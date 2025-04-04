https://ria.ru/20250404/voennye-2009237674.html

Российские военные заблокировали порты Николаевской области

Российские военные заблокировали порты Николаевской области - РИА Новости, 04.04.2025

Российские военные заблокировали порты Николаевской области

Российские войска заблокировали морские торговые порты Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T03:03:00+03:00

2025-04-04T03:03:00+03:00

2025-04-04T10:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

черное море

владимир сальдо

безопасность

николаевская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986935422_0:203:3071:1930_1920x0_80_0_0_7606e9c14bb5965bf9b9bc64a941e917.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости. Российские войска заблокировали морские торговые порты Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова", — сказал он.Кроме того, добавил Сальдо, остается заблокированным и выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море."Порты Херсона находятся под непосредственным огневым контролем наших военных. Коммерческих или транспортных судов там нет", — заключил губернатор.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05% участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая Херсон.

https://ria.ru/20250403/svo-2008886058.html

https://ria.ru/20250403/nemezida--2008925264.html

херсонская область

черное море

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , черное море, владимир сальдо, безопасность, николаевская область, вооруженные силы украины