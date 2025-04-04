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Источник назвал число пропавших без вести солдат ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.04.2025
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13:25 04.04.2025 (обновлено: 14:06 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/vsu-2009312657.html
Источник назвал число пропавших без вести солдат ВСУ в Курской области
Источник назвал число пропавших без вести солдат ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.04.2025
Источник назвал число пропавших без вести солдат ВСУ в Курской области
Общее число пропавших без вести украинских солдат в Курской области превышает семь тысяч, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север". РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:25:00+03:00
2025-04-04T14:06:00+03:00
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
курская область
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КУРСК, 4 апр — РИА Новости. Общее число пропавших без вести украинских солдат в Курской области превышает семь тысяч, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север".&quot;По предварительным оценкам, общее число пропавших без вести среди группировки ВСУ в Курской области превышает семь тысяч человек. Часть из них сгорела в технике, других нашли лишь в виде фрагментов, останков&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, в списках потерь 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пропавшими без вести числятся 600 военнослужащих. При этом за время так называемой курской авантюры бригада дважды пополняла личный состав.&quot;При штатной численности бригады приблизительно четыре тысячи человек боевой состав (три батальона и разведрота) насчитывает примерно 1100 военных. Получается, что по документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести&quot;, — сказал источник.Он добавил, что в действительности потери украинской армии, скорее всего, значительно выше.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Всего они отбили у ВСУ более 30 населенных пунктов, включая районный центр — город Суджу.По последней информации Минобороны, за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 71 750 военнослужащих, 403 танка и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20250403/podpole-2009141888.html
https://ria.ru/20250211/posobiya-1998527273.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область
Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область
Источник назвал число пропавших без вести солдат ВСУ в Курской области

Число пропавших без вести солдат ВСУ в Курской области превысило семь тысяч

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 4 апр — РИА Новости. Общее число пропавших без вести украинских солдат в Курской области превышает семь тысяч, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север".
«

"По предварительным оценкам, общее число пропавших без вести среди группировки ВСУ в Курской области превышает семь тысяч человек. Часть из них сгорела в технике, других нашли лишь в виде фрагментов, останков", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, в списках потерь 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пропавшими без вести числятся 600 военнослужащих. При этом за время так называемой курской авантюры бригада дважды пополняла личный состав.
«

"При штатной численности бригады приблизительно четыре тысячи человек боевой состав (три батальона и разведрота) насчитывает примерно 1100 военных. Получается, что по документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести", — сказал источник.

Он добавил, что в действительности потери украинской армии, скорее всего, значительно выше.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Всего они отбили у ВСУ более 30 населенных пунктов, включая районный центр — город Суджу.
По последней информации Минобороны, за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 71 750 военнослужащих, 403 танка и тысячи единиц другой техники.
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Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКурская область
 
 
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