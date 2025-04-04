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В ВОЗ сообщили о росте случаев заболевания холерой - РИА Новости, 04.04.2025
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12:39 04.04.2025 (обновлено: 12:40 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/voz-2009301299.html
В ВОЗ сообщили о росте случаев заболевания холерой
В ВОЗ сообщили о росте случаев заболевания холерой - РИА Новости, 04.04.2025
В ВОЗ сообщили о росте случаев заболевания холерой
Число случаев заболевания и смертей от холеры во всем мире увеличилось примерно на 50% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, составив не менее 810 тысяч... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:39:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 4 апр - РИА Новости. Число случаев заболевания и смертей от холеры во всем мире увеличилось примерно на 50% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, составив не менее 810 тысяч случаев и 5,9 тысячи смертей в 2024 году, заявил на брифинге в Женеве руководитель группы ВОЗ по борьбе с холерой Филипп Барбоза."Хотя позднее в этом году мы опубликуем более полные статистические данные, предварительные данные показывают, что в 2024 году ВОЗ было зарегистрировано почти 810 000 случаев и 5900 смертей, что примерно на 50% превышает показатели 2023 года", - сказано в документе.Барбоза добавил, что эти цифры занижены, поскольку официальная отчетность остается неполной."Но даже эти цифры слишком высоки для холеры, болезни, которая распространяется через пищу или воду, зараженную бактериями, содержащимися в фекалиях. Такой болезни не должно быть в 21 веке", - считает представитель ВОЗ.По данным организации, c начала 2025 года в 25 странах было зарегистрировано почти 100 000 случаев заболевания холерой и 1300 смертей."Холера продолжает поражать новые страны. В этом году Намибия сообщила о вспышке холеры после 10 лет отсутствия случаев заболевания. В таких странах, как Кения, Малави, Замбия и Зимбабве, которые ранее заявляли о прекращении вспышек, наблюдается всплеск заболеваемости", - сожалел Барбоза.Холера – чрезвычайно заразная болезнь, передающаяся через попадание в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Холера может вызвать острую водянистую диарею, а тяжелая форма этого заболевания при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.
https://ria.ru/20250331/rospotrebnadzor-2008406008.html
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В ВОЗ сообщили о росте случаев заболевания холерой

ВОЗ: число случаев заболевания холерой в мире за год выросло на 50 процентов

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВрачи в инфекционном отделении
Врачи в инфекционном отделении - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Врачи в инфекционном отделении. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 4 апр - РИА Новости. Число случаев заболевания и смертей от холеры во всем мире увеличилось примерно на 50% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, составив не менее 810 тысяч случаев и 5,9 тысячи смертей в 2024 году, заявил на брифинге в Женеве руководитель группы ВОЗ по борьбе с холерой Филипп Барбоза.
"Хотя позднее в этом году мы опубликуем более полные статистические данные, предварительные данные показывают, что в 2024 году ВОЗ было зарегистрировано почти 810 000 случаев и 5900 смертей, что примерно на 50% превышает показатели 2023 года", - сказано в документе.
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Барбоза добавил, что эти цифры занижены, поскольку официальная отчетность остается неполной.
"Но даже эти цифры слишком высоки для холеры, болезни, которая распространяется через пищу или воду, зараженную бактериями, содержащимися в фекалиях. Такой болезни не должно быть в 21 веке", - считает представитель ВОЗ.
По данным организации, c начала 2025 года в 25 странах было зарегистрировано почти 100 000 случаев заболевания холерой и 1300 смертей.
"Холера продолжает поражать новые страны. В этом году Намибия сообщила о вспышке холеры после 10 лет отсутствия случаев заболевания. В таких странах, как Кения, Малави, Замбия и Зимбабве, которые ранее заявляли о прекращении вспышек, наблюдается всплеск заболеваемости", - сожалел Барбоза.
Холера – чрезвычайно заразная болезнь, передающаяся через попадание в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Холера может вызвать острую водянистую диарею, а тяжелая форма этого заболевания при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.
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