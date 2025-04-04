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Глава РФПИ сделал заявление о Трампе после переговоров в Вашингтоне
Глава РФПИ сделал заявление о Трампе после переговоров в Вашингтоне - РИА Новости, 04.04.2025
Глава РФПИ сделал заявление о Трампе после переговоров в Вашингтоне
Администрация президента США Дональда Трампа предотвратила третью мировую войну, заявил представитель президента России по инвестиционно-экономическому... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T09:56:00+03:00
2025-04-04T09:56:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа предотвратила третью мировую войну, заявил представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Fox News."Нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже достигла существенного прогресса по вопросу украинского урегулирования", — сказал он.Телеканал CNN и издание The Washington Post сообщали о проведении встречи Дмитриева со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом для переговоров об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец украинскому конфликту.Позже агентство Bloomberg передало, что Соединенные Штаты ждут, когда спецпредставитель президента России доложит Владимиру Путину об итогах поездки в Вашингтон, чтобы продвинуться дальше в переговорах по Украине.
https://ria.ru/20250404/prichiny-2009245445.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, кирилл дмитриев, стив уиткофф
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф
Глава РФПИ сделал заявление о Трампе после переговоров в Вашингтоне
Дмитриев заявил, что администрация Трампа спасла мир от третьей мировой войны