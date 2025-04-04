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Инженер получил срок по делу о гибели людей в ТЦ "Времена года" - РИА Новости, 04.04.2025
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13:57 04.04.2025 (обновлено: 16:32 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/vremena-2009321828.html
Инженер получил срок по делу о гибели людей в ТЦ "Времена года"
Инженер получил срок по делу о гибели людей в ТЦ "Времена года" - РИА Новости, 04.04.2025
Инженер получил срок по делу о гибели людей в ТЦ "Времена года"
Инженер приговорен к четырем годам колонии-поселения по делу о гибели четырех человек в ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве, сообщается в... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:57:00+03:00
2025-04-04T16:32:00+03:00
происшествия
кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Инженер приговорен к четырем годам колонии-поселения по делу о гибели четырех человек в ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Вынесен приговор о гибели четырех человек в ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте. К четырем годам в колонии-поселении приговорен главный инженер коммерческой организации, в ведении которой находился опасный производственный объект в виде участка трубопровода теплосети, расположенный в ТЦ", - говорится в сообщении.Также суд на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.Отмечается, что инженер признан виновным по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью человека и повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц). Как установлено следствием и судом, осужденный допустил и не устранил критический дефект сварного соединения оборудования под давлением.В июле 2023 года в торговом центре на западе столицы произошел прорыв трубы с горячей водой, погибли четыре женщины. Как ранее отмечали в прокуратуре, кипяток температурой 150°С и горячий пар заполнили подсобные помещения магазина, где находились работники. Люди пытались спастись, забираясь на столы и покидая залитый кипятком пол.Как уточнили в столичной прокуратуре, в результате происшествия термические травмы получили 16 работников организации арендатора, из которых четыре человека скончались на месте происшествия, здоровью восьмерых человек причинен вред различной степени тяжести. Помимо этого, материальный ущерб организации арендатора превысил 27 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250404/prigovor-2009296278.html
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происшествия, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва
Инженер получил срок по делу о гибели людей в ТЦ "Времена года"

Инженер получил четыре года колонии по делу о гибели людей в ТЦ "Времена года"

© Фото : Прокуратура МосквыГлавный инженер ТЦ "Времена года" Евгений Боткин в Дорогомиловском районном суде Москвы
Главный инженер ТЦ Времена года Евгений Боткин в Дорогомиловском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Прокуратура Москвы
Главный инженер ТЦ "Времена года" Евгений Боткин в Дорогомиловском районном суде Москвы
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Инженер приговорен к четырем годам колонии-поселения по делу о гибели четырех человек в ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Вынесен приговор о гибели четырех человек в ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте. К четырем годам в колонии-поселении приговорен главный инженер коммерческой организации, в ведении которой находился опасный производственный объект в виде участка трубопровода теплосети, расположенный в ТЦ", - говорится в сообщении.
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Также суд на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.
Отмечается, что инженер признан виновным по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью человека и повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц). Как установлено следствием и судом, осужденный допустил и не устранил критический дефект сварного соединения оборудования под давлением.
В июле 2023 года в торговом центре на западе столицы произошел прорыв трубы с горячей водой, погибли четыре женщины. Как ранее отмечали в прокуратуре, кипяток температурой 150°С и горячий пар заполнили подсобные помещения магазина, где находились работники. Люди пытались спастись, забираясь на столы и покидая залитый кипятком пол.
Как уточнили в столичной прокуратуре, в результате происшествия термические травмы получили 16 работников организации арендатора, из которых четыре человека скончались на месте происшествия, здоровью восьмерых человек причинен вред различной степени тяжести. Помимо этого, материальный ущерб организации арендатора превысил 27 миллионов рублей.
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