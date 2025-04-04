https://ria.ru/20250404/vsu-2009311659.html
Группировка "Юг" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР
Группировка "Юг" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 04.04.2025
Группировка "Юг" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР
ВСУ потеряли за неделю до 1975 военнослужащих, семь танков, 21 бронемашину в зоне действия группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:22:00+03:00
2025-04-04T13:22:00+03:00
2025-04-04T13:42:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю до 1975 военнослужащих, семь танков, 21 бронемашину в зоне действия группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск освободили населенные пункты Пантелеймоновка и Розовка в ДНР, нанесли поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии, штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины и бригады спецназначения "Азов"*. "За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1975 военнослужащих, семь танков, 21 боевую бронированную машину, в том числе пять бронетранспортеров М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 36 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства за неделю.* Террористическая организация, запрещена в России
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, украина, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР
Группировка "Юг" за неделю освободила Пантелеймоновку и Розовку в ДНР