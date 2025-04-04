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Российский военный рассказал, как ВСУ уничтожают жилые дома в Часовом Яре
Российский военный рассказал, как ВСУ уничтожают жилые дома в Часовом Яре - РИА Новости, 04.04.2025
Российский военный рассказал, как ВСУ уничтожают жилые дома в Часовом Яре
ВСУ уничтожили тяжелым ударным дроном "Баба-яга" практически все частные дома мирных жителей в микрорайоне "Северный" в Часовом Яре, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T02:39:00+03:00
2025-04-04T02:39:00+03:00
2025-04-04T11:01:00+03:00
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АРТЕМОВСК (ДНР), 4 апр – РИА Новости. ВСУ уничтожили тяжелым ударным дроном "Баба-яга" практически все частные дома мирных жителей в микрорайоне "Северный" в Часовом Яре, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Миссионер". "Противник предпринимает отчаянные попытки по уничтожению всех построек, инфраструктурой это сложно назвать, так как это уже остовы от домов, в большинстве случаев даже без крыш. Но тем не менее противник осуществляет уничтожение для затруднения создания предварительного плацдарма для нашего дальнейшего наступления", - рассказал "Миссионер". Со слов собеседника, для уничтожения домов и инфраструктуры в микрорайоне "Северный" ВСУ активно применяют ударные дроны типа "Баба-яга", пытаясь затруднить продвижение российских штурмовиков за черту города.
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вооруженные силы украины, часов яр, происшествия, россия, днр, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Происшествия, Россия, ДНР, Беспилотники
Российский военный рассказал, как ВСУ уничтожают жилые дома в Часовом Яре
ВСУ уничтожили практически все частные дома в Часовом Яре дроном Баба-яга