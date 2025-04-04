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Во Владивостоке задержали несколько рейсов - РИА Новости, 04.04.2025
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02:42 04.04.2025 (обновлено: 02:54 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/vladivostok-2009236339.html
Во Владивостоке задержали несколько рейсов
Во Владивостоке задержали несколько рейсов - РИА Новости, 04.04.2025
Во Владивостоке задержали несколько рейсов
Ряд рейсов задержан из-за тумана во владивостокском аэропорту, борты из Москвы, Новосибирска и Иркутска ушли на запасные аэродромы, сообщает международный... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T02:42:00+03:00
2025-04-04T02:54:00+03:00
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s7 airlines
аэрофлот
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 4 апр - РИА Новости. Ряд рейсов задержан из-за тумана во владивостокском аэропорту, борты из Москвы, Новосибирска и Иркутска ушли на запасные аэродромы, сообщает международный аэропорт Владивостока. "Аэропорт работает штатно. В связи с метеоусловиями (туман) есть несколько задержанных рейсов. На прилет: SU 1756 "Аэрофлот" из Москвы в зоне ожидания, S7 6403 из Иркутска, S7 5203 из Новосибирска ушли на запасной аэродром в Южно-Сахалинск", - говорится в сообщении. Также уточняется, что SU 1700 из Москвы ушел на запасной аэродром в Хабаровск. На вылет задерживается рейс S7 6404 в Иркутск.Как сообщает краевой минтранс, в пятницу рейс 109-110 Терней - Амгу - Усть-Соболевка - Единка - Самарга - Единка - Усть-Соболевка - Амгу - Терней перенесен по метеоусловиям на 5 апреля. Кроме того, отменен рейс Дальнегорск - Светлая - Дальнегорск из-за непригодности полосы Светлая к приему DHC-6.
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новосибирск, s7 airlines, аэрофлот, владивосток, происшествия, москва, иркутск
Новосибирск, S7 Airlines, Аэрофлот, Владивосток, Происшествия, Москва, Иркутск
Во Владивостоке задержали несколько рейсов

В аэропорту Владивостока задержали несколько рейсов из-за тумана

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАэропорт "Владивосток"
Аэропорт Владивосток - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Аэропорт "Владивосток". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 апр - РИА Новости. Ряд рейсов задержан из-за тумана во владивостокском аэропорту, борты из Москвы, Новосибирска и Иркутска ушли на запасные аэродромы, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"Аэропорт работает штатно. В связи с метеоусловиями (туман) есть несколько задержанных рейсов. На прилет: SU 1756 "Аэрофлот" из Москвы в зоне ожидания, S7 6403 из Иркутска, S7 5203 из Новосибирска ушли на запасной аэродром в Южно-Сахалинск", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что SU 1700 из Москвы ушел на запасной аэродром в Хабаровск. На вылет задерживается рейс S7 6404 в Иркутск.
Как сообщает краевой минтранс, в пятницу рейс 109-110 Терней - Амгу - Усть-Соболевка - Единка - Самарга - Единка - Усть-Соболевка - Амгу - Терней перенесен по метеоусловиям на 5 апреля. Кроме того, отменен рейс Дальнегорск - Светлая - Дальнегорск из-за непригодности полосы Светлая к приему DHC-6.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В аэропорту Внуково возобновили выпуск самолетов
01:14
 
НовосибирскS7 AirlinesАэрофлотВладивостокПроисшествияМоскваИркутск
 
 
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