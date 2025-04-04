https://ria.ru/20250404/vsu-2009416560.html
Командир ВСУ получили пожизненное за приказ ударить по Белгородской области
Командир ВСУ получили пожизненное за приказ ударить по Белгородской области - РИА Новости, 04.04.2025
Командир ВСУ получили пожизненное за приказ ударить по Белгородской области
Командир 39-й бригады тактической авиации ВСУ, отдавший незаконный приказ о нанесении авиаудара по территории Шебекинского района Белгородской области, получил... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:36:00+03:00
2025-04-04T18:36:00+03:00
2025-04-04T18:42:00+03:00
происшествия
белгородская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Командир 39-й бригады тактической авиации ВСУ, отдавший незаконный приказ о нанесении авиаудара по территории Шебекинского района Белгородской области, получил пожизненный срок, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК. "Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения (заочно) приговора в отношении командира 39-й бригады тактической авиации вооружённых сил Украины полковника Алексея Захарчука. Он признан виновным в совершении террористического акта в Белгородской области (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что 9 июня 2024 года Захарчук, находясь на позиции вверенного ему подразделения в Житомирской области Украины, отдал незаконный приказ своим подчиненным о нанесении удара авиационной бомбой по территории Шебекинского района Белгородской области. "Приговором суда Захарчуку назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии особого режима", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250404/prigovor-2009296278.html
https://ria.ru/20250205/sud-1997509789.html
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происшествия, белгородская область, шебекинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Шебекинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Командир ВСУ получили пожизненное за приказ ударить по Белгородской области
Командир ВСУ получил пожизненный срок за авиаудар по Белгородской области