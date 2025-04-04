https://ria.ru/20250404/veteran-2009304932.html

Песков оценил закон о статусе ветерана боевых действий в Курской области

Песков оценил закон о статусе ветерана боевых действий в Курской области - РИА Новости, 04.04.2025

Песков оценил закон о статусе ветерана боевых действий в Курской области

Закон о статусе ветерана боевых действий для бойцов в Курской области учитывает все нюансы, связанные с ситуацией, и коснется многих людей, заявил... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:59:00+03:00

2025-04-04T12:59:00+03:00

2025-04-04T13:00:00+03:00

общество

курская область

россия

дмитрий песков

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Закон о статусе ветерана боевых действий для бойцов в Курской области учитывает все нюансы, связанные с ситуацией, и коснется многих людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Госдума в четверг на пленарном заседании приняла закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации. "Конечно, там (в законе о статусе ветерана боевых действий - ред.) учтены все нюансы, связанные с ситуацией вокруг Курской области", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о законе о статусе ветерана боевых действий для бойцов в Курской области. Председатель ГД Вячеслав Володин ранее отметил, что это вопрос поддержки солдат и офицеров, которые сегодня защищают нашу страну и граждан на линии боевого соприкосновения. По его словам, статус ветерана и инвалида боевых действий позволит им получать дополнительные выплаты и меры социальной поддержки. Володин заявлял, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит этот законопроект.

https://ria.ru/20250403/gossovet-2009133402.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, курская область, россия, дмитрий песков, вячеслав володин, госдума рф