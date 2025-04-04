https://ria.ru/20250404/vojska-2009321102.html
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
ВСУ атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 04.04.2025
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
Украинские войска вновь атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:54:00+03:00
2025-04-04T13:54:00+03:00
2025-04-04T14:22:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее управление сообщало, что ВСУ дважды в 5.00 и 5.55 атаковали Калининский и Никитовский районы Горловки дронами-камикадзе. "Зафиксирована атака БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 12.45 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства. Информация о последствиях не поступала. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250403/ukraina-2009218388.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
ВСУ вновь атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе