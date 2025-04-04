https://ria.ru/20250404/vsu-2009313917.html
ВСУ потеряли более 1910 военных в зоне действий "Севера" за неделю
ВСУ потеряли более 1910 военных в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 04.04.2025
ВСУ потеряли более 1910 военных в зоне действий "Севера" за неделю
ВСУ за неделю потеряли более 1910 военных и четыре танка в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:30:00+03:00
2025-04-04T13:30:00+03:00
2025-04-04T13:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854398855_0:284:3072:2011_1920x0_80_0_0_1ab996a3bf6ef64c89b811c817acc2af.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1910 военных и четыре танка в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника механизированной, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны. На харьковском и белгородском направлениях нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства. "За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1910 военнослужащих, четыре танка, 34 боевые бронированные машины и 72 автомобиля. Уничтожены 18 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854398855_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d08d81c5d1258302bb5d63f711ff8f58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли более 1910 военных в зоне действий "Севера" за неделю
Минобороны: ВСУ потеряли более 1910 военных в зоне действий "Севера" за неделю