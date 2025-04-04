https://ria.ru/20250404/vsu-2009235921.html

Российский военный рассказал, как ВСУ уничтожают жилые дома в Часовом Яре

Российский военный рассказал, как ВСУ уничтожают жилые дома в Часовом Яре - РИА Новости, 04.04.2025

Российский военный рассказал, как ВСУ уничтожают жилые дома в Часовом Яре

ВСУ уничтожили тяжелым ударным дроном "Баба-яга" практически все частные дома мирных жителей в микрорайоне "Северный" в Часовом Яре, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T02:39:00+03:00

2025-04-04T02:39:00+03:00

2025-04-04T11:01:00+03:00

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АРТЕМОВСК (ДНР), 4 апр – РИА Новости. ВСУ уничтожили тяжелым ударным дроном "Баба-яга" практически все частные дома мирных жителей в микрорайоне "Северный" в Часовом Яре, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Миссионер". "Противник предпринимает отчаянные попытки по уничтожению всех построек, инфраструктурой это сложно назвать, так как это уже остовы от домов, в большинстве случаев даже без крыш. Но тем не менее противник осуществляет уничтожение для затруднения создания предварительного плацдарма для нашего дальнейшего наступления", - рассказал "Миссионер". Со слов собеседника, для уничтожения домов и инфраструктуры в микрорайоне "Северный" ВСУ активно применяют ударные дроны типа "Баба-яга", пытаясь затруднить продвижение российских штурмовиков за черту города.

https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009021197.html

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вооруженные силы украины, часов яр, происшествия, россия, днр, беспилотники