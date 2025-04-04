https://ria.ru/20250404/voyna-2009264105.html

Глава РФПИ сделал заявление о Трампе после переговоров в Вашингтоне

Глава РФПИ сделал заявление о Трампе после переговоров в Вашингтоне - РИА Новости, 04.04.2025

Глава РФПИ сделал заявление о Трампе после переговоров в Вашингтоне

Администрация президента США Дональда Трампа предотвратила третью мировую войну, заявил представитель президента России по инвестиционно-экономическому... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T09:56:00+03:00

2025-04-04T09:56:00+03:00

2025-04-04T13:13:00+03:00

в мире

сша

россия

дональд трамп

кирилл дмитриев

стив уиткофф

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа предотвратила третью мировую войну, заявил представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Fox News."Нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже достигла существенного прогресса по вопросу украинского урегулирования", — сказал он.Телеканал CNN и издание The Washington Post сообщали о проведении встречи Дмитриева со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом для переговоров об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец украинскому конфликту.Позже агентство Bloomberg передало, что Соединенные Штаты ждут, когда спецпредставитель президента России доложит Владимиру Путину об итогах поездки в Вашингтон, чтобы продвинуться дальше в переговорах по Украине.

https://ria.ru/20250404/prichiny-2009245445.html

https://ria.ru/20250403/aviasoobschenie-2009224160.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, кирилл дмитриев, стив уиткофф