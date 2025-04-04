https://ria.ru/20250404/voyna-2009368634.html

Эксперт оценила последствия глобальной торговой войны для России

Эксперт оценила последствия глобальной торговой войны для России - РИА Новости, 04.04.2025

Эксперт оценила последствия глобальной торговой войны для России

Россия уже несколько лет живет в условиях международных санкций, сумела запустить программы импортозамещения и наладить цепочки поставок, поэтому для страны... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T16:05:00+03:00

2025-04-04T16:05:00+03:00

2025-04-04T16:25:00+03:00

сша

россия

китай

дональд трамп

рэу имени г. в. плеханова

введение трампом пошлин на импорт

экономика

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия уже несколько лет живет в условиях международных санкций, сумела запустить программы импортозамещения и наладить цепочки поставок, поэтому для страны последствия начинающейся глобальной торговой войны предсказуемы и преодолимы, заявила РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В ответ на это торговые партнеры Штатов начали устанавливать собственные. Так, Китай ввел дополнительные пошлины в 34% на товары из США сверх действующей ставки. "Россия уже несколько лет живет в условиях санкций, запущены программы импортозамещения, налажены цепочки поставок параллельного импорта, поэтому для нас последствия глобальной торговой войны предсказуемы и преодолимы", - считает Давыдова. В то же время, по ее мнению, рост внешнеторговых пошлин неизбежно приведет к росту цен. "Увеличится стоимость автомобилей и комплектующих к ним, вырастут цены на "гаджеты", медоборудование, фармпрепараты, замедлится строительство инфраструктурных объектов", - заключает эксперт.

https://ria.ru/20250404/poshliny-2009256729.html

https://ria.ru/20250403/sibiga-2009212297.html

сша

россия

китай

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сша, россия, китай, дональд трамп, рэу имени г. в. плеханова, введение трампом пошлин на импорт, экономика