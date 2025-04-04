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Российские военные заблокировали порты Николаевской области - РИА Новости, 04.04.2025
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03:03 04.04.2025 (обновлено: 10:29 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/voennye-2009237674.html
Российские военные заблокировали порты Николаевской области
Российские военные заблокировали порты Николаевской области - РИА Новости, 04.04.2025
Российские военные заблокировали порты Николаевской области
Российские войска заблокировали морские торговые порты Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T03:03:00+03:00
2025-04-04T10:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
черное море
владимир сальдо
безопасность
николаевская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости. Российские войска заблокировали морские торговые порты Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова", — сказал он.Кроме того, добавил Сальдо, остается заблокированным и выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море."Порты Херсона находятся под непосредственным огневым контролем наших военных. Коммерческих или транспортных судов там нет", — заключил губернатор.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05% участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая Херсон.
https://ria.ru/20250403/svo-2008886058.html
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херсонская область
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херсонская область , черное море, владимир сальдо, безопасность, николаевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Черное море, Владимир Сальдо, Безопасность, Николаевская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные заблокировали порты Николаевской области

Херсонский губернатор Сальдо: ВС РФ заблокировали порты Николаевской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСитуация в зоне СВО
Ситуация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости. Российские войска заблокировали морские торговые порты Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова", — сказал он.
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Николаевская область граничит на востоке с Херсонской. Кинбурнский полуостров находится между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря.

Кроме того, добавил Сальдо, остается заблокированным и выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море.
«
"Порты Херсона находятся под непосредственным огневым контролем наших военных. Коммерческих или транспортных судов там нет", — заключил губернатор.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05% участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая Херсон.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЧерное мореВладимир СальдоБезопасностьНиколаевская областьВооруженные силы Украины
 
 
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