Источник назвал число пропавших без вести солдат ВСУ в Курской области
Число пропавших без вести солдат ВСУ в Курской области превысило семь тысяч
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 4 апр — РИА Новости. Общее число пропавших без вести украинских солдат в Курской области превышает семь тысяч, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север".
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"По предварительным оценкам, общее число пропавших без вести среди группировки ВСУ в Курской области превышает семь тысяч человек. Часть из них сгорела в технике, других нашли лишь в виде фрагментов, останков", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в списках потерь 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пропавшими без вести числятся 600 военнослужащих. При этом за время так называемой курской авантюры бригада дважды пополняла личный состав.
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"При штатной численности бригады приблизительно четыре тысячи человек боевой состав (три батальона и разведрота) насчитывает примерно 1100 военных. Получается, что по документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести", — сказал источник.
Он добавил, что в действительности потери украинской армии, скорее всего, значительно выше.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Всего они отбили у ВСУ более 30 населенных пунктов, включая районный центр — город Суджу.
По последней информации Минобороны, за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 71 750 военнослужащих, 403 танка и тысячи единиц другой техники.