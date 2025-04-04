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Эксперт оценила последствия глобальной торговой войны для России - РИА Новости, 04.04.2025
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16:05 04.04.2025 (обновлено: 16:25 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/voyna-2009368634.html
Эксперт оценила последствия глобальной торговой войны для России
Эксперт оценила последствия глобальной торговой войны для России - РИА Новости, 04.04.2025
Эксперт оценила последствия глобальной торговой войны для России
Россия уже несколько лет живет в условиях международных санкций, сумела запустить программы импортозамещения и наладить цепочки поставок, поэтому для страны... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:05:00+03:00
2025-04-04T16:25:00+03:00
сша
россия
китай
дональд трамп
рэу имени г. в. плеханова
введение трампом пошлин на импорт
экономика
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия уже несколько лет живет в условиях международных санкций, сумела запустить программы импортозамещения и наладить цепочки поставок, поэтому для страны последствия начинающейся глобальной торговой войны предсказуемы и преодолимы, заявила РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В ответ на это торговые партнеры Штатов начали устанавливать собственные. Так, Китай ввел дополнительные пошлины в 34% на товары из США сверх действующей ставки. "Россия уже несколько лет живет в условиях санкций, запущены программы импортозамещения, налажены цепочки поставок параллельного импорта, поэтому для нас последствия глобальной торговой войны предсказуемы и преодолимы", - считает Давыдова. В то же время, по ее мнению, рост внешнеторговых пошлин неизбежно приведет к росту цен. "Увеличится стоимость автомобилей и комплектующих к ним, вырастут цены на "гаджеты", медоборудование, фармпрепараты, замедлится строительство инфраструктурных объектов", - заключает эксперт.
https://ria.ru/20250404/poshliny-2009256729.html
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сша
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китай
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сша, россия, китай, дональд трамп, рэу имени г. в. плеханова, введение трампом пошлин на импорт, экономика
США, Россия, Китай, Дональд Трамп, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика
Эксперт оценила последствия глобальной торговой войны для России

Давыдова: последствия торговой войны для России предсказуемы и преодолимы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия уже несколько лет живет в условиях международных санкций, сумела запустить программы импортозамещения и наладить цепочки поставок, поэтому для страны последствия начинающейся глобальной торговой войны предсказуемы и преодолимы, заявила РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В ответ на это торговые партнеры Штатов начали устанавливать собственные. Так, Китай ввел дополнительные пошлины в 34% на товары из США сверх действующей ставки.
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"Россия уже несколько лет живет в условиях санкций, запущены программы импортозамещения, налажены цепочки поставок параллельного импорта, поэтому для нас последствия глобальной торговой войны предсказуемы и преодолимы", - считает Давыдова.
В то же время, по ее мнению, рост внешнеторговых пошлин неизбежно приведет к росту цен. "Увеличится стоимость автомобилей и комплектующих к ним, вырастут цены на "гаджеты", медоборудование, фармпрепараты, замедлится строительство инфраструктурных объектов", - заключает эксперт.
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СШАРоссияКитайДональд ТрампРЭУ имени Г. В. ПлехановаВведение Трампом пошлин на импортЭкономика
 
 
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