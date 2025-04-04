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ВСУ атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 04.04.2025
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13:54 04.04.2025 (обновлено: 14:22 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/vojska-2009321102.html
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
ВСУ атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 04.04.2025
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
Украинские войска вновь атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:54:00+03:00
2025-04-04T14:22:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее управление сообщало, что ВСУ дважды в 5.00 и 5.55 атаковали Калининский и Никитовский районы Горловки дронами-камикадзе. "Зафиксирована атака БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 12.45 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства. Информация о последствиях не поступала. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250403/ukraina-2009218388.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали Горловку беспилотником

ВСУ вновь атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Ранее управление сообщало, что ВСУ дважды в 5.00 и 5.55 атаковали Калининский и Никитовский районы Горловки дронами-камикадзе.
«
"Зафиксирована атака БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 12.45 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства.
Информация о последствиях не поступала.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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