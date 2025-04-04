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Глава РФПИ сделал заявление о Трампе после переговоров в Вашингтоне - РИА Новости, 04.04.2025
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09:56 04.04.2025 (обновлено: 13:13 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/voyna-2009264105.html
Глава РФПИ сделал заявление о Трампе после переговоров в Вашингтоне
Глава РФПИ сделал заявление о Трампе после переговоров в Вашингтоне - РИА Новости, 04.04.2025
Глава РФПИ сделал заявление о Трампе после переговоров в Вашингтоне
Администрация президента США Дональда Трампа предотвратила третью мировую войну, заявил представитель президента России по инвестиционно-экономическому... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T09:56:00+03:00
2025-04-04T13:13:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
кирилл дмитриев
стив уиткофф
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа предотвратила третью мировую войну, заявил представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Fox News."Нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже достигла существенного прогресса по вопросу украинского урегулирования", — сказал он.Телеканал CNN и издание The Washington Post сообщали о проведении встречи Дмитриева со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом для переговоров об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец украинскому конфликту.Позже агентство Bloomberg передало, что Соединенные Штаты ждут, когда спецпредставитель президента России доложит Владимиру Путину об итогах поездки в Вашингтон, чтобы продвинуться дальше в переговорах по Украине.
https://ria.ru/20250404/prichiny-2009245445.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, кирилл дмитриев, стив уиткофф
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф
Глава РФПИ сделал заявление о Трампе после переговоров в Вашингтоне

Дмитриев заявил, что администрация Трампа спасла мир от третьей мировой войны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проводит брифинг по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проводит брифинг по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проводит брифинг по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа предотвратила третью мировую войну, заявил представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Fox News.
«
"Нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже достигла существенного прогресса по вопросу украинского урегулирования", — сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
"Страна возможностей": в Британии раскрыли причины интереса Трампа к России
05:38
Телеканал CNN и издание The Washington Post сообщали о проведении встречи Дмитриева со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом для переговоров об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец украинскому конфликту.
Позже агентство Bloomberg передало, что Соединенные Штаты ждут, когда спецпредставитель президента России доложит Владимиру Путину об итогах поездки в Вашингтон, чтобы продвинуться дальше в переговорах по Украине.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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В миреСШАРоссияДональд ТрампКирилл ДмитриевСтив Уиткофф
 
 
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