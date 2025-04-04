https://ria.ru/20250404/vsu-2009358973.html
Эксперт оценил потери ВСУ в Часовом Яре
Эксперт оценил потери ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 04.04.2025
Эксперт оценил потери ВСУ в Часовом Яре
Украинские войска потеряли большое количество техники и живой силы в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике, заявил РИА Новости военно-политический эксперт... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:47:00+03:00
2025-04-04T15:47:00+03:00
2025-04-04T16:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
часов яр
артемовск
ян гагин
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_8ec9a23c939a86bc059111b6c9b30c6f.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли большое количество техники и живой силы в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "По всей линии боевого соприкосновения идут очень серьезные бои. Противник просто так не отступает. Это касается и Часова Яра, куда противник подтягивал еще недавно резервы и пытался даже контратаковать, но в итоге потерял достаточно существенное количество техники при этом и людей", - сказал он. Гагин отметил, что российские войска успешно ведут ежедневную планомерную боевую работу по выравниванию линии боевого соприкосновения. В ежедневных сводках Минобороны РФ сообщало о нанесении поражения украинским формированиям в районе Часова Яра трижды за последнюю неделю. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250404/dukh-2009355180.html
https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009326828.html
донецкая народная республика
часов яр
артемовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93283bbc1802683fb95aede270062828.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, часов яр, артемовск, ян гагин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Артемовск, Ян Гагин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Эксперт оценил потери ВСУ в Часовом Яре
Аналитик Гагин: ВСУ потеряли большое количество техники и людей в Часовом Яре