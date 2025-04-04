https://ria.ru/20250404/voz-2009301299.html
В ВОЗ сообщили о росте случаев заболевания холерой
В ВОЗ сообщили о росте случаев заболевания холерой - РИА Новости, 04.04.2025
В ВОЗ сообщили о росте случаев заболевания холерой
Число случаев заболевания и смертей от холеры во всем мире увеличилось примерно на 50% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, составив не менее 810 тысяч... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:39:00+03:00
2025-04-04T12:39:00+03:00
2025-04-04T12:40:00+03:00
воз
в мире
весь мир
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569526975_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_7a6057cef65ef08567423fa91cf8f955.jpg
ЖЕНЕВА, 4 апр - РИА Новости. Число случаев заболевания и смертей от холеры во всем мире увеличилось примерно на 50% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, составив не менее 810 тысяч случаев и 5,9 тысячи смертей в 2024 году, заявил на брифинге в Женеве руководитель группы ВОЗ по борьбе с холерой Филипп Барбоза."Хотя позднее в этом году мы опубликуем более полные статистические данные, предварительные данные показывают, что в 2024 году ВОЗ было зарегистрировано почти 810 000 случаев и 5900 смертей, что примерно на 50% превышает показатели 2023 года", - сказано в документе.Барбоза добавил, что эти цифры занижены, поскольку официальная отчетность остается неполной."Но даже эти цифры слишком высоки для холеры, болезни, которая распространяется через пищу или воду, зараженную бактериями, содержащимися в фекалиях. Такой болезни не должно быть в 21 веке", - считает представитель ВОЗ.По данным организации, c начала 2025 года в 25 странах было зарегистрировано почти 100 000 случаев заболевания холерой и 1300 смертей."Холера продолжает поражать новые страны. В этом году Намибия сообщила о вспышке холеры после 10 лет отсутствия случаев заболевания. В таких странах, как Кения, Малави, Замбия и Зимбабве, которые ранее заявляли о прекращении вспышек, наблюдается всплеск заболеваемости", - сожалел Барбоза.Холера – чрезвычайно заразная болезнь, передающаяся через попадание в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Холера может вызвать острую водянистую диарею, а тяжелая форма этого заболевания при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.
https://ria.ru/20250331/rospotrebnadzor-2008406008.html
https://ria.ru/20250318/superbakteriya-2005621840.html
весь мир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569526975_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_4429fd6b7fa038efe3679ac49ae21e43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, в мире, весь мир
В ВОЗ сообщили о росте случаев заболевания холерой
ВОЗ: число случаев заболевания холерой в мире за год выросло на 50 процентов
ЖЕНЕВА, 4 апр - РИА Новости. Число случаев заболевания и смертей от холеры во всем мире увеличилось примерно на 50% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, составив не менее 810 тысяч случаев и 5,9 тысячи смертей в 2024 году, заявил на брифинге в Женеве руководитель группы ВОЗ по борьбе с холерой Филипп Барбоза.
"Хотя позднее в этом году мы опубликуем более полные статистические данные, предварительные данные показывают, что в 2024 году ВОЗ
было зарегистрировано почти 810 000 случаев и 5900 смертей, что примерно на 50% превышает показатели 2023 года", - сказано в документе.
Барбоза добавил, что эти цифры занижены, поскольку официальная отчетность остается неполной.
"Но даже эти цифры слишком высоки для холеры, болезни, которая распространяется через пищу или воду, зараженную бактериями, содержащимися в фекалиях. Такой болезни не должно быть в 21 веке", - считает представитель ВОЗ.
По данным организации, c начала 2025 года в 25 странах было зарегистрировано почти 100 000 случаев заболевания холерой и 1300 смертей.
"Холера продолжает поражать новые страны. В этом году Намибия сообщила о вспышке холеры после 10 лет отсутствия случаев заболевания. В таких странах, как Кения
, Малави
, Замбия
и Зимбабве
, которые ранее заявляли о прекращении вспышек, наблюдается всплеск заболеваемости", - сожалел Барбоза.
Холера – чрезвычайно заразная болезнь, передающаяся через попадание в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Холера может вызвать острую водянистую диарею, а тяжелая форма этого заболевания при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.