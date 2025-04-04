https://ria.ru/20250404/vsu-2009420939.html

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 04.04.2025

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области

Украинские дроны атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T18:53:00+03:00

2025-04-04T18:53:00+03:00

2025-04-04T18:53:00+03:00

происшествия

белгородская область

муром

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Украинские дроны атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ с помощью беспилотников продолжают атаки по нашей области. Предварительно, пострадавших нет. В Шебекинском округе в хуторе Гордюшкин в результате атаки беспилотника загорелся частный дом. В селе Муром от прилёта боеприпаса повреждено остекление частного домовладения. В селе Берёзовка Борисовского района на частный дом было сброшено взрывное устройство с беспилотника", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в Грайворонском округе на участке дороги в районе хутора Масычево дрон атаковал легковой автомобиль. В результате атаки FPV-дрона в селе Мокрая Орловка повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ, уточнил глава региона.

https://ria.ru/20250404/lnr-2009332297.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, муром, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины