https://ria.ru/20250404/vsu-2009416560.html

Командир ВСУ получили пожизненное за приказ ударить по Белгородской области

Командир ВСУ получили пожизненное за приказ ударить по Белгородской области - РИА Новости, 04.04.2025

Командир ВСУ получили пожизненное за приказ ударить по Белгородской области

Командир 39-й бригады тактической авиации ВСУ, отдавший незаконный приказ о нанесении авиаудара по территории Шебекинского района Белгородской области, получил... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T18:36:00+03:00

2025-04-04T18:36:00+03:00

2025-04-04T18:42:00+03:00

происшествия

белгородская область

шебекинский район

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следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Командир 39-й бригады тактической авиации ВСУ, отдавший незаконный приказ о нанесении авиаудара по территории Шебекинского района Белгородской области, получил пожизненный срок, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК. "Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения (заочно) приговора в отношении командира 39-й бригады тактической авиации вооружённых сил Украины полковника Алексея Захарчука. Он признан виновным в совершении террористического акта в Белгородской области (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что 9 июня 2024 года Захарчук, находясь на позиции вверенного ему подразделения в Житомирской области Украины, отдал незаконный приказ своим подчиненным о нанесении удара авиационной бомбой по территории Шебекинского района Белгородской области. "Приговором суда Захарчуку назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии особого режима", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250404/prigovor-2009296278.html

https://ria.ru/20250205/sud-1997509789.html

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происшествия, белгородская область, шебекинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины