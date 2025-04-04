Завербованный Киевом российский военный планировал диверсию
Завербованный Киевом российский военный планировал диверсию у воинской части
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Агент Киева, причастный к подготовке теракта в воинской части, является участником запрещенного в РФ террористического сообщества, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что был предотвращен планировавшийся украинскими спецслужбами теракт в общежитии для курсантов военных вузов в Подмосковье, причастный к его подготовке российский военный задержан. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) и статьи 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.
"По данным следствия, российский военнослужащий является участником террористического сообщества, запрещенного на территории Российской Федерации. Посредством одной из социальных сетей с ним был установлен контакт сотрудниками Главного управления разведки Украины, от которых в марте этого года он получил предложение совершить террористический акт в столичном регионе. Объектом нападения должна была стать одна из воинских частей министерства обороны России. Второго апреля 2025 года после получения взрывного устройства преступная деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками ФСБ России", - сказала Петренко.
На допросе российский военный подтвердил, что должен был совершить диверсию в воинской части.
"Я через Telegram познакомился... с сотрудником разведки Украины, который мне сказал совершить диверсию", - сказал он на допросе.
Военнослужащий добавил, что ему обещали помочь эвакуировать детей в западные страны.
"Эвакуацию детей... в западные страны ", - ответил он на вопрос, что ему обещали за совершение теракта.
Также на допросе он признал вину.