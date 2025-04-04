https://ria.ru/20250404/voennyy-2009274771.html

Завербованный Киевом российский военный планировал диверсию

Завербованный Киевом российский военный планировал диверсию - РИА Новости, 04.04.2025

Завербованный Киевом российский военный планировал диверсию

Агент Киева, причастный к подготовке теракта в воинской части, является участником запрещенного в РФ террористического сообщества, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T10:51:00+03:00

2025-04-04T10:51:00+03:00

2025-04-04T11:22:00+03:00

киев

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Агент Киева, причастный к подготовке теракта в воинской части, является участником запрещенного в РФ террористического сообщества, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что был предотвращен планировавшийся украинскими спецслужбами теракт в общежитии для курсантов военных вузов в Подмосковье, причастный к его подготовке российский военный задержан. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) и статьи 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России."По данным следствия, российский военнослужащий является участником террористического сообщества, запрещенного на территории Российской Федерации. Посредством одной из социальных сетей с ним был установлен контакт сотрудниками Главного управления разведки Украины, от которых в марте этого года он получил предложение совершить террористический акт в столичном регионе. Объектом нападения должна была стать одна из воинских частей министерства обороны России. Второго апреля 2025 года после получения взрывного устройства преступная деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками ФСБ России", - сказала Петренко.На допросе российский военный подтвердил, что должен был совершить диверсию в воинской части."Я через Telegram познакомился... с сотрудником разведки Украины, который мне сказал совершить диверсию", - сказал он на допросе.Военнослужащий добавил, что ему обещали помочь эвакуировать детей в западные страны."Эвакуацию детей... в западные страны ", - ответил он на вопрос, что ему обещали за совершение теракта.Также на допросе он признал вину.

https://ria.ru/20250404/zasada-2009269990.html

https://ria.ru/20250328/agent-2007869811.html

https://ria.ru/20250402/kherson-2008969996.html

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Допрос агента Киева, причастного к подготовке теракта в воинской части Агент Киева, причастный к подготовке теракта в воинской части, является участником запрещенного в России террористического сообщества, сообщили в СК 2025-04-04T10:51 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия