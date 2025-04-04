https://ria.ru/20250404/vsu-2009311659.html

Группировка "Юг" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР

Группировка "Юг" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 04.04.2025

Группировка "Юг" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР

ВСУ потеряли за неделю до 1975 военнослужащих, семь танков, 21 бронемашину в зоне действия группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:22:00+03:00

2025-04-04T13:22:00+03:00

2025-04-04T13:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007916560_0:79:1154:728_1920x0_80_0_0_aa1f948ed092f0fb78e2474a43213f9f.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю до 1975 военнослужащих, семь танков, 21 бронемашину в зоне действия группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск освободили населенные пункты Пантелеймоновка и Розовка в ДНР, нанесли поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии, штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины и бригады спецназначения "Азов"*. "За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1975 военнослужащих, семь танков, 21 боевую бронированную машину, в том числе пять бронетранспортеров М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 36 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства за неделю.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250404/tramp-2009234042.html

донецкая народная республика

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, украина, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)