пожарная часть в Горловке дважды подверглась атаке с БПЛА. Повреждены три пожарных автомобиля, а также кровля и окна депо и административного здания. Пострадал 21-летний инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что пострадавший госпитализирован с предварительным диагнозом - акубаротравма."Атаки были с разницей в час. Это доказывает, что ВСУ целенаправленно бьют по пожарно-спасательным подразделениям", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250404/vsu-2009416560.html

https://ria.ru/20250404/sud-2009391150.html

горловка

россия

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горловка, россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины