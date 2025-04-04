https://ria.ru/20250404/veterany-2009362321.html

Ветераны спецоперации из Татарстана прошли программу "СВОй бизнес"

Ветераны спецоперации из Татарстана прошли программу "СВОй бизнес" - РИА Новости, 04.04.2025

Ветераны спецоперации из Татарстана прошли программу "СВОй бизнес"

Ветераны специальной военной операции (СВО) и члены их семей из Татарстана, желающие открыть собственное дело, стали выпускниками федеральной программы "СВОй... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T16:00:00+03:00

2025-04-04T16:00:00+03:00

2025-04-04T16:00:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ветераны специальной военной операции (СВО) и члены их семей из Татарстана, желающие открыть собственное дело, стали выпускниками федеральной программы "СВОй бизнес", сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Проект реализуют "Единая Россия", "Опора России" и Корпорация МСП при поддержке региональных властей. Участники получили информацию по открытию и ведению предпринимательского дела, юридическим вопросам, узнали о государственных мерах поддержки бизнеса. Они также посетили малые предприятия республики и смогли задать вопросы непосредственно предпринимателям — владельцам компаний."Очень важно помочь нашим ветеранам вернуться к мирной жизни, развить существующий бизнес или создать новое дело. Для этого разработан целый комплекс инструментов, который включает обучающий курс, консультации наставников и меры поддержки. Эффективность проекта будет оцениваться по количеству созданных и работающих бизнесов. Мы видим, что все участники нацелены на достижение целей", — указала первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, федеральный координатор проекта "Единой России" "Предпринимательство" Альфия Когогина.В числе наставников проекта — действующие предприниматели, принимавшие участие в специальной военной операции. Они помогают в создании и выстраивании бизнеса своим боевым товарищам.Председатель общественного совета проекта "Единой России" "Предпринимательство", президент "Опоры России" Александр Калинин отметил, что в ходе программы участники проекта посетили компании членов "Опоры России" из разных отраслей экономики, где смогли напрямую пообщаться с собственниками бизнеса. Это и производство пищевой продукции, и сеть туристических офисов, и предприятие общепита — организации из сфер, для работы в которых не нужно дорогостоящее оборудование, разветвленный штат работников. Он подчеркнул необходимость как теоретического, так и практического оснащения образовательного курса, чтобы участники после обучения смогли применить все свои знания и навыки на старте предпринимательского пути."Кроме того, также считаем важной задачей продолжать поддерживать участников проекта после окончания обучения на всех этапах развития бизнеса, в том числе за счет наставничества от предпринимателей "Опоры России", — добавил он.Акцент в проекте сделан на применении практических предпринимательских навыков, в том числе с помощью инструментов господдержки малого и среднего бизнеса."Мы рассказываем, какие федеральные и региональные меры поддержки существуют, и как их получить при помощи сервисов Цифровой платформы МСП.РФ. Это и бесплатное обучение, и прохождение обязательного тестирования для оформления соцконтракта, и доступ к льготному финансированию, и консультационная поддержка по всем аспектам ведения бизнеса. Нам важно, чтобы участники проекта "СВОй бизнес" не просто начали свое дело, а смогли его успешно развивать в своем регионе", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Мероприятия в рамках проекта прошли в штабе общественной поддержки "Единой России" в Татарстане.В феврале 2025 года "Единая Россия", "Опора России" и Корпорация МСП объявили о старте федерального проекта "СВОй бизнес" для участников спецоперации и членов их семей. Пилотными были выбраны четыре региона: Рязанская область, Республика Татарстан, Республика Северная Осетия — Алания и Приморский край.

https://ria.ru/20250402/msb-2008742630.html

https://ria.ru/20250331/fermery-2008431543.html

https://ria.ru/20250328/msp-2008020889.html

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич