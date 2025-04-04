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Пожарная часть в Горловке дважды подверглась атаке с БПЛА - РИА Новости, 04.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:23 04.04.2025 (обновлено: 19:26 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/vsu-2009427569.html
Пожарная часть в Горловке дважды подверглась атаке с БПЛА
Пожарная часть в Горловке дважды подверглась атаке с БПЛА - РИА Новости, 04.04.2025
Пожарная часть в Горловке дважды подверглась атаке с БПЛА
Пожарная часть в Горловке в ДНР дважды подверглась атаке с БПЛА, повреждены три пожарных автомобиля, пострадал инспектор, он госпитализирован, сообщает... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T19:23:00+03:00
2025-04-04T19:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
россия
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пожарная часть в Горловке в ДНР дважды подверглась атаке с БПЛА, повреждены три пожарных автомобиля, пострадал инспектор, он госпитализирован, сообщает пресс-служба МЧС РФ."Пожарная часть в Горловке дважды подверглась атаке с БПЛА. Повреждены три пожарных автомобиля, а также кровля и окна депо и административного здания. Пострадал 21-летний инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что пострадавший госпитализирован с предварительным диагнозом - акубаротравма."Атаки были с разницей в час. Это доказывает, что ВСУ целенаправленно бьют по пожарно-спасательным подразделениям", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250404/vsu-2009416560.html
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горловка
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горловка, россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Россия, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Пожарная часть в Горловке дважды подверглась атаке с БПЛА

Пожарная часть в Горловке дважды подверглась атаке с БПЛА, пострадал инспектор

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пожарная часть в Горловке в ДНР дважды подверглась атаке с БПЛА, повреждены три пожарных автомобиля, пострадал инспектор, он госпитализирован, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Пожарная часть в Горловке дважды подверглась атаке с БПЛА. Повреждены три пожарных автомобиля, а также кровля и окна депо и административного здания. Пострадал 21-летний инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что пострадавший госпитализирован с предварительным диагнозом - акубаротравма.
"Атаки были с разницей в час. Это доказывает, что ВСУ целенаправленно бьют по пожарно-спасательным подразделениям", - добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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