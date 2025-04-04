https://ria.ru/20250404/vojska-2009321102.html

ВСУ атаковали Горловку беспилотником

ВСУ атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 04.04.2025

ВСУ атаковали Горловку беспилотником

Украинские войска вновь атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:54:00+03:00

2025-04-04T13:54:00+03:00

2025-04-04T14:22:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее управление сообщало, что ВСУ дважды в 5.00 и 5.55 атаковали Калининский и Никитовский районы Горловки дронами-камикадзе. "Зафиксирована атака БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 12.45 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства. Информация о последствиях не поступала. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250403/ukraina-2009218388.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, происшествия