https://ria.ru/20250404/vsu-2009358973.html

Эксперт оценил потери ВСУ в Часовом Яре

Эксперт оценил потери ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 04.04.2025

Эксперт оценил потери ВСУ в Часовом Яре

Украинские войска потеряли большое количество техники и живой силы в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике, заявил РИА Новости военно-политический эксперт... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T15:47:00+03:00

2025-04-04T15:47:00+03:00

2025-04-04T16:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

часов яр

артемовск

ян гагин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли большое количество техники и живой силы в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "По всей линии боевого соприкосновения идут очень серьезные бои. Противник просто так не отступает. Это касается и Часова Яра, куда противник подтягивал еще недавно резервы и пытался даже контратаковать, но в итоге потерял достаточно существенное количество техники при этом и людей", - сказал он. Гагин отметил, что российские войска успешно ведут ежедневную планомерную боевую работу по выравниванию линии боевого соприкосновения. В ежедневных сводках Минобороны РФ сообщало о нанесении поражения украинским формированиям в районе Часова Яра трижды за последнюю неделю. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250404/dukh-2009355180.html

https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009326828.html

донецкая народная республика

часов яр

артемовск

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в мире, донецкая народная республика, часов яр, артемовск, ян гагин, министерство обороны рф (минобороны рф)