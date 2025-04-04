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Эксперт оценил потери ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 04.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:47 04.04.2025 (обновлено: 16:17 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/vsu-2009358973.html
Эксперт оценил потери ВСУ в Часовом Яре
Эксперт оценил потери ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 04.04.2025
Эксперт оценил потери ВСУ в Часовом Яре
Украинские войска потеряли большое количество техники и живой силы в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике, заявил РИА Новости военно-политический эксперт... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:47:00+03:00
2025-04-04T16:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
часов яр
артемовск
ян гагин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли большое количество техники и живой силы в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "По всей линии боевого соприкосновения идут очень серьезные бои. Противник просто так не отступает. Это касается и Часова Яра, куда противник подтягивал еще недавно резервы и пытался даже контратаковать, но в итоге потерял достаточно существенное количество техники при этом и людей", - сказал он. Гагин отметил, что российские войска успешно ведут ежедневную планомерную боевую работу по выравниванию линии боевого соприкосновения. В ежедневных сводках Минобороны РФ сообщало о нанесении поражения украинским формированиям в районе Часова Яра трижды за последнюю неделю. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250404/dukh-2009355180.html
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донецкая народная республика
часов яр
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в мире, донецкая народная республика, часов яр, артемовск, ян гагин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Артемовск, Ян Гагин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Эксперт оценил потери ВСУ в Часовом Яре

Аналитик Гагин: ВСУ потеряли большое количество техники и людей в Часовом Яре

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции
Украинский военный на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли большое количество техники и живой силы в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
«
"По всей линии боевого соприкосновения идут очень серьезные бои. Противник просто так не отступает. Это касается и Часова Яра, куда противник подтягивал еще недавно резервы и пытался даже контратаковать, но в итоге потерял достаточно существенное количество техники при этом и людей", - сказал он.
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Гагин отметил, что российские войска успешно ведут ежедневную планомерную боевую работу по выравниванию линии боевого соприкосновения.
В ежедневных сводках Минобороны РФ сообщало о нанесении поражения украинским формированиям в районе Часова Яра трижды за последнюю неделю.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЧасов ЯрАртемовскЯн ГагинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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