Рейтинг@Mail.ru
Российский военный рассказал, как ВСУ уничтожают жилые дома в Часовом Яре - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:39 04.04.2025 (обновлено: 11:01 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/vsu-2009235921.html
Российский военный рассказал, как ВСУ уничтожают жилые дома в Часовом Яре
Российский военный рассказал, как ВСУ уничтожают жилые дома в Часовом Яре - РИА Новости, 04.04.2025
Российский военный рассказал, как ВСУ уничтожают жилые дома в Часовом Яре
ВСУ уничтожили тяжелым ударным дроном "Баба-яга" практически все частные дома мирных жителей в микрорайоне "Северный" в Часовом Яре, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T02:39:00+03:00
2025-04-04T11:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
часов яр
происшествия
россия
днр
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
АРТЕМОВСК (ДНР), 4 апр – РИА Новости. ВСУ уничтожили тяжелым ударным дроном "Баба-яга" практически все частные дома мирных жителей в микрорайоне "Северный" в Часовом Яре, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Миссионер". "Противник предпринимает отчаянные попытки по уничтожению всех построек, инфраструктурой это сложно назвать, так как это уже остовы от домов, в большинстве случаев даже без крыш. Но тем не менее противник осуществляет уничтожение для затруднения создания предварительного плацдарма для нашего дальнейшего наступления", - рассказал "Миссионер". Со слов собеседника, для уничтожения домов и инфраструктуры в микрорайоне "Северный" ВСУ активно применяют ударные дроны типа "Баба-яга", пытаясь затруднить продвижение российских штурмовиков за черту города.
https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009021197.html
часов яр
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, часов яр, происшествия, россия, днр, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Происшествия, Россия, ДНР, Беспилотники
Российский военный рассказал, как ВСУ уничтожают жилые дома в Часовом Яре

ВСУ уничтожили практически все частные дома в Часовом Яре дроном Баба-яга

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АРТЕМОВСК (ДНР), 4 апр – РИА Новости. ВСУ уничтожили тяжелым ударным дроном "Баба-яга" практически все частные дома мирных жителей в микрорайоне "Северный" в Часовом Яре, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Миссионер".
"Противник предпринимает отчаянные попытки по уничтожению всех построек, инфраструктурой это сложно назвать, так как это уже остовы от домов, в большинстве случаев даже без крыш. Но тем не менее противник осуществляет уничтожение для затруднения создания предварительного плацдарма для нашего дальнейшего наступления", - рассказал "Миссионер".
Со слов собеседника, для уничтожения домов и инфраструктуры в микрорайоне "Северный" ВСУ активно применяют ударные дроны типа "Баба-яга", пытаясь затруднить продвижение российских штурмовиков за черту города.
Часов Яр - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Украинские военные намеренно убивали жителей Часова Яра, заявил беженец
Вчера, 05:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЧасов ЯрПроисшествияРоссияДНРБеспилотники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала