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Песков оценил закон о статусе ветерана боевых действий в Курской области
Песков оценил закон о статусе ветерана боевых действий в Курской области - РИА Новости, 04.04.2025
Песков оценил закон о статусе ветерана боевых действий в Курской области
Закон о статусе ветерана боевых действий для бойцов в Курской области учитывает все нюансы, связанные с ситуацией, и коснется многих людей, заявил... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:59:00+03:00
2025-04-04T12:59:00+03:00
2025-04-04T13:00:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Закон о статусе ветерана боевых действий для бойцов в Курской области учитывает все нюансы, связанные с ситуацией, и коснется многих людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Госдума в четверг на пленарном заседании приняла закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации. "Конечно, там (в законе о статусе ветерана боевых действий - ред.) учтены все нюансы, связанные с ситуацией вокруг Курской области", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о законе о статусе ветерана боевых действий для бойцов в Курской области. Председатель ГД Вячеслав Володин ранее отметил, что это вопрос поддержки солдат и офицеров, которые сегодня защищают нашу страну и граждан на линии боевого соприкосновения. По его словам, статус ветерана и инвалида боевых действий позволит им получать дополнительные выплаты и меры социальной поддержки. Володин заявлял, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит этот законопроект.
https://ria.ru/20250403/gossovet-2009133402.html
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общество, курская область, россия, дмитрий песков, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Курская область, Россия, Дмитрий Песков, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Песков оценил закон о статусе ветерана боевых действий в Курской области
Песков: закон о статусе ветерана боевых действий для бойцов учитывает все нюансы