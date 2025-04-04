https://ria.ru/20250404/vsu-2009312657.html

Источник назвал число пропавших без вести солдат ВСУ в Курской области

Источник назвал число пропавших без вести солдат ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.04.2025

Источник назвал число пропавших без вести солдат ВСУ в Курской области

Общее число пропавших без вести украинских солдат в Курской области превышает семь тысяч, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север". РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:25:00+03:00

2025-04-04T13:25:00+03:00

2025-04-04T14:06:00+03:00

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КУРСК, 4 апр — РИА Новости. Общее число пропавших без вести украинских солдат в Курской области превышает семь тысяч, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север"."По предварительным оценкам, общее число пропавших без вести среди группировки ВСУ в Курской области превышает семь тысяч человек. Часть из них сгорела в технике, других нашли лишь в виде фрагментов, останков", — сказал собеседник агентства.По его словам, в списках потерь 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пропавшими без вести числятся 600 военнослужащих. При этом за время так называемой курской авантюры бригада дважды пополняла личный состав."При штатной численности бригады приблизительно четыре тысячи человек боевой состав (три батальона и разведрота) насчитывает примерно 1100 военных. Получается, что по документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести", — сказал источник.Он добавил, что в действительности потери украинской армии, скорее всего, значительно выше.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Всего они отбили у ВСУ более 30 населенных пунктов, включая районный центр — город Суджу.По последней информации Минобороны, за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 71 750 военнослужащих, 403 танка и тысячи единиц другой техники.

https://ria.ru/20250403/podpole-2009141888.html

https://ria.ru/20250211/posobiya-1998527273.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область