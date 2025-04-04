https://ria.ru/20250404/vsu-2009427569.html
Пожарная часть в Горловке дважды подверглась атаке с БПЛА
Пожарная часть в Горловке дважды подверглась атаке с БПЛА - РИА Новости, 04.04.2025
Пожарная часть в Горловке дважды подверглась атаке с БПЛА
Пожарная часть в Горловке в ДНР дважды подверглась атаке с БПЛА, повреждены три пожарных автомобиля, пострадал инспектор, он госпитализирован, сообщает... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T19:23:00+03:00
2025-04-04T19:23:00+03:00
2025-04-04T19:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
россия
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пожарная часть в Горловке в ДНР дважды подверглась атаке с БПЛА, повреждены три пожарных автомобиля, пострадал инспектор, он госпитализирован, сообщает пресс-служба МЧС РФ."Пожарная часть в Горловке дважды подверглась атаке с БПЛА. Повреждены три пожарных автомобиля, а также кровля и окна депо и административного здания. Пострадал 21-летний инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что пострадавший госпитализирован с предварительным диагнозом - акубаротравма."Атаки были с разницей в час. Это доказывает, что ВСУ целенаправленно бьют по пожарно-спасательным подразделениям", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250404/vsu-2009416560.html
https://ria.ru/20250404/sud-2009391150.html
горловка
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Россия, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Пожарная часть в Горловке дважды подверглась атаке с БПЛА
Пожарная часть в Горловке дважды подверглась атаке с БПЛА, пострадал инспектор