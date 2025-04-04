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Группировка "Юг" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 04.04.2025
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13:22 04.04.2025 (обновлено: 13:42 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/vsu-2009311659.html
Группировка "Юг" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР
Группировка "Юг" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 04.04.2025
Группировка "Юг" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР
ВСУ потеряли за неделю до 1975 военнослужащих, семь танков, 21 бронемашину в зоне действия группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:22:00+03:00
2025-04-04T13:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю до 1975 военнослужащих, семь танков, 21 бронемашину в зоне действия группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск освободили населенные пункты Пантелеймоновка и Розовка в ДНР, нанесли поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии, штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины и бригады спецназначения "Азов"*. "За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1975 военнослужащих, семь танков, 21 боевую бронированную машину, в том числе пять бронетранспортеров М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 36 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства за неделю.* Террористическая организация, запрещена в России
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донецкая народная республика, украина, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР

Группировка "Юг" за неделю освободила Пантелеймоновку и Розовку в ДНР

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Юрий Войткевич
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю до 1975 военнослужащих, семь танков, 21 бронемашину в зоне действия группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск освободили населенные пункты Пантелеймоновка и Розовка в ДНР, нанесли поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии, штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины и бригады спецназначения "Азов"*.
© ИнфографикаПодразделения "Южной" группировки войск освободили село Розовка в ДНР
Подразделения Южной группировки войск освободили село Розовка в ДНР
© Инфографика
Подразделения "Южной" группировки войск освободили село Розовка в ДНР
"За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1975 военнослужащих, семь танков, 21 боевую бронированную машину, в том числе пять бронетранспортеров М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 36 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства за неделю.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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